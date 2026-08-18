Trend Galeri Trend Magazin Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: 'Dünya bir yana sen bir yanasın'

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: "Dünya bir yana sen bir yanasın"

atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Hamal" dizisiyle setlere dönmeye gün sayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yoğun çekim temposu başlamadan önce oğlu Karan ile geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı. Oğluyla neşeli karesini yayınlayan güzel oyuncunun anne-oğul pozu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 18.08.2026 09:09 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 09:17
Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Aşklarını evlilikle taçlandıran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak hayatlarının en özel dönemlerinden birini yaşadı.

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Çift, 2023 yılında ise ikinci çocukları Kerem'in gelişiyle mutluluklarını ikiye katladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Burak Özçivit ile mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, şimdilerde atv ekranlarında yayınlanacak olan Hamal dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Setlere dönmeden önce tüm vakitini ailesine ayıran Fahriye Evcen, büyük oğlu Karan ile çıktığı keyifli akşam yemeğinden renkli kareler paylaştı. Yemek masasında oğluyla birlikte neşeli anlar geçiren güzel oyuncu, arka plana Nilüfer'in unutulmaz "Dünya Bir Yana" şarkısını fon yaptı.

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Karan'ın eğlenceli hallerini "Değerlim" ifadesi ve kalp emojileriyle yayınlayan Evcen'in bu samimi paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Yeni sezonda "Hamal" dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Fahriye Evcen, geçen günlerde de tatil karelerini sevenleriyle paylaşmıştı.

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Evcen'in keyifli anlarını yansıtan kareler kısa sürede ilgi görmüştü.

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Yaz sonrası Özçivit, atv dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'de rol alacak, Evcen ise yine atv ekranlarında yayınlanacak 'Hamal' dizisinde izleyiciyle buluşacak.

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Ünlü oyuncunun ekran heyecanı sürerken, geçen günlerde de ailesinden gelen güzellik dikkat çekmişti. Evcen'in kardeşleriyle benzerliği sosyal medyada gündem olmuştu.

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Ünlü oyuncunun güzelliğinin genetik olduğu yorumları yapıldı. İşte Burak Özçivit'in baldızları...

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Fahriye Evcen'in kız kardeşleri

Neşe, Ayşen ve Demet

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Sinem Kobal- Kerem Kobal

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Zehra Güneş'in kız kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Meryem Uzerli ve kardeşi Canan Uzerli

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Hafsanur Sancaktutan ve ablası

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Serhat Özcan - Reha Özcan

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Naz Elmas-Açelya Elmas

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Hadise

Anne-oğulun eğlenceli anları! Fahriye Evcen’in Karan’la mutluluk karesi mest etti: Dünya bir yana sen bir yanasın

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz