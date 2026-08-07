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Doktorluğu bir yana, spor paylaşımıyla gündem oldu! 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen karın kaslarını sergiledi

Şimdilerde Amerika'da doktorluk yapan 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, spor paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Düzenli spor yapan Bilgen, fit görünümünü ve belirgin karın kaslarını sergilediği karesiyle beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 07.08.2026 14:15 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 14:21
Doktorluğu bir yana, spor paylaşımıyla gündem oldu! 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen karın kaslarını sergiledi

Şimdilerde Amerika'da doktorluk yapan 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, spor paylaşımıyla gündeme geldi.

Doktorluğu bir yana, spor paylaşımıyla gündem oldu! 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen karın kaslarını sergiledi

Sosyal medyada yayınladığı kare, kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

Doktorluğu bir yana, spor paylaşımıyla gündem oldu! 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen karın kaslarını sergiledi

Düzenli spor yaptığı görülen Bilgen, fit görünümüyle dikkat çekti.

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Doktorluğu bir yana, spor paylaşımıyla gündem oldu! 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen karın kaslarını sergiledi

Belirgin karın kaslarını sergilediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Doktorluğu bir yana, spor paylaşımıyla gündem oldu! 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen karın kaslarını sergiledi

Öte yandangeçen aylarda İdil Bilgen, Miss World yarışması için Hindistan'a gitmişti.

Doktorluğu bir yana, spor paylaşımıyla gündem oldu! 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen karın kaslarını sergiledi

Bilgen, yarışma öncesi düzenlenen törene üzerinde bayrağımızı simgeleyen ay-yıldız motifli bir kıyafetle katılmıştı.

Doktorluğu bir yana, spor paylaşımıyla gündem oldu! 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen karın kaslarını sergiledi

ELEŞTİRİLERİ BOŞA ÇIKARDI!

2024 Türkiye güzeli İdil Bilgen adeta eleştirileri boşa çıkararak, Hindistan'da düzenlenen 72. Miss World yarışmasında çeyrek finale kalmıştı. Bilgen'in bu başarısı sosyal medyada birçok tebrik mesajını da ortaya çıkarmıştı.

Doktorluğu bir yana, spor paylaşımıyla gündem oldu! 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen karın kaslarını sergiledi

O DANSI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI!
Yarışma için Hindistan'a İdil Bilgen, yaptığı Hint dansını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

Doktorluğu bir yana, spor paylaşımıyla gündem oldu! 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen karın kaslarını sergiledi

İşte kısa sürede büyük beğeni toplayan Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen'in o anları...

Doktorluğu bir yana, spor paylaşımıyla gündem oldu! 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen karın kaslarını sergiledi

İdil Bilgen dansıyla büyüledi!

İdil Bilgen Miss World'de çeyrek finale yükselmişti! Hint dansıyla sosyal medyayı salladı | Video

Doktorluğu bir yana, spor paylaşımıyla gündem oldu! 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen karın kaslarını sergiledi

HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKMİŞTİ

Bilgen, yarışmaya katılmadan hemen önce de doktor unvanını kazanmıştı.

Doktorluğu bir yana, spor paylaşımıyla gündem oldu! 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen karın kaslarını sergiledi

"ONUR DUYUYORUM"

Ünlü manken paylaşımında, "Geri sayım başladı. Güzel ülkem Türkiye'yi Miss World sahnesinde temsil etmekten onur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Doktorluğu bir yana, spor paylaşımıyla gündem oldu! 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen karın kaslarını sergiledi

PAYLAŞIMIYLA DA TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Bilgen, geçen aylarda da bir paylaşım yaparak uzunca bir süre sonra herkesi şaşırtmıştı.

Doktorluğu bir yana, spor paylaşımıyla gündem oldu! 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen karın kaslarını sergiledi

TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞMIŞTI

Takipçileri Bilgen'in ya fotoşop yaptığı ya da estetik yaptırdığı yönünde yorumlarda bulunmuştu.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör