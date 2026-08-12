Dört koldan saldırıyorlar! LGBT lobisinden tekno-propoganda
Müzik listelerinden futbol sahalarına, akıllı telefonlardan kolumuzdaki saatlere kadar dört bir yanımızı saran bu eşzamanlı mesajların arkasındaki sinsi plan ne? Hakan Uç; Spotify'da patlak veren skandal e-posta ifşasından teknoloji devlerinin dayatmalarına kadar, çocuklarımızı ve gençleri hedef alan küresel algı operasyonunun perde arkasını kaleme aldı. Tüm anne babaları derinden sarsacak ve tehlikenin gerçek boyutunu gözler önüne serecek bu yazıyı okumadan geçmeyin.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 06:12
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 06:13