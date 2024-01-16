Gökhan Özen’den estetik açıklaması: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız!

Uzun bir süredir Los Angeles'ta yaşayan Gökhan Özen, geçtiğimiz bir gün ödül törenine katıldı. Ödül töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan 44 yaşındaki Gökhan Özen, yüzündeki değişimiyle herkesi şaşırttı. Elmacık kemiklerinin belirginleştiği görülen ünlü şarkıcının yeni görüntüsü, sosyal medyada da ilgi topladı. Ünlü şarkıcı, magazin gündeminde yer alan haberlerle ilgili bugün kişisel hesabından bir video çekerek açıklama yaptı. Gökhan Özen’in açıklamaları dikkat çekti. İşte Gökhan Özen’in o açıklamaları!