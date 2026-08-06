Döner kralı bu kez kesenin ağzını açtı! Küçük oğlu için tam 165 milyon TL harcadı

BU KEZ KIZ GELİYOR

Altı yıllık flörtün ardından Ağustos 2002'de evlenen Can-Deniz Hakko çifti, senesine oğulları Leo Cem'i kucaklarına almıştı. Öğrendim ki, 9 Temmuz'da 3 yaşını dolduran Leo Cem'e kardeş geliyor. Yaklaşık yedi aylık hamile olduğunu öğrendiğim Deniz Hanım ile Can Bey'in bu kez kızları olacak. Umarım Deniz Hanım da, kızları da sağlıkla kurtulur. Bu arada 24 yıllık evliliklerini 20 yıl önce noktalayan Cem Hakko ile Bettina Machler, dördüncü torunlarını kucaklarına alacak. Hakko ile Machler'in kızları Pia ve Katia'dan da birer torunu var.