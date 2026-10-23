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Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! "Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz"

Beş yıllık birlikteliklerini 2023 yılında evlilikle taçlandıran dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile oyuncu eşi Dylan Sprouse, ilk çocuklarını kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Doğum sonrası yeniden Victoria's Secret podyumunda boy gösteren Palvin, defile sonrası yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti. Annelik yolculuğuna dair samimi ifadeler kullanan ünlü model, her annenin doğum sonrası deneyiminin farklı olduğunu vurgulayarak annelerin daha fazla zamana, desteğe ve seçme özgürlüğüne ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Palvin'in annelere yönelik destek mesajı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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PINAR EFE
Giriş Tarihi: 23.10.2026 10:37 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 11:04
Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ve oyuncu Dylan Sprouse, uzun yıllara dayanan ilişkilerini 2023 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

Evlilikleriyle adlarından söz ettiren ünlü çift, birlikteliklerini bir bebekle taçlandıracaklarını duyurarak hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmıştı. Çift, eylül ayında ilk çocukları Sylvie'yi kucaklarına almıştı.

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Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin, annelik heyecanının ardından Victoria's Secret podyumuna geri döndü. İlk çocuğunu kucağına almasının üzerinden henüz 6 hafta geçen 33 yaşındaki model, Los Angeles'ta düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show 2026'da sergilediği performansla adından söz ettirdi. Doğum sonrası kısa sürede podyuma çıkan Palvin, defilenin ardından yaptığı samimi paylaşımla da dikkat çekti.

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Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin, Victoria's Secret defilesinin ardından yaptığı paylaşımda annelik ve doğum sonrası sürecine dair duygularını dile getirdi.

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

Kendisine bu özel yolculukta destek olan Victoria's Secret'a teşekkür eden Palvin, kendisini güzel ve özgüvenli hissetmesinin kendisi için ne kadar anlamlı olduğunu vurguladı.

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

Doğum sonrası sürecinin kamera önünde görünen yüzünün arkasında duygusal, zorlu ve bir o kadar da değerli anlar barındırdığını belirten ünlü model, annelerin yaşadığı deneyimlerin birbirinden farklı olduğuna dikkat çekti. Palvin, özellikle ABD'de birçok kadının doğumdan yalnızca 6-8 hafta sonra, çoğu zaman ücretli doğum izni olmadan iş hayatına dönmek zorunda kaldığını hatırlatarak annelerin daha fazla zamana, desteğe ve seçme özgürlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

Bu özel anı ve başardıklarıyla gurur duyduğunu dile getiren Palvin, kızı Sylvie ile geçirdiği küçük ama kıymetli anların kendisi için büyük anlam taşıdığını belirtti. Her annenin doğum sonrası yolculuğunun farklı olduğunu vurgulayan model, hiçbir annenin bu süreçte kendisini başkalarıyla kıyaslamak zorunda olmadığının altını çizdi.

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

Palvin, paylaşımını tüm annelere sevgi ve destek mesajı göndererek tamamladı: "Haydi anneler! Hepimiz harika işler çıkarıyoruz."

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

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AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

FEDON KALYONCU VE EŞİ

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA