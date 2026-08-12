Dört koldan saldırıyorlar! LGBT lobisinden tekno-propoganda

Ama müzikten futbola, konserden teknolojiye, dijital platformdan kullandığınız saate kadar hayatın hemen her alanında aynı semboller önünüze getiriliyorsa artık insanlar doğal olarak "Bu resmen algı yönetimi" diyerek isyan ediyor.

Asıl tartışılması gereken nokta burada.

Spotify gibi milyonlarca insanın ne dinlediğini, hangi şarkıyı keşfettiğini ve hangi sanatçının ön plana çıktığını belirleme gücüne sahip platformların özellikle çok daha dikkatli olması gerekiyor.

Çünkü bugün bir sanatçı için dijital platformlarda görünür olmak kariyer demek.

Playlist'e girmek milyonlarca dinlenme demek.

Ana sayfada görünmek yeni bir kitleye ulaşmak demek.