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Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar sosyal medyadan peş peşe paylaştı! İşte çocukları Ada ve Cem’in kalpleri ısıtan halleri!

Ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Çocuklarıyla eğlenceli hallerini paylaşan 31 yaşındaki sosyetik güzele yorum ve beğeni yağdı. İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, mutlu ailesiyle paylaşımlar yaptı. Oğlu Cem ile kızı Ada'nın sevimli halleri adeta kalpleri ısıttı. Aslışah Alkoçlar, son olarak kızı Ada'yı "Süslü Ada" notuyla paylaştı. Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti tüm dikkatleri üzerin çekti. İşte sosyetik güzelin ilgi gören o paylaşımları…

Giriş Tarihi: 25.11.2024 07:28 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 07:30
Dubai’de yaşayan Aslışah Alkoçlar sosyal medyadan peş peşe paylaştı! İşte çocukları Ada ve Cem’in kalpleri ısıtan halleri!

Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti sosyal medya ilgi odağı oldu. Çocukları ile birlikte geçirdikleri eğlenceli zamanları takipçileriyle böyle paylaştı.

Dubai’de yaşayan Aslışah Alkoçlar sosyal medyadan peş peşe paylaştı! İşte çocukları Ada ve Cem’in kalpleri ısıtan halleri!

Uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çifti, 2021 yılında oğulları Cem'e kavuşmuştu.

Dubai’de yaşayan Aslışah Alkoçlar sosyal medyadan peş peşe paylaştı! İşte çocukları Ada ve Cem’in kalpleri ısıtan halleri!

Çiftin çocukları Cem, geçtiğimiz günlerde 3 yaşına girmişti.

Dubai’de yaşayan Aslışah Alkoçlar sosyal medyadan peş peşe paylaştı! İşte çocukları Ada ve Cem’in kalpleri ısıtan halleri!

Son olarak Dubaide yaşayan aile, küçük bir kutlama yapmıştı.

Dubai’de yaşayan Aslışah Alkoçlar sosyal medyadan peş peşe paylaştı! İşte çocukları Ada ve Cem’in kalpleri ısıtan halleri!

Minik Cem hem okul arkadaşlarıyla hem de ailesiyle yeni yaşını kutlamıştı.

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