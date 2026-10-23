Doğumdan 6 hafta sonra podyuma çıkan Barbara Palvin’den duygusal paylaşım! "Haydi anneler hepimiz harika işler çıkarıyoruz"

Beş yıllık birlikteliklerini 2023 yılında evlilikle taçlandıran dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile oyuncu eşi Dylan Sprouse, ilk çocuklarını kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Doğum sonrası yeniden Victoria's Secret podyumunda boy gösteren Palvin, defile sonrası yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti. Annelik yolculuğuna dair samimi ifadeler kullanan ünlü model, her annenin doğum sonrası deneyiminin farklı olduğunu vurgulayarak annelerin daha fazla zamana, desteğe ve seçme özgürlüğüne ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Palvin'in annelere yönelik destek mesajı takipçilerinden büyük ilgi gördü.