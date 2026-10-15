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Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den yürek burkan paylaşım
Doğum gününde annesini unutmadı! Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den yürek burkan paylaşım
Arabesk dünyasının unutulmaz ismi Güllü, doğum gününde oğlu tarafından anıldı. Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan paylaşımla gündeme geldi. Annesiyle fotoğrafını paylaşarak hislerini dile getiren Gülter'in o sözleri takipçilerini de duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 15.10.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 17:18