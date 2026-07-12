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Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Bodrum'da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Dünya Kupası'nda Gana milli Lipa takımında oynayan Manchester City'nin yıldızı Antoine Semenyo'nun takımı 4 Temmuz'da Kolombiya'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ünlü futbolcu, kupadan elendikten sonra 8 arkadaşıyla birlikte Bodrum'a geldi.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 12.07.2026 06:06 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 06:08
Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Manchester City'nin ünlü futbolcusu Antoine Semenyo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Gana milli takımında mücadele ediyordu.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Gruplardan çıkıp son 32'ye kalan Gana, 4 Temmuz'da Kolombiya'ya yenilerek turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Semenyo, takımı kupadan elendikten sonra 8 arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Önceki akşam ünlü işletmeci Mehmet Uğur Deveci ile bir araya gelen Semenyo, felekten bir gece çaldı.

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Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Mekanda davul çalıp eğlenen ünlü yıldız, bol bol dans etti. Antoine Semenyo, gece sonunda 600 bin liralık hesap ödedi.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN DİĞER İSİM DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCUNUN AİLESİ OLMUŞTU

İngiliz oyuncu Aaron Taylor- Johnson, ailesinin artık Türkiye'de yaşadığını açıkladı.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Bir röportajda özel hayatından bahseden Johnson, "Türkiye'de olmayı seviyorum. Ailem Bodrum ve Göcek'e kaçtı. Orada yaşıyorlar. Ben de güney sahilini gezdim çok güzeldi.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

İstanbul ise harika. Hamam ve çarşı gezmeye bayılıyorum. Fuze adlı filmimin bir bölümünü de İstanbul'da çekmiştik" dedi.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Türkiye hayranı bir diğer ünlü isim de Yuki Tsunoda.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

2021'de son olarak ülkemize gelen Formula 1,5 yıl aradan sonra İstanbul'da takip edilebilecek. 5 yıllık anlaşmanın yapıldığı haberi, Japon sürücü Yuki Tsunoda'nın katıldığı törenle duyurulmuştu.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Tsunoda, "Önceki sefer İstanbul'u gezme fırsatım olmamıştı. En son 2021'de gelmiştim. Bu kez hem şehri gezdim, hem de güzel yemekler yedim" demişti.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

TÜRKİYE HAYRANLIĞINI EMMY ÖDÜLLÜ YÖNETMEN DE DİLE GETİRMİŞTİ!

Emmy ödüllü Amerikalı yönetmen Travis Fox, eşi Michelle Fox'la birlikte, Aksaray'ın Eskil ilçesinin belediye başkanı Mustafa Zavlak'ın özel davetlisi olarak Eskil'e gelmişti.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Tuz Gölü'ne giden ve tuz odalarını ziyaret eden çift, bu doğal yapıların hem tarihine hem de şifa özelliklerine hayran kaldıklarını dile getirdi. Karı-koca bir ara ayaklarını suya sokarak dinlenmişti.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Travis Fox, Tuz Gölü'nün bembeyaz yüzeyinin, büyüleyici manzarasının ve kendine özgü ekosisteminin üzerinde derin etki bıraktığını söyledi. Fox, yöresel yemeklere de hayran kalmıştı.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

TÜRKİYE'NİN BİR BAŞKA DOĞAL GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALAN İSİM: FELİPE MELO

Bir dönem Galatasaray'da fırtınalar estiren Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, geçtiğimiz hafta eşi Roberta Nagel ile Türkiye'ye geldi. "İkinci evime geldim" diyen Melo, eşiyle birlikte önce Kapadokya'da romantik bir tatil yaptı.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Roberta Nagel, bu seyahatte korkularıyla da yüzleşti. Peri Bacalarını gezip yöresel lezzetlerin tadına bakan çift, ertesi gün de balona binmek istedi. Ancak Nagel'in yükseklik korkusu vardı. Eşinin de desteğiyle korkusuyla yüzleşen Nagel, balona binmeyi kabul etti. Balon yükselirken önce yere oturan ünlü yıldız, ardından telefonuyla oynayıp dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ardından Felipe Melo'nun da ısrarıyla tüm cesaretini topladı ve ayağa kalktı. Nagel, gördüğü Kapadokya manzarası karşısında büyülendi. Eşine sarılıp etrafı izleyen Roberta Nagel ardından hatıra fotoğrafları çekip yükseklik korkusunu unuttu.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Roberta, yaşadığı unutulmaz anıyı şöyle anlattı: "Korku her zaman sizi küçük tutmaya çalışır. Ama gerçek inanç onu alt etmenizi sağlar! Kapadokya'da, sıcak hava balonunun içinde, en büyük korkularımdan biri olan yükseklikle yüzleştim. Ve bu sadece yolculukla ilgili değildi, aynı zamanda bir karar verme meselesiydi. Çünkü bir noktada şunu anlıyorsunuz: Ya gerçekle yüzleşirsiniz ya da hissettiklerinizle sınırlı bir şekilde yaşamaya devam edersiniz.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Cesaret, korkunun yokluğu değil, ona boyun eğmemeyi seçmektir. Korku, oraya ulaşamayacağınıza sizi ikna etmeye çalışacaktır. Sizi felç etmeye çalışan hiçbir şeyle pazarlık etmeyin! Bugün bir yüksekliği aştım. Ama en önemlisi, yapamayacağımı düşündüğüm bir benliğimi alt ettim. Siz de geri çekilmeyin ve ileriye adım atmayı tercih edin."

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Roberta ve eşi Melo, Kapadokya'dan güzel anılarla döndü. Roberta ise yükseklik korkusuyla yüzleşmek için en doğru adreslerden birini seçmiş oldu. Çift ömür boyu unutmayacakları bir seyahat yaptı. Kapadokya'yı hem albümlerine hem de gönüllerine kazıdıklarına eminim...

ARKADAŞLARINA HEDİYELER ALDI
Roberta Nagel ve Felipe Melo, İstanbul'da kısa bir tura çıkmayı da ihmal etmedi. Her turistin İstanbul'daki ilk durağı olan Kapalıçarşı'ya da gitti. Nagel, "Türk baharatlarını görmek ve satın almak isteyen herkes için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ben de fırsatı değerlendirerek sevdiklerim için hediyeler ve ikramlıklar aldım" dedi. Çift, alışveriş ardından kebap yemeyi de ihmal etmedi.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN DİĞER İSİM DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU JASON STATHAM OLMUŞTU

2010 yılından beri İngiliz model ve oyuncu Rosie Huntington ile birlikte olan dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, tatil için Antalya'yı tercih etti.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Çekimlerinin büyük kısmı Antalya'da yapılan Servet Operasyonu filmi için bir dönem Serik'in Belek bölgesinde konaklayan Jason Statham, bölgeye olan ilgisini sürdürmeye devam ediyor.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Aksiyon filmlerinin sevilen yıldızı, bu kez tatil anlarını takipçileriyle paylaştı.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu, kaldığı otelin mağara konseptli havuzunda çocuğuyla birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Jason Statham'ın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

Karizmatik oyuncu Jason Statham'ın 2 çocuğu bulunuyor.

Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Bodrum’da aldı! Dünyaca ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklattı!

DÜNYACA ÜNLÜ İÇERİK ÜRETİCİSİ MARVİN ACHİ, TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVDİ

Dünyaca ünlü içerik üreticisi Marvin Achi, farklı kültürleri ve farklı kültürdeki insanları tanımak için Dünya turuna çıktı. Dünya turu kapsamında İstanbul'u ziyaret eden Achi, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.