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15 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Ricky Martin Günaydın'a konuştu! ‘İnsanı gülümseyerek karşılayan Türkleri çok seviyorum’
15 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Ricky Martin Günaydın'a konuştu! ‘İnsanı gülümseyerek karşılayan Türkleri çok seviyorum’
15 yıl aradan sonra İstanbul'da konser veren Ricky Martin'le konser öncesi kulisinde bir araya geldik. Türk insanının misafirliğinden çok etkilendiğini belirten Martin, "Gülümseyerek karşılanmak, insanların içten yaklaşımı çok etkileyici. Dünyanın birçok yerini gezdim ama Türkiye'deki sıcaklığı her zaman farklı bir yere koyuyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 14.07.2026 06:28
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 06:38