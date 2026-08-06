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Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı'dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

Türk televizyon tarihine damga vuran dizi müziklerinin bestecisi Toygar Işıklı, uluslararası kariyerine bir başarı daha ekledi. Başarılı müzisyen, Grammy Ödülleri'nde oy kullanma hakkına sahip Recording Academy üyeleri arasına seçilerek önemli bir gurur yaşattı.

Giriş Tarihi: 06.08.2026 15:10 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 15:20
Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

Türk müzik dünyasının önemli isimlerinden Toygar Işıklı, başarılı kariyerine bir yenisini daha ekledi. Televizyon ve sinema projelerine yaptığı etkileyici bestelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü besteci; Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Medcezir, Kuzey Güney, Karadayı, İçerde, Çukur, Kara Sevda ve Yargı gibi unutulmaz yapımların müzikleriyle hafızalara kazındı.

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

Yıllardır ortaya koyduğu başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Işıklı, bu kez uluslararası bir başarıyla gündeme geldi.

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

Grammy Ödülleri'ni düzenleyen Recording Academy'nin oy kullanma hakkına sahip üyeleri arasına seçilen başarılı sanatçı, büyük gurur yaşadığı bu gelişmeyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

Işıklı yaptığı paylaşımda, şu sözleri kullandı:

Müzik kariyerimdeki bu güzel haberi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum: Artık Recording Academy / GRAMMYs Voting Member olarak bu büyük ailenin bir parçasıyım.

Yıllardır durmaksızın çalışarak, sadece müziğime odaklanarak inşa ettiğim bu kariyer yolculuğumda böyle bir takdirle karşılaşmak ve bu noktaya ulaşmak benim için ayrı bir gurur kaynağı.
Bu prestijli uluslararası platformda ülkemizi, tınılarımı ve müziğimi temsil edecek olmak çok anlamlı. Grammy Ödülleri'nin karar süreçlerine katkıda bulunmak, sektörümüzün geleceğini şekillendiren bu ilham verici toplulukla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum. Katkı sunan, inanan ve bu yolda yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler!

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

Peki başarısıyla göğüsleri kabartan Toygar Işıklı'inın nereli olduğunu biliyor musunuz?

16 Nisan 1974 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğmuştur.

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

BURAY

Kıbrıs

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

SİNEM KOBAL
İstanbul

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

HANDE ERÇEL

Bandırma

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

PINAR DENİZ

Adana

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

Dünya devleri arasına katıldı! Toygar Işıklı’dan uluslararası arenada büyük başarı! Grammy jürisine girdi

BURCU ESMERSOY

İstanbul