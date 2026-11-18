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Dünya sinemasını sarsan davada flaş gelişme! Gerard Depardieu cinsel saldırı davasında geri adım attı! Mağdurlardan özür diledi
Dünya sinemasını sarsan davada flaş gelişme! Gerard Depardieu cinsel saldırı davasında geri adım attı! Mağdurlardan özür diledi
Fransız sinemasının dünyaca tanınan yıldızı Gérard Depardieu, cinsel saldırı davasında dikkat çeken bir adım attı. 2021 yılında bir film setinde iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılan 77 yaşındaki oyuncu, istinaf başvurusunu geri çekti. Mahkeme kararını kabul ettiğini açıklayan Depardieu'nün mağdurlara yönelik özür sözleri de gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 08:49