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Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı'dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi
Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı'dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi
Türk televizyon tarihine damga vuran dizi müziklerinin bestecisi Toygar Işıklı, uluslararası kariyerine bir başarı daha ekledi. Başarılı müzisyen, Grammy Ödülleri'nde oy kullanma hakkına sahip Recording Academy üyeleri arasına seçilerek önemli bir gurur yaşattı.
Giriş Tarihi: 06.08.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 15:20