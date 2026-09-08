Doğum gününde duygusal anlar! Almila Ada'dan annesine özel mesaj: "Senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim?"

Instagram hesabından geçmiş yıllara ait özel bir fotoğraf kare karesini yayınlayan güzel oyuncu, paylaşımına "Her doğum gününde senin kadar iyi bir anne olabilecek miyim diye düşünür hayal kurardım. Yeni yaşında anneanne oluyorsun. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun iyi ki benim annemsin!" notunu ekleyerek yaşadığı annelik heyecanını ifade etti.