Trend Galeri Trend Magazin Doktorlar'ın kıskanç ve yakışıklı Suat'ıydı... Oyuncu Bekir Aksoy yıllara meydan okuyan fit görüntüsünün sırrını verdi! 'Tamamen ve tamamen botoks...'

Doktorlar'ın kıskanç ve yakışıklı Suat'ıydı... Oyuncu Bekir Aksoy yıllara meydan okuyan fit görüntüsünün sırrını verdi! 'Tamamen ve tamamen botoks...'

Oyuncu Bekir Aksoy, 2006 yılında televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Doktorlar' dizisindeki 'Suat' karakteri ile hafızalarda yer edinmişti. Bu projesinden sonra birçok yapımda rol alan Aksoy, yıllardır 'yakışıklı doktor Suat' olarak tanınmaya devam etti. Şimdi 55 yaşında olan Bekir Aksoy, yıllara meydan okuyan fit görünümü hakkında açıklamalarda bulundu.