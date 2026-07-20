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Dünya Kupası finaline damga vuran anlar: Madonna, Justin Bieber ve Shakira sahnede birbiriyle yarıştı!

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın Arjantin'i devirerek kupayı müzesine götürdüğü tarihi gecede, sahadaki futbol fırtınası kadar dev devre arası gösterisi de akılları baştan aldı. Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Madonna'nın Brezilyalı efsaneler Ronaldo ve Ronaldinho'nun kullandığı araçla sahneye çıktığı nefes kesen şovda; Justin Bieber elinde gitarıyla stadyumu inletti, BTS ve Shakira ise sergiledikleri performanslarla adeta görsel bir şölen sundu. 27 dakikayı aşan süresiyle kupa tarihinin en uzun devre arası olarak kayıtlara geçen ve adeta Super Bowl havası estiren dev organizasyonda, dünyaca ünlü yıldızların sahne rekabeti geceye damgasını vurdu.

Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:02 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 15:41
Dünya Kupası finaline damga vuran anlar: Madonna, Justin Bieber ve Shakira sahnede birbiriyle yarıştı!

Dünyanın en çok takip edilen spor organizasyonu olan Dünya Kupası, bu yıl sadece sahadaki kıyasıya rekabetle değil, sahne performanslarıyla da hafızalara kazınan unutulmaz bir şölene ev sahipliği yaptı.

Dünya Kupası finaline damga vuran anlar: Madonna, Justin Bieber ve Shakira sahnede birbiriyle yarıştı!

Milyonların ekran başına kilitlendiği dev turnuvada, heyecan dolu anlar ve tribünleri dolduran binlerce taraftarın coşkusu, müzik dünyasının dev isimlerinin şovlarıyla doruk noktasına ulaştı.

Dünya Kupası finaline damga vuran anlar: Madonna, Justin Bieber ve Shakira sahnede birbiriyle yarıştı!

Spor ve eğlence dünyasını aynı potada eriten bu tarihi gece, adeta bir Amerikan futbolu finali (Super Bowl) atmosferini aratmadı.

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Dünya Kupası finaline damga vuran anlar: Madonna, Justin Bieber ve Shakira sahnede birbiriyle yarıştı!

SAHADA İSPANYA ZAFERİ, DEVRE ARASINDA TARİHİ REKOR

İspanya'nın Arjantin'i mağlup ederek 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu ilan ettiği tarihi final maçına, sahadaki mücadele kadar devre arası gösterisi de damga vurdu.

Dünya Kupası finaline damga vuran anlar: Madonna, Justin Bieber ve Shakira sahnede birbiriyle yarıştı!

Tam 27 dakika 22 saniye süren bu dev gösteri, Dünya Kupası tarihinin en uzun devre arası olarak kayıtlara geçti.

Dünya Kupası finaline damga vuran anlar: Madonna, Justin Bieber ve Shakira sahnede birbiriyle yarıştı!

New York New Jersey Stadyumu'nda sahaya ilk çıkan isimlerden biri, rengârenk eşofmanlı davulcular ve dansçılar eşliğinde yayıncı IShowSpeed oldu.

Dünya Kupası finaline damga vuran anlar: Madonna, Justin Bieber ve Shakira sahnede birbiriyle yarıştı!

Kapanış töreni konseptinde gerçekleşen etkinliklerde Jennifer Hudson milli marşı seslendirirken, ünlü oyuncu Tom Cruise da sahneden anlamlı bir konuşma yaptı.

Dünya Kupası finaline damga vuran anlar: Madonna, Justin Bieber ve Shakira sahnede birbiriyle yarıştı!

Ayrıca Nicole Scherzinger, Robbie Williams ve İtalyan şarkıcı Laura Pausini birlikte sahne alırken; rapçi Post Malone ise sevilen parçası "Wow" ile tribünleri coşturdu.

Dünya Kupası finaline damga vuran anlar: Madonna, Justin Bieber ve Shakira sahnede birbiriyle yarıştı!

YILDIZLAR GEÇİDİ: MADONNA, JUSTİN BİEBER VE SHAKİRA AYNI SAHNEDE

Stadyumun altındaki tünellerden sahneye adım atıyormuş izlenimi veren pop müziğin ünlü ismi Madonna, unutulmaz hit parçası "Music"i seslendirdi.

Dünya Kupası finaline damga vuran anlar: Madonna, Justin Bieber ve Shakira sahnede birbiriyle yarıştı!

Madonna'nın şarkı söylediği aracı ise Brezilya futbolunun efsane isimleri Ronaldo ve Ronaldinho kullandı.

Dünya Kupası finaline damga vuran anlar: Madonna, Justin Bieber ve Shakira sahnede birbiriyle yarıştı!

Şovun devamında sahne alan Justin Bieber kendi bölümünde gitar performansıyla büyük beğeni topladı.

Dünya Kupası finaline damga vuran anlar: Madonna, Justin Bieber ve Shakira sahnede birbiriyle yarıştı!

Kolombiyalı yıldız Shakira ile Nijeryalı müzisyen Burna Boy, geçen ay Mexico City'deki açılış töreninin ardından yeniden aynı sahneyi paylaştı.

Dünya Kupası finaline damga vuran anlar: Madonna, Justin Bieber ve Shakira sahnede birbiriyle yarıştı!

Zorunlu askerlik görevleri nedeniyle verdikleri 3 yıllık aranın ardından 85 konserlik dünya turneleriyle sahalara dönen K-pop devi BTS de sergilediği şovla izleyicileri büyüledi.

Dünya Kupası finaline damga vuran anlar: Madonna, Justin Bieber ve Shakira sahnede birbiriyle yarıştı!

TRİBÜNDEKİ DEV İSİMLER

Coldplay'in solisti Chris Martin tarafından titizlikle hazırlanan bu dev organizasyon, sadece bir görsel şölen olmakla kalmadı.

Dünya Kupası finaline damga vuran anlar: Madonna, Justin Bieber ve Shakira sahnede birbiriyle yarıştı!

Gösteriden elde edilen gelirle, dünya genelindeki çocukların eğitimi için 100 milyon dolar toplamayı hedefleyen FIFA Global Citizen Eğitim Fonu'na önemli bir kaynak sağlandı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör