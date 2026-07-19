Dolandırıcılık ülke sınırlarını aştı! Haluk Levent "Gazze'ye yardım" diyerek para toplamış!
Toplumun vicdanında iyilik timsali olarak kodlanmış bir figürün, özel hayatında bir dolandırıcılık şebekesi gibi hareket ettiğini görmek, bu isme güvenen milyonlar için ağır bir travmadır. Son günlerde ortaya dökülen ifadeler, Haluk Levent'in sadece cüzdanları değil; kadınların ruhlarını, evlilik hayallerini ve en hassas dönemlerindeki psikolojik dirençlerini nasıl hedef aldığını acı bir şekilde kanıtlıyor.
Giriş Tarihi: 19.07.2026 06:41
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 06:45