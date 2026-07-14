15 yıl aradan sonra Türkiye’ye gelen Ricky Martin Günaydın’a konuştu! ‘İnsanı gülümseyerek karşılayan Türkleri çok seviyorum’

Ünlü sanatçı bizi çok samimi ve doğal şekilde 'Merhaba' diyerek karşıladı. "Gittiğim her ülkede seyircimi kendi dillerinde selamlamayı seviyorum. Bu küçük bir detay gibi görünebilir ama insanlar arasında çok güçlü bir bağ kuruyor" diyen Ricky Martin, ardından 'İyi akşamlar nasıl söyleniyor?' diye sordu...