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Doktorlar'ın kıskanç ve yakışıklı Suat'ıydı... Oyuncu Bekir Aksoy yıllara meydan okuyan fit görüntüsünün sırrını verdi! 'Tamamen ve tamamen botoks...'

Oyuncu Bekir Aksoy, 2006 yılında televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Doktorlar' dizisindeki 'Suat' karakteri ile hafızalarda yer edinmişti. Bu projesinden sonra birçok yapımda rol alan Aksoy, yıllardır 'yakışıklı doktor Suat' olarak tanınmaya devam etti. Şimdi 55 yaşında olan Bekir Aksoy, yıllara meydan okuyan fit görünümü hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 15:25
Doktorlar’ın kıskanç ve yakışıklı Suat’ıydı... Oyuncu Bekir Aksoy yıllara meydan okuyan fit görüntüsünün sırrını verdi! ’Tamamen ve tamamen botoks...’

55 yaşındaki oyuncu Bekir Aksoy, 'Doktorlar' dizisindeki 'Suat doktor' olarak akıllarda yer etmişti.

Doktorlar’ın kıskanç ve yakışıklı Suat’ıydı... Oyuncu Bekir Aksoy yıllara meydan okuyan fit görüntüsünün sırrını verdi! ’Tamamen ve tamamen botoks...’

Uzun zamandır bir projede yer almayan Bekir Aksoy, önceki yıllarda farklı farklı dizilerde rol alsa da Türk halkı ünlü oyuncuyu 'Doktorlar'ın kıskanç ve yakışıklı Suat'ı' olarak biliyordu.

Doktorlar’ın kıskanç ve yakışıklı Suat’ıydı... Oyuncu Bekir Aksoy yıllara meydan okuyan fit görüntüsünün sırrını verdi! ’Tamamen ve tamamen botoks...’

Bekir Aksoy son olarak bir televizyon programına konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu.

Doktorlar’ın kıskanç ve yakışıklı Suat’ıydı... Oyuncu Bekir Aksoy yıllara meydan okuyan fit görüntüsünün sırrını verdi! ’Tamamen ve tamamen botoks...’

Yıllara meydan okuyan yakışıklılığı ile dikkat çeken Aksoy, fit görünümünün sırrını verdi.

Doktorlar’ın kıskanç ve yakışıklı Suat’ıydı... Oyuncu Bekir Aksoy yıllara meydan okuyan fit görüntüsünün sırrını verdi! ’Tamamen ve tamamen botoks...’

55 yaşında olmasına rağmen hala gençliğini koruyan Bekir Aksoy, "Tamamen ve tamamen eğlenmek, gülmek ve genetik.