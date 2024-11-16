Dünürler küstü! Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara’nın ilişkisi pembe diziye döndü!

Icardi'nin babası Juan Icardi ile Wanda Nara'nın babası Andres Nara da birbirlerini takibi bıraktı. Bu arada iki aile arasındaki iletişim de tamamen koptu. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasında yaşanan yeni gelişme gündeme adeta bomba gibi düştü. Arjantin basınında yer alan habere göre; Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e uçan Icardi, eşi Wanda Nara ile birlikte yaşadıkları Avenida del Libertador'daki evlerine girdi. Arjantin basınında yer alan iddialara göre; sevgilisi L-Gante ile birkaç günlüğüne Brezilya'ya giden Wanda Nara ise döndükten sonra Mauro Icardi ile evde şiddetli bir tartışma yaşadı. Nara'nın ikinci kez şikayetinin ardından polisler Icardi'nin evden ayrılmasını istedi. Arjantinli futbolcu da bazı eşyalarını alarak evden ayrılmayı kabul etti. Wanda'nın ikinci şikayetinde 'cinsiyete dayalı şiddet'e uğradığını da iddia ettiği belirtildi. WANDA NARA'DAN İLK AÇIKLAMA Galatasaray Spor Kulübü'nden konuyla ilgili açıklama gelirken, akşam saatlerinde Wanda Nara'dan resmi bir açıklama geldi. 'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI' Nara'nın kişisel sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Dün evimde meydana gelen olaylarla ilgili çıkan haberlere istinaden, 5 çocuğumun yaşamadıkları ve yaşamayacakları durumlarla bağlantılı olarak adlarının anılmaması ya da kendilerinden bahsedilmemesi için adli mercilere başvurduğumu bildiririm. Aynı zamanda (reşit) küçük yaştaki kızlarıma dair nafaka miktarlarıyla ilgili herhangi bir referansta bulunmaktan da kaçınılması gerekmektedir' ifadelerini kullandı. Son dakika haberi: Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasındaki kriz giderek büyüyor. Galatasaray'da özel hayatı sebebiyle zor günler geçiren Mauro Icardi ile ilgili flaş bir olay ortaya çıktı. Arjantin basınında yer alan habere göre; Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e uçan Icardi, eşi Wanda Nara ile birlikte yaşadıkları Avenida del Libertador'daki evlerine girdi. Arjantin basınında yer alan iddialara göre; sevgilisi L-Gante ile birkaç günlüğüne Brezilya'ya giden Wanda Nara ise döndükten sonra Mauro Icardi ile evde şiddetli bir tartışma yaşadı. Icardi, çocuklarını görmek için gelen Wanda'nın evden ayrılmasına izin vermedi. Daha sonra Wanda bir şekilde evden ayrılmayı başardı. OLAY İDDİA > WANDA: ICARDI, 1 MİLYON DOLARIMI ÇALDI Günler sonra yine çocuklarını görmek için daireye giden Wanda Nara bu kez Icardi tarafından eve alınmadı. İkili yine tartışma yaşadı. L-Gante ile birlikte olay yerinden ayrılan ve yıldız futbolcudan şikayetçi olan Wanda Nara, Icardi'nin kendisinden 1 milyon dolar çaldığını da öne sürdü. Nara'nın ikinci kez şikayetinin ardından polisler Icardi'nin evden ayrılmasını istedi. Arjantinli futbolcu da bazı eşyalarını alarak evden ayrılmayı kabul etti. Wanda'nın ikinci şikayetinde 'cinsiyete dayalı şiddet'e uğradığını da iddia ettiği belirtildi HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK Arjantin basınındaki haberlere göre; şikayet sonrası resmi kaynaklardan Icardi'ye Nara'ya yaklaşmama, eve giriş yasağı ve 15 Kasım saat 10.00'da duruşmaya katılması tebliğ edildi. Arjantin Medeni ve Ticaret Kanunu'nun 721. maddesine göre, boşanma sürecinde veya acil durumlarda, hâkim eşler ve çocuklar arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla geçici önlemler alabiliyor. İkili arasında da boşanma sürecinde bu çerçevede tedbir kararları alındı. Wanda Nara ve Icardi'nin Francesca ve Isabella adında iki kızları var. Nara'nın ayrıca Maximiliano Lopez'den de 3 çocuğu bulunuyor. GALATASARAY'DAN İDDİALARA YÖNELİK AÇIKLAMA 'Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.' ICARDI'DEN G.SARAY'A KÖTÜ HABER GELMİŞTİ UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında konuk ettiği Tottenham Hotspur'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi, sakatlanarak oyuna devam edememişti. Karşılaşmada 82. dakika oynanırken kaleciye pres yaptıktan sonra yerde kalan Mauro Icardi, saha kenarında yapılan ilk tedavisinin ardından sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalmıştı. Öte yandan Mauro Icardi'nin karşılaşmanın ardından stadyumdan sekerek ayrılması dikkat çekti. ICARDİ NE ZAMAN DÖNECEK? Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde: UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır.' ifadelerine yer verildi. Tıbbi raporlara göre, spor yapan bireylerin bu aktivitelere yeniden başlamaları genellikle 7 ile 9 ay arasında bir süreyi bulabiliyor.