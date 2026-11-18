Dava sürecinde kaba ifadeler kullandığını kabul etmesine rağmen cinsel saldırı suçlamalarını reddeden oyuncu, savunma sürecinde avukatı Jeremie Assous'un tutumuyla birlikte "her şeyin kontrolden çıktığını" da belirtti. Avukat Assous'un duruşmalar sırasında şikayetçi iki kadını "yalancı" ve "histerik" olarak nitelendirip "Gidin ağlayın" demesi üzerine mahkeme cezayı ağırlaştırmış ve her iki kadına da 10 bin euronun üzerinde tazminat ödenmesine karar vermişti.