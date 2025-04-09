Trend Galeri Trend Magazin Doktorlar'ın egolu Arslan'ıydı... 53 yaşındaki Devrim Nas artık 2 çocuk babası! Yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş...

Doktorlar'ın egolu Arslan'ıydı... 53 yaşındaki Devrim Nas artık 2 çocuk babası! Yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş...

2006 yılında yayınlanmaya başlayan Doktorlar dizisi, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olup, dizideki karakterlere hayat veren oyuncular da hala ilk günkü gibi hatırlanıyor. Özellikle doktor Arslan İbrahimoğlu karakterine hayat veren Devrim Nas da, gerek replikleri gerekse çapkınlıklarıyla sosyal medyada gündem oluyor. Peki siz bir dönem genç kızların sevgilisi olan çapkın Arslan İbrahimoğlu'nun son halini merak ediyor musunuz? İşte yılların yakışıklılığından hiçbir şey götürmediği 53 yaşındaki Devrim Nas!