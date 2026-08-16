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Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya'da! "Güzel Türkiye'm" şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Barcelona ve Inter Miami'nin eski efsanesi Sergio Busquets, futbolu bıraktıktan sonra ailesiyle Antalya'da tatile geldi. Ünlü futbolcu Türk çayı keyfi ve Türkiye şarkılı paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 16.08.2026 07:32 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 07:57
Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Barcelona'dan 2023 yılında İnter Miami'ye transfer olan dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Sergio Busquets, ailesiyle birlikte tatil için Antalya'ya geldi.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Ocak ayında Amerika'da futbol hayatını sonlandırdığını açıklayan futbolcuya, eşi Elena Galera ve 3 çocuğu da eşlik etti.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Lüks bir otelde konaklayan aile, bol bol denizin tadını çıkardı.

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Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Futbolcunun eşi Galera, "Antalya, cennetten bir parça" yorumunu yaptı. Çay içtiği anları paylaşan Elena Galera, çocuklarının yüzünü ise nazar boncuğu emojisiyle kapattı.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Türkiye'deki tatilinin fotoğraflarını 6 milyonluk hesabından paylaşan dünyaca ünlü futbolcu, karelere 'Güzel Türkiye'm' şarkısını ekleyerek ülkemize olan sevgisini de gösterdi.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

TÜRK LEZZETLERİNE HAYRAN KALDILAR

Başakşehir'de oynayan ünlü futbolcu Davie Selke ve eşi Evelyn Selke, Türkiye'yi ziyarete gelen yakınlarına İstanbul gezisi yaptırırken gastronomi duraklarına uğramayı da ihmal etmemişti. Davie, kendi sevdiği mekanlara götürdüğü konuklarına Türk lezzetlerini tattırmıştı.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Konuklarını ilk olarak Rumelihisarı'nda Boğaz manzarası eşliğinde kahvaltıya götüren Selke, "Burayı çok seviyorum. Boğaz manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Arkadaşlarıma favori ürünlerimi söyledim. Menemen, yumurta, bal kaymak ve tabii ki çay" demişti.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Ekip ardından Beşiktaş'a gidip tatlı yedi. Sonraki durakları yine aynı bölgedeki bir mantıcı oldu. Bir sonraki güne ise Moda'da başladılar. Evelyn Selke, "Moda harika bir yer. Gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Burada güne başlamak, manzara eşliğinde çay ve kahve içmek harika" demişti.

BALIK DÜRÜM İKRAM ETTİ
Selke ve arkadaşları, bu kez kahvaltıda tost yediler. Öğle saatlerinde ise rotayı Kadıköy'e çevirdiler. Lahmacun ve pidenin tadına bakıp ardından da çay ve Türk kahvesi keyfi yaptılar.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Çiftin akşam yemeği için son durağı ise Karaköy oldu. Ünlü futbolcu, konuklarına bu kez balık dürüm ikram etti. "Balık dürüm çok lezzetli ve tam bir fiyat performans yemeği. Hem doyuyorsunuz, hem de ucuza harika bir yemek deneyimliyorsunuz" dedi.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

'İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR'
Davie-Evelyn Selke çifti, gezi sonları şunları söyledi: "İstanbul harika bir şehir. İnsanlara her zaman birçok güzellik sunuyor. Hem tarihi güzellikleri var, hem de birçok lezzet durağında keyifli vakit geçirebiliyorsunuz."

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLARININ TERCİHİ DE TÜRKİYE OLDU!

Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın yıldız futbolcuları Dani Olmo ve Pedro Porro, zorlu geçen turnuvanın ardından soluğu Türkiye'de aldı.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Porro, eşi Maria Hurtado ve çocuklarıyla Belek'te keyifli anlar geçirdi. Çift, iki çocuğuyla birlikte yunuslarla yüzüp unutulmaz anılar biriktirdi.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Dani Olmo ise sevgilisi Laura Abla Schmitt ile önceki gün Bodrum'a geldi. Lüks bir otelde konaklayan çift, tekne turu yapmayı da ihmal etmedi. Olmo, bir ara denizde padel yapıp hünerlerini gösterdi.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN BİR DİĞERİSİMİSE ED WESTWICK OLDU!

Efsane gençlik yapımı Gossip Girl dizisindeki 'Chuck Bass' rolüyle geniş bir kitle edinen İngiliz aktör Ed Westwick, 2023'ten sonra yeniden Ege'nin mavi sularına dönmüştü.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Oyuncu eşi Amy Jackson ile ilk evlatları Oscar Alexander'ı kucağına alan 39 yaşındaki başarılı oyuncu, bu kez tüm ailesini de yanına alarak Bodrum'da yorgunluk atmıştı.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü yıldız, dinlenme anlarını 10,7 milyon aboneli Instagram hesabından "En iyi manzaralar" ifadesiyle paylaşmıştı.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Tatil süresince hem kendi bebeğiyle hem de eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Andreas Jax Panayiotou ile yakından ilgilenen Westwick, yerel tatları denemeyi de ihmal etmemişti.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Masasından baklava, sütlaç ve Türk kahvesini eksik etmeyen oyuncu, o keyifli anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Amy Jackson ise çocuklarıyla çekildiği kareleri sosyal medyada "Yaz serserileri" notuyla paylaşmıştı.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

"TÜRKİYE'DE ÇOK KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORUM"

Bodrum'da hala tatiline devam eden İngiliz oyuncu, "Türkiye'de çok keyifli vakit geçiriyorum. Bodrum en sevdiğimiz tatil bölgelerinden biri oldu. Çocuklarla çok eğleniyoruz" diye konuştu.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN DİĞER İSİM İNGİLİZ OYUNCUNUN AİLESİ OLMUŞTU

İngiliz oyuncu Aaron Taylor- Johnson, ailesinin artık Türkiye'de yaşadığını açıklamıştı.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Bir röportajda özel hayatından bahseden Johnson, "Türkiye'de olmayı seviyorum. Ailem Bodrum ve Göcek'e kaçtı. Orada yaşıyorlar. Ben de güney sahilini gezdim çok güzeldi.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

İstanbul ise harika. Hamam ve çarşı gezmeye bayılıyorum. Fuze adlı filmimin bir bölümünü de İstanbul'da çekmiştik" demişti.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Türkiye hayranı bir diğer ünlü isim de Yuki Tsunoda olmuştu.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ailesiyle Antalya’da! Güzel Türkiye’m şarkısıyla hayranlığını paylaştı...

Tsunoda, "Önceki sefer İstanbul'u gezme fırsatım olmamıştı. En son 2021'de gelmiştim. Bu kez hem şehri gezdim, hem de güzel yemekler yedim" demişti.