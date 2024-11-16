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Dünürler küstü! Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın ilişkisi pembe diziye döndü!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın ilişkisi pembe diziye dönmüş durumda. Son olarak ikili mahkemelik olmuştu, bu durum aileleri de etkiledi.

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 16.11.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 07:02
Dünürler küstü! Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara’nın ilişkisi pembe diziye döndü!

Icardi'nin babası Juan Icardi ile Wanda Nara'nın babası Andres Nara da birbirlerini takibi bıraktı.

Dünürler küstü! Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara’nın ilişkisi pembe diziye döndü!

Bu arada iki aile arasındaki iletişim de tamamen koptu.

Dünürler küstü! Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara’nın ilişkisi pembe diziye döndü!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasında yaşanan yeni gelişme gündeme adeta bomba gibi düştü.

Arjantin basınında yer alan habere göre; Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e uçan Icardi, eşi Wanda Nara ile birlikte yaşadıkları Avenida del Libertador'daki evlerine girdi.

Dünürler küstü! Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara’nın ilişkisi pembe diziye döndü!

Arjantin basınında yer alan iddialara göre; sevgilisi L-Gante ile birkaç günlüğüne Brezilya'ya giden Wanda Nara ise döndükten sonra Mauro Icardi ile evde şiddetli bir tartışma yaşadı.

Dünürler küstü! Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara’nın ilişkisi pembe diziye döndü!

Nara'nın ikinci kez şikayetinin ardından polisler Icardi'nin evden ayrılmasını istedi. Arjantinli futbolcu da bazı eşyalarını alarak evden ayrılmayı kabul etti. Wanda'nın ikinci şikayetinde "cinsiyete dayalı şiddet"e uğradığını da iddia ettiği belirtildi.

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