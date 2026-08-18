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Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: 'Dünya bir yana sen bir yanasın'
Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: "Dünya bir yana sen bir yanasın"
atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Hamal" dizisiyle setlere dönmeye gün sayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yoğun çekim temposu başlamadan önce oğlu Karan ile geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı. Oğluyla neşeli karesini yayınlayan güzel oyuncunun anne-oğul pozu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 09:09
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 09:17