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Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada'dan annesine özel mesaj: "Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?"

Şimdilerde ilk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan oyuncu Almila Ada, sosyal medya hesabı üzerinden annesinin doğum gününü kutladı. Duygusal sözlerle annesine seslenen Ada, paylaşımıyla takipçilerinden birçok beğeni aldı.

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Giriş Tarihi: 08.09.2026 11:28 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 11:32
Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?
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Üç Kız Kardeş, Kırgın Çiçekler ve Barış Akarsu Merhaba gibi yapımlarda rol alan oyuncu Almila Ada, 6 yıldır birlikte olduğu iş insanı İhsan Çilsal ile 2025 yılında evlenmişti.

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

Başarılı oyuncu Almila Ada, mutlu giden evliliğinin ardından hayranlarını sevindiren bir haber verdi.

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Küçük mucizemiz geliyor" mesajıyla ilk bebeğini beklediğini duyurdu.

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

Ada'nın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden tebrik ve iyi dilek yorumları aldı.

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

"SENİN KADAR İYİ BİR ANNE OLABİLECEK MİYİM?"

Son olarak ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Almila Ada, annesinin yeni yaşını duygu yüklü bir paylaşımla kutladı.

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

Instagram hesabından geçmiş yıllara ait özel bir fotoğraf kare karesini yayınlayan güzel oyuncu, paylaşımına "Her doğum gününde senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim diye düşünür hayal kurardım. Yeni yaşında anneanne oluyorsun. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun iyi ki benim annemsin!" notunu ekleyerek yaşadığı annelik heyecanını ifade etti.

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

MELİSA URAL-SİBEL CAN

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

İREM HELVACIOĞLU-AYSUN HELVACIOĞLU

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

ALİNA BOZ

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

BARIŞ ALPER YILMAZ

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

NESLİHAN ATAGÜL

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

SERENAY SARIKAYA

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada’dan annesine özel mesaj: Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN