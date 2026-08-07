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Doktorluğu bir yana, spor paylaşımıyla gündem oldu! 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen karın kaslarını sergiledi
Doktorluğu bir yana, spor paylaşımıyla gündem oldu! 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen karın kaslarını sergiledi
Şimdilerde Amerika'da doktorluk yapan 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, spor paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Düzenli spor yapan Bilgen, fit görünümünü ve belirgin karın kaslarını sergilediği karesiyle beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 07.08.2026 14:15
Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 14:21