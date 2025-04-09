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Doktorlar'ın egolu Arslan'ıydı... 53 yaşındaki Devrim Nas artık 2 çocuk babası! Yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş...

2006 yılında yayınlanmaya başlayan Doktorlar dizisi, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olup, dizideki karakterlere hayat veren oyuncular da hala ilk günkü gibi hatırlanıyor. Özellikle doktor Arslan İbrahimoğlu karakterine hayat veren Devrim Nas da, gerek replikleri gerekse çapkınlıklarıyla sosyal medyada gündem oluyor. Peki siz bir dönem genç kızların sevgilisi olan çapkın Arslan İbrahimoğlu'nun son halini merak ediyor musunuz? İşte yılların yakışıklılığından hiçbir şey götürmediği 53 yaşındaki Devrim Nas!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 09.04.2025 15:10 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 15:19
Doktorlar’ın egolu Arslan’ıydı... 53 yaşındaki Devrim Nas artık 2 çocuk babası! Yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş...

Bir dönemin ekran fenomeni olan Devrim Nas'ın tiyatro sahnesinden televizyon ekranına, oradan da beyaz perdeye uzanan kariyeri, her daim izleyenlerin ilgisini çekti.

Doktorlar’ın egolu Arslan’ıydı... 53 yaşındaki Devrim Nas artık 2 çocuk babası! Yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş...

Şimdilerde ise hem fiziksel görünümü hem de sanata olan yaklaşımıyla hayranlarını şaşırtmayı sürdürüyor. Gelin, bu çok yönlü sanatçının hayatına ve kariyerine daha yakından bakalım!

Doktorlar’ın egolu Arslan’ıydı... 53 yaşındaki Devrim Nas artık 2 çocuk babası! Yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş...

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Devrim Nas, 10 Ocak 1972'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Doktorlar’ın egolu Arslan’ıydı... 53 yaşındaki Devrim Nas artık 2 çocuk babası! Yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş...

Oyunculuğa olan tutkusu, onu ülkemizin en köklü sanat kurumlarından biri olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na yönlendirdi.

Doktorlar’ın egolu Arslan’ıydı... 53 yaşındaki Devrim Nas artık 2 çocuk babası! Yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş...

Burada tiyatro bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Nas, yeteneklerini sahneye taşıdı ve kendine özgü bir yer edindi.