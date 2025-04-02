Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu!

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, 2018 yılında sanat galerisi yönetmeni Cooke Maroney ile birliktelik yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, Şubat 2019'da nişanlandı. Çift, ekim ayında Rhode Island'da evlendi. İLK ÇOCUKLARINI 2021 YILINDA DÜNYAYA GETİRDİ Eylül 2021'de Lawrence, Maroney'den ilk çocuğunu dünyaya getirdi. İKİNCİ KEZ ANNE OLDU! Ünlü çift, bugün ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini açıkladı. Bu haber hayranlarına sürpriz oldu. JENNİFER LAWRENCE KİMDİR? Jennifer Shrader Lawrence (d. 15 Ağustos 1990), Amerikalı oyuncu ve yapımcı. Lawrence, hem aksiyon filmi serilerinde hem de bağımsız dramalarda başrol oynadı ve filmleri dünya çapında 6 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN AKTRİSİYDİ 2015 ve 2016 yıllarında dünyanın en çok kazanan aktrisi oldu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 insanı listesinde yer aldı ve 2013'ten 2016'ya kadar Forbes'un 'Celebrity 100' listesinde bulundu.