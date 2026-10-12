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Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

Ünlü oyuncu ve komedyen Şafak Sezer, 57. yaş gününü sevdiklerinin katıldığı sürpriz bir organizasyonla kutladı.

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Giriş Tarihi: 12.10.2026 13:20 Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 13:30
Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

Ekranların ve sinemanın sevilen ismi Şafak Sezer, yeni yaşına "Merhaba" dedi.

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

57. doğum gününü dostlarının ve sevdiklerinin yanında mumları üfleyerek kutlayan ünlü oyuncunun neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

Ünlü oyuncu, bu unutulmaz anlarda büyük mutluluk yaşadı.

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Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

Dostlarının yalnız bırakmadığı Şafak Sezer'in sürpriz kutlamadaki neşeli halleri dikkat çekerken, sosyal medyada paylaşılan renkli kareler kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

Ekranların sevilen yüzü Pelin Karahan da, geçtiğimiz günlerde kutladığı 42. yaşından kareleri takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, yeni yaşına girerken tercih ettiği kombini ve aksesuarlarıyla göz doldurmuştu.

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

Doğum gününe özel paylaşımına "İyi ki doğduk Teraziler" notunu düşen Karahan'ın kareleri, kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı almıştı.

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

İşte o kareler...

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

Peki diğer ünlü isimlerin doğum tarihlerini biliyor musunuz?

AJDA PEKKAN

12 Şubat 1946

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

GÖNÜL YAZAR

12 Ağustos 1936

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

BÜLENT ERSOY

9 Haziran 1952

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

BANU AKLAN

1 Nisan 1958

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

DEMET AKALIN

23 Nisan 1972

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

MEHMET ASLANTUĞ

25 Eylül 1961

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

YILDIZ TİLBE

16 Temmuz 1966

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 Aralık 1947

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

EBRU ŞALLI

15 Ocak 1977

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

İBRAHİM TATLISES

1 Ocak 1952

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

HÜLYA AVŞAR

10 Ekim 1963

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

SİBEL CAN

1 Ağustos 1970

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

SERDAR ORTAÇ

16 Şubat 1970

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

PERİHAN SAVAŞ

14 Haziran 1957

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

ORHAN GENCEBAY

4 Ağustos 1944

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

ÇAĞLA ŞIKEL

2 Ocak 1979

Dostları yalnız bırakmadı! Şafak Sezer yeni yaşını böyle kutladı

SERPİL ÇAKMAKLI

19 Mayıs 1962