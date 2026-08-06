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Döner kralı bu kez kesenin ağzını açtı! Küçük oğlu için tam 165 milyon TL harcadı

Sosyete günlerdir bu dudak uçuklatan masalı konuşuyor! Şubat 2021'de büyük oğlu Kaan Demirağ ile gelini Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın mürüvvetini gören ünlü iş adamı Hakan Demirağ, hafta sonunda da küçük oğlu Ata Demirağ'ı evlendirdi. İtalya'nın gözde tatil beldesi Como Gölü'nde gerçekleşen ve tam 165 milyon TL harcanan düğünün tüm detaylarını ve merak edilenleri Bülent Cankurt kaleme aldı.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 06.08.2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 06:53
Döner kralı bu kez kesenin ağzını açtı! Küçük oğlu için tam 165 milyon TL harcadı

Şubat 2021'de büyük oğlu Kaan Demirağ ile gelini Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın mürüvvetini gören ünlü işadamı Hakan Demirağ, hafta sonunda da küçük oğlu Ata Demirağ'ı evlendirdi.

Döner kralı bu kez kesenin ağzını açtı! Küçük oğlu için tam 165 milyon TL harcadı

Hakan Bey, küçük oğluna öyle bir düğün yaptı ki, bugünlerde sosyetede tek konuşulan bu. Ata Demirağ'ın gemi broker'ı olan Rana Akdağ ile düğünü, dünya jet-set'inin İtalya'daki gözde tatil destinasyonu Como'da yapıldı.

Döner kralı bu kez kesenin ağzını açtı! Küçük oğlu için tam 165 milyon TL harcadı

Türkiye'den ve yurtdışından konukların katıldığı düğün, cuma günü başlayıp pazar günü sona erdi. İlk kutlama cuma akşamı Como'nun en ünlü oteli olan Villa d'Este'de yapıldı.

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Döner kralı bu kez kesenin ağzını açtı! Küçük oğlu için tam 165 milyon TL harcadı

Düğün ise ertesi gün, Como Gölü'nün burnunda yer alan, 17. yüzyıldan kalma soylu konutu ve botanik bahçesi olan Villa Pizzo'da oldu. Süslemesinden yemeklerine, eğlencesinden havai fişeklerine kadar her şeyiyle dillere destan bir düğün oldu.

Döner kralı bu kez kesenin ağzını açtı! Küçük oğlu için tam 165 milyon TL harcadı

Como'da bu kadar görkemli bir düğün için Hakan Demirağ'ın kesesini sonuna kadar açtığını ve yaklaşık 3 milyon Euro harcadığını öğrendim. Bence bu düğün bu yazın en çok konuşulan sosyete düğünü olacaktır. Ben de Rana Akdağ-Ata Demirağ çiftine ömür boyu mutluluk diliyorum.

Döner kralı bu kez kesenin ağzını açtı! Küçük oğlu için tam 165 milyon TL harcadı

BÜYÜK OĞLU SADE BİR DÜĞÜNLE EVLENMİŞTİ
Bu arada Hakan Demirağ'ın büyük oğlu Kaan Demirağ, Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile Beşiktaş'ta beş yıldızlı bir otelde sade bir düğünle evlenmişti. Hakan Demirağ'ın katılmadığı düğüne, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetli gelmişti. Hakan Demirağ artık her fırsatta soluğu, oğlu Kaan, gelini Aslışah ve torunlarının yanında alıyor.

Döner kralı bu kez kesenin ağzını açtı! Küçük oğlu için tam 165 milyon TL harcadı

UCUZ ATLATTILAR
Orman yangılarının mağdurlarından biri de Dilara Karabay oldu. Ünlü isimlerin gözde tatil adreslerinden biri olan Çanakkale Ahmetçe Köyü'ndeki butik oteli de yangından etkilendi. Allah'tan herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış.

Döner kralı bu kez kesenin ağzını açtı! Küçük oğlu için tam 165 milyon TL harcadı

"Küllerimizden yeniden doğarız" diyen Dilara Hanım, kızı Dila Demir ile işlettiklerini otellerinin faaliyetlerini sürdürdüğünü de ekledi. Yanan, aşağı taraftaki iki süit ve saunayı en kısa sürede yenilerler umarım. Çok geçmiş olsun.

Döner kralı bu kez kesenin ağzını açtı! Küçük oğlu için tam 165 milyon TL harcadı

BU KEZ KIZ GELİYOR
Altı yıllık flörtün ardından Ağustos 2002'de evlenen Can-Deniz Hakko çifti, senesine oğulları Leo Cem'i kucaklarına almıştı. Öğrendim ki, 9 Temmuz'da 3 yaşını dolduran Leo Cem'e kardeş geliyor. Yaklaşık yedi aylık hamile olduğunu öğrendiğim Deniz Hanım ile Can Bey'in bu kez kızları olacak. Umarım Deniz Hanım da, kızları da sağlıkla kurtulur. Bu arada 24 yıllık evliliklerini 20 yıl önce noktalayan Cem Hakko ile Bettina Machler, dördüncü torunlarını kucaklarına alacak. Hakko ile Machler'in kızları Pia ve Katia'dan da birer torunu var.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör