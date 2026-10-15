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Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den yürek burkan paylaşım

Arabesk dünyasının unutulmaz ismi Güllü, doğum gününde oğlu tarafından anıldı. Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan paylaşımla gündeme geldi. Annesiyle fotoğrafını paylaşarak hislerini dile getiren Gülter'in o sözleri takipçilerini de duygulandırdı.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 15.10.2026 17:08 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 17:18
Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

Arabesk müziğin güçlü sesi, yüreklere dokunan şarkıları ve kendine has tarzıyla milyonların sevgisini kazanan şarkıcı Güllü (Gül Tut), 26 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

Sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan acı kaybın ardından geçen sürede acısı ilk günkü tazeliğini korurken, sanatçının doğum gününde yürek burkan bir gelişme yaşandı.

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

OĞLUNDAN ANLAMLI PAYLAŞIM

Annesinin vefatıyla büyük bir yıkım yaşayan Tuğberk Yağız Gülter, merhum şarkıcı Güllü'nün doğum gününü unutmadı. Sosyal medya hesabından annesinin güler yüzlü bir fotoğrafını paylaşan acılı evlat, altına düştüğü kısa ama duygu yüklü notla takipçilerini de duygulandırdı.

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Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

"İYİ Kİ DOĞDUN MELEĞİM..."

Annesine olan sevgisini ve özlemini tek bir cümleyle özetleyen Gülter, paylaşımına şu notu düştü:

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

"İyi ki doğdun meleğim..."

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

İşte Güllü'nün ölümü hakkında merak edilenler...

Yalova'daki evinin camından düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, aile bireyleriyle ilgili gelişmeler de kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

Olayla ilgili farklı iddialar ve spekülasyonlar konuşulurken, bu kez Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'tasarlayarak kasten yakınını öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Dosyada adli süreç devam ederken, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle gündeme gelmişti.

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

Yaşanan gelişmelerin ardından Tuğberk Yağız Gülter, yasaklı madde kullanımı iddialarına ilişkin yaptırdığı uyuşturucu testinin sonucunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

"YASAKLI MADDEYE RASTLANMADI"

Yağız Gülter avukatı aracılığıyla Instagram hesabından paylaşım yaparak, "20 Aralık 2025 tarihinde, müvekkilim Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve kıymetli ailesine yönelik gerçekleştirilen, hiçbir mesnedi bulunmayan ve vicdan sınırlarını zorlayan asılsız ihbarlar neticesinde işbu açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Söz konusu tarihte, emniyet teşkilatımıza ulaştırılan karanlık bir elin ürünü olan iddialarda; müvekkilimin ve yakınlarının gayriahlaki ve yasadışı maddeler kullandığı, bunları ikametgahlarında depoladıkları, hatta daha da elim bir iftira ile merhume anneleri Gül Tut'un aziz hatırasına ve miras bıraktığı değerlere dil uzatılarak, bu acı kaybın ardında şüphe uyandırılmaya çalışıldığı esefle müşahede edilmiştir.

Adli makamlarca titizlikle yürütülen tahkikat ve müvekkilimin hanesinde gerçekleştirilen kapsamlı arama neticesinde: Herhangi bir suç unsuruna veya yasaklı maddeye rastlanmamış, Müvekkilime uygulanan ilk biyolojik tetkik ve testlerin neticeleri 'Negatif' çıkarak iddiaların asılsızlığı bilimsel olarak tescillenmiş, Merhume Gül Tut'un vefatı üzerinden kurgulanan menfur senaryoların, yalnızca bir ailenin yasını kirletmeye yönelik beyhude bir çabadan ibaret olduğu gün yüzüne çıkmıştır. İlgililerin tespiti yönünde çalışmalar başlatılmış olup gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI!

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, son olarak annesini andığı bir paylaşıma imza attı. Paylaşımına düştüğü yürek yakan not, sosyal medyayı yasa boğdu.

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

İŞTE GÜLLÜ'NÜN O ANLARI...

Gülter'in, "Hep böyle bitirirdik setleri, belki kötü şeyler yaşanıyor olabilir ama yine böyle bitireceğiz sultanım, sana söz. Kimsenin olmadığı kadar hayranım sana, duruşuna, özgüvenine ve karakterine. Seni çok seviyorum valide sultanım. İyi ki varsın..." notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den yürek yakan paylaşım! | Video

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

DUYGUSAL PAYLAŞIMLA ANNESİNİ ANDI

Şarkıcı Güllü'nün vefatıyla zor günler geçiren Tuğberk, geçtiğimiz günlerde de annesini bir paylaşımla anmıştı. Annesinin ölümünün ardından zor günler geçiren Gülter, bu paylaşımla yürekleri yakmıştı.

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

"Kavuştunuz şimdi güzellerim benim, bu bayram elini öpemedim ama sen annnin elin öp benim için. Tüm annelerin bayramını kutlarım en çok da benim dünya güzelimin "

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

Öte yandan Tuğberk geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine küfür ve iftiralar atıldığını dile getirmişti.

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

Sosyal medyada video çeken Tuğberk, "Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor." demişti.

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

Ayrıca Tuğberk, "Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk'ten yeni paylaşım: Bana atılan iftiraları not alıyorum!

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Tuğberk kendi kişisel hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

"ZARAR VERENLERİN BURNUNDAN GELECEK"

Tuğberk paylaşımında, "Bitti.Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi manevi zarar verenlerin burnundan gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

Bir başka açıklama yapan Tuğberk şunları söylemişti: "Kamuoyuna duyurulur, Yaşadığım bu süreç, hayatımın açık ara en zor günleri ve ayları olmuştur. Ne geçmişte kalmıştır ne de kolayca geçecektir. Annemi, bir gece uykusunda kaybetmemle başlayan bu dönem, daha en başından en ağır noktadan başlamıştır. Bu kaybın hemen ardından, şahsıma yönelik ardı arkası kesilmeyen iddialar, seviyesiz ithamlar, iftiralar ve açık yalanlar ortaya atılmıştır.

Annem hayattayken onu tanıyan ya da tanımayan kişilerin, sanki her gün annemle birlikteymiş gibi anlattıkları akıl almaz hikâyeler; medyada konuşulanların büyük bir kısmının gerçek dışı olduğu kanaatini bende güçlendirmiştir. Zamanla, duygusallıktan uzaklaşıp mantıkla düşünmeye başladığımda bazı gerçekleri daha net görür hâle geldim.

"EN BÜYÜK HATAYDI..."

Annem için rahatlıkla "ölsün" ifadesini kullanabilen bir insanın masumiyetine güvenmek, belki de yaptığım en büyük hataydı. Ablamın anneme zarar vermiş olabileceği ihtimalini düşünmek dahi benim için son derece ağırdır. Hâlâ aşabilmiş değilim. Hâlâ kabul etmek, sizin anlayamayacağınız kadar zordur.

Buna rağmen, "Bir annenin kızı annesine nasıl zarar verebilir?" düşüncesiyle bu ihtimali reddettim ve sustum.

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

"Hakkımda ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız ve seviyesiz olduğu için uzun süre ciddiye almadım. Ancak bu süreç bana; çevremizde, annemin hayatında ve medyada ne kadar vicdansız, ne kadar ahlaksız insanların bulunabildiğini ve güvenerek izlediğimiz haberlerin ne denli yönlendirilebilir, yalan ve iftira içerebilir olduğunu açıkça göstermiştir.

Bazı kişiler, ablamla geçmişte yapılan mesajlaşmaları kamuoyuyla paylaşmıştır. Ancak bu kişiler, bu mesajlar ortaya çıkana kadar sessiz kalmayı tercih etmiş, herhangi bir engelleme girişiminde bulunmamış ve annem hayattayken ne annemi ne de beni bilgilendirme yoluna gitmemiştir.

"GERÇEKLERİ BİLDİKLERİ HÂLDE SUSTULAR"

Gerçekleri bildikleri hâlde sustular. Annem yaşarken sessiz kaldılar. Daha sonra konuşmayı tercih ettiler."

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

"YÜKÜ BENİM ÜZERİMDEN HAFİFLETMEYE ÇALIŞTILAR"

"Yetmezmiş gibi, annem ve mirası üzerinden planlar yaptığımı iddia ettiler; sanki bu dünyada annemi kaybettikten sonra maddi bir şeye ihtiyacım varmış gibi. Kendi vicdanlarındaki yükü benim üzerimden hafifletmeye çalıştılar."

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

"PRİM YAPMAYA ÇALIŞTINIZ"

"Ne canlı yayından korktum ne de konuşmaktan ya da sorulara cevap vermekten kaçındım. Kimin oğlu olduğumu unutanlara açıkça hatırlatmak isterim: Hayattayken aramadığınız, zor günlerinde yanında olmadığınız; annem, iki çocuğuyla birlikte haciz sonrası on karton koliyle sokakta kaldığında dahi destek olmadığınız bir insanın ardından, ölümünden sonra sanki hep yanındaymış gibi davranarak prim yapmaya çalıştınız. Kendinizi, sözde annenizmiş gibi; sözde sizi çok seven merhume sanatçı Güllü'nün çocukları gibi tanıttınız."

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

"HERKES BU GERÇEKLE YÜZLEŞECEKTİR"

"İftira atanların ve yalan söyleyenlerin; bana daha önce ve sonrasında gönderdikleri mesajlar, kendileriyle ilgili belgeler ve somut bilgiler elimdedir. Bunların tamamı, çok yakında yapacağım canlı yayınlarda ve tamamen yasal çerçevede kamuoyuyla paylaşılacaktır. O zaman isim isim konuşulacak; gazla yorum yaparak beni katil, hırsız, yalancı ya da başka sıfatlarla yaftalamaya çalışan herkes bu gerçekle yüzleşecektir.
Hepsiyle hukuki yollarla hesaplaşacağım. Hep birlikte bu süreci izleyeceğiz."

Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den yürek burkan paylaşım

"Ne film şirketleriyle görüştüm, ne annemin tek bir kostümüne başkasını dokundurdum, ne de annemden kalan herhangi bir şeyi kendi menfaatime kullandım. Bu gerçekleri ailem, yakın çevrem ve savcılık makamı eksiksiz şekilde bilmektedir. Ayrıca bu konu kimseyi ilgilendirmez; kimsenin haddine de değildir.

"ORTAYA ATILAN İDDİALARIN TAMAMI İĞRENÇ İFTİRALARDIR"

Ortaya atılan iddiaların tamamı iğrenç iftiralardır. Kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltan; beni annesini sevmeyen bir evlat, acı üzerinden güç gösterisi yapmaya çalışan biri ya da annesinin ölümünde payı olan biri gibi göstermeye çalışan herkesle hukuk önünde tek tek hesaplaşacağım. Şahsıma yönelik hakaret, küfür ve iftira içeren tüm paylaşımlar hakkında gerekli yasal başvurular yapılacaktır. Bu yalanların kimler tarafından, hangi amaçlarla ve neye dayanarak üretildiği de ortaya konacaktır."