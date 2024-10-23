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Doktorlar'ın Ela'sı şimdi hastaneler kraliçesi... Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın süper lüks evi görenleri büyüledi!

Doktorlar dizisinin çekildiği hastane koridorlarında başlayan büyük aşk... Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan aşkı filmleri aratmıyor! Doktorlar'ın Ela'sı olarak ünlenen Yasemin Ergene hayatının aşkı çocuklarının babasını da bu dizi sayesinde buldu. Doktorlar'ın çekildiği hastanenin sahibi ile evlenen ve oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan şimdilerde iki çocuk annesi. Sosyetenin önde gelenlerinden olan Yasemin Özilhan sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Sosyetik çift Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, çocukları ve evcil hayvanlarıyla Boğaz manzaralı süper lüks bir villada yaşıyor... İşte Yasemin Özilhan'ın lüks malikanesi...

Giriş Tarihi: 23.10.2024 16:44
Doktorlar’ın Ela’sı şimdi hastaneler kraliçesi... Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi!

İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuk kariyerini noktalandıran Yasemin Ergene, yıllar içerisinde yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüştü. İşte 2011'de evlenen eski oyuncunu hakkında tüm bilinmeyenler...

Doktorlar’ın Ela’sı şimdi hastaneler kraliçesi... Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi!

Yasemin Özilhan şimdilerde sosyetenin gözde isimlerinden.

Doktorlar’ın Ela’sı şimdi hastaneler kraliçesi... Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi!

Yasemin Özilhan, genç bir oyuncuyken rol aldığı dizinin çekildiği hastanenin sahibi Özilhan Ailesi'nin oğlu İzzet Özilhan ile tanışıp evlenince mesleğini bırakmıştı.

Doktorlar’ın Ela’sı şimdi hastaneler kraliçesi... Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi!

1.6 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden olan sosyetik güzel, her zaman fit görüntüsüyle ilgi odağı olmayı başarıyor.

Doktorlar’ın Ela’sı şimdi hastaneler kraliçesi... Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın süper lüks evi görenleri büyüledi!

İki kızları ve evcil hayvanlarıyla Boğaz manzaralı lüks bir villada yaşayan sosyetik çift Yasemin ile İzzet Özilhan, spor tutkularını evlerine taşımıştı.

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