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15 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Ricky Martin Günaydın'a konuştu! ‘İnsanı gülümseyerek karşılayan Türkleri çok seviyorum’

15 yıl aradan sonra İstanbul'da konser veren Ricky Martin'le konser öncesi kulisinde bir araya geldik. Türk insanının misafirliğinden çok etkilendiğini belirten Martin, "Gülümseyerek karşılanmak, insanların içten yaklaşımı çok etkileyici. Dünyanın birçok yerini gezdim ama Türkiye'deki sıcaklığı her zaman farklı bir yere koyuyorum" dedi.

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 14.07.2026 06:28 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 06:38
15 yıl aradan sonra Türkiye’ye gelen Ricky Martin Günaydın’a konuştu! ‘İnsanı gülümseyerek karşılayan Türkleri çok seviyorum’

Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. TemaCC organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen konser, yaklaşık 10 bin müzikseverin katılımıyla müzik şölenine dönüştü.
Konser öncesi kuliste Ricky Martin ile bir araya geldik...

15 yıl aradan sonra Türkiye’ye gelen Ricky Martin Günaydın’a konuştu! ‘İnsanı gülümseyerek karşılayan Türkleri çok seviyorum’

Ünlü sanatçı bizi çok samimi ve doğal şekilde 'Merhaba' diyerek karşıladı. "Gittiğim her ülkede seyircimi kendi dillerinde selamlamayı seviyorum. Bu küçük bir detay gibi görünebilir ama insanlar arasında çok güçlü bir bağ kuruyor" diyen Ricky Martin, ardından 'İyi akşamlar nasıl söyleniyor?' diye sordu...

15 yıl aradan sonra Türkiye’ye gelen Ricky Martin Günaydın’a konuştu! ‘İnsanı gülümseyerek karşılayan Türkleri çok seviyorum’

Bizi kırmayarak sorularımızı da yanıtlayan dünya starı, İstanbul'un kendisi için çok özel bir şehir olduğunu söyledi.

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15 yıl aradan sonra Türkiye’ye gelen Ricky Martin Günaydın’a konuştu! ‘İnsanı gülümseyerek karşılayan Türkleri çok seviyorum’

'İSTANBUL'UN ENERJİSİ BİR BAŞKA!'

Tam 15 yıl sonra yeniden İstanbul'dasınız. Nasıl hissediyorsunuz?
İnanılmaz heyecanlıyım. İstanbul'a her gelişimde sanki eski dostlarımla buluşuyormuş gibi hissediyorum. Bu şehirde çok özel bir enerji var. Tarihle modern hayatın iç içe geçtiği ender yerlerden biri. Burada yürürken bile kendinizi yaşayan bir hikâyenin içinde hissediyorsunuz.

15 yıl aradan sonra Türkiye’ye gelen Ricky Martin Günaydın’a konuştu! ‘İnsanı gülümseyerek karşılayan Türkleri çok seviyorum’

Türkiye'de en çok neyi seviyorsunuz?
Türk insanının misafirperverliğini. Gülümseyerek karşılanmak, insanların içten yaklaşımı gerçekten çok etkileyici. Dünyanın birçok yerini geziyorum ama Türkiye'deki sıcaklığı her zaman farklı bir yere koyuyorum.

15 yıl aradan sonra Türkiye’ye gelen Ricky Martin Günaydın’a konuştu! ‘İnsanı gülümseyerek karşılayan Türkleri çok seviyorum’

İstanbul'un sizi en çok etkileyen yönü ne?
Kültürel mirası. Birkaç dakika içinde farklı medeniyetlerin izlerini görebiliyorsunuz. Hepsinin anlatacak ayrı bir hikâyesi var. Bu şehir sadece gezilecek bir yer değil, hissedilecek bir şehir.

15 yıl aradan sonra Türkiye’ye gelen Ricky Martin Günaydın’a konuştu! ‘İnsanı gülümseyerek karşılayan Türkleri çok seviyorum’
Haber Girişi Pınar Efe - Editör