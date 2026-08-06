Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

Işıklı yaptığı paylaşımda, şu sözleri kullandı:

Müzik kariyerimdeki bu güzel haberi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum: Artık Recording Academy / GRAMMYs Voting Member olarak bu büyük ailenin bir parçasıyım.

Yıllardır durmaksızın çalışarak, sadece müziğime odaklanarak inşa ettiğim bu kariyer yolculuğumda böyle bir takdirle karşılaşmak ve bu noktaya ulaşmak benim için ayrı bir gurur kaynağı.

Bu prestijli uluslararası platformda ülkemizi, tınılarımı ve müziğimi temsil edecek olmak çok anlamlı. Grammy Ödülleri'nin karar süreçlerine katkıda bulunmak, sektörümüzün geleceğini şekillendiren bu ilham verici toplulukla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum. Katkı sunan, inanan ve bu yolda yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler!