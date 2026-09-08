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Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada'dan annesine özel mesaj: 'Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?'
Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada'dan annesine özel mesaj: "Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?"
Şimdilerde ilk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan oyuncu Almila Ada, sosyal medya hesabı üzerinden annesinin doğum gününü kutladı. Duygusal sözlerle annesine seslenen Ada, paylaşımıyla takipçilerinden birçok beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 08.09.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 11:32