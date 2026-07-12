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Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Bodrum'da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!
Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Bodrum'da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!
Dünya Kupası'nda Gana milli Lipa takımında oynayan Manchester City'nin yıldızı Antoine Semenyo'nun takımı 4 Temmuz'da Kolombiya'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ünlü futbolcu, kupadan elendikten sonra 8 arkadaşıyla birlikte Bodrum'a geldi.
Giriş Tarihi: 12.07.2026 06:06
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 06:08