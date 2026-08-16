Trend
Galeri
Trend Magazin
Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya'da! 'Güzel Türkiye'm' şarkısıyla hayranlığını paylaştı...
Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya'da! "Güzel Türkiye'm" şarkısıyla hayranlığını paylaştı...
Barcelona ve Inter Miami'nin eski efsanesi Sergio Busquets, futbolu bıraktıktan sonra ailesiyle Antalya'da tatile geldi. Ünlü futbolcu Türk çayı keyfi ve Türkiye şarkılı paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 16.08.2026 07:32
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 07:57