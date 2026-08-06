Döner kralı bu kez kesenin ağzını açtı! Küçük oğlu için tam 165 milyon TL harcadı
Sosyete günlerdir bu dudak uçuklatan masalı konuşuyor! Şubat 2021'de büyük oğlu Kaan Demirağ ile gelini Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın mürüvvetini gören ünlü iş adamı Hakan Demirağ, hafta sonunda da küçük oğlu Ata Demirağ'ı evlendirdi. İtalya'nın gözde tatil beldesi Como Gölü'nde gerçekleşen ve tam 165 milyon TL harcanan düğünün tüm detaylarını ve merak edilenleri Bülent Cankurt kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 06.08.2026 06:51
Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 06:53