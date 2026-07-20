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Dünya Kupası finaline damga vuran anlar: Madonna, Justin Bieber ve Shakira sahnede birbiriyle yarıştı!

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın Arjantin'i devirerek kupayı müzesine götürdüğü tarihi gecede, sahadaki futbol fırtınası kadar dev devre arası gösterisi de akılları baştan aldı. Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Madonna'nın Brezilyalı efsaneler Ronaldo ve Ronaldinho'nun kullandığı araçla sahneye çıktığı nefes kesen şovda; Justin Bieber elinde gitarıyla stadyumu inletti, BTS ve Shakira ise sergiledikleri performanslarla adeta görsel bir şölen sundu. 27 dakikayı aşan süresiyle kupa tarihinin en uzun devre arası olarak kayıtlara geçen ve adeta Super Bowl havası estiren dev organizasyonda, dünyaca ünlü yıldızların sahne rekabeti geceye damgasını vurdu.

Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:02 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 15:41