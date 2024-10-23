Doktorlar'ın Ela'sı şimdi hastaneler kraliçesi... Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın süper lüks evi görenleri büyüledi!

Doktorlar dizisinin çekildiği hastane koridorlarında başlayan büyük aşk... Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan aşkı filmleri aratmıyor! Doktorlar'ın Ela'sı olarak ünlenen Yasemin Ergene hayatının aşkı çocuklarının babasını da bu dizi sayesinde buldu. Doktorlar'ın çekildiği hastanenin sahibi ile evlenen ve oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan şimdilerde iki çocuk annesi. Sosyetenin önde gelenlerinden olan Yasemin Özilhan sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Sosyetik çift Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, çocukları ve evcil hayvanlarıyla Boğaz manzaralı süper lüks bir villada yaşıyor... İşte Yasemin Özilhan'ın lüks malikanesi...