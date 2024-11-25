Trend Galeri Trend Magazin Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar sosyal medyadan peş peşe paylaştı! İşte çocukları Ada ve Cem’in kalpleri ısıtan halleri!

Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar sosyal medyadan peş peşe paylaştı! İşte çocukları Ada ve Cem’in kalpleri ısıtan halleri!

Ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Çocuklarıyla eğlenceli hallerini paylaşan 31 yaşındaki sosyetik güzele yorum ve beğeni yağdı. İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, mutlu ailesiyle paylaşımlar yaptı. Oğlu Cem ile kızı Ada'nın sevimli halleri adeta kalpleri ısıttı. Aslışah Alkoçlar, son olarak kızı Ada'yı "Süslü Ada" notuyla paylaştı. Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti tüm dikkatleri üzerin çekti. İşte sosyetik güzelin ilgi gören o paylaşımları…