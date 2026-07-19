Dolandırıcılık ülke sınırlarını aştı! Haluk Levent "Gazze'ye yardım" diyerek para toplamış!

SESSİZ KALINMAMALI

Ece Güner için; kanserle mücadele edilen, en kırılgan olunan dönemde bir borç maskesi altında finansal bir sömürü kurgulandı. Bu kadınların yaşadığı, sadece banka hesaplarının boşaltılması değil; kötülüğe karşı duran bir kahramana inandıkları için kendi değer yargılarının da yerle bir edilmesidir.

"Tehdit altındayım", "Mafya peşimde", "Borçlarım var" gibi anlatılar, sadece para koparmak için kullanılan bahaneler değildir. Bu yöntem, kurbanı kurtarıcı rolüne büründürerek, onun mantıklı düşünme yetisini devre dışı bırakır.

Kadınlar, sadece paralarını değil, bir kurtarıcı olma onurunu da kaybettiler. Para, bu hikayede sadece araçtı; amaç, onların duygusal kapasitesini son zerresine kadar tüketmekti. Bir kadının elindeki birikimi, emeğini ve geleceğini böylesine sistematik bir şekilde, kamusal bir güven zırhı ardına saklanarak çalmak, basit bir borç-alacak meselesi değil bana göre.

Hastalık bu ayrıca ruhun ve güvenin istismarıdır. Bu olaya kimsenin de sessiz kalmaması gerekir. Bu dolandırıcılık düzeni toplumun vicdanında telafisi olmayan derin yaralar açtı. Artık mesele, sadece kaybedilen paraların geri alınması değil; bu maskenin tamamen düşürülerek, manipülasyonun kurbanı olan bu kadınların onurunun iade edilmesidir.