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Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu!

'X-Men: 'First Class', 'Açlık Oyunları' ve 'Silver Linings Playbook' gibi filmlerle gişe rekorları kıran ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 00:51 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 02:25
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu!

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, 2018 yılında sanat galerisi yönetmeni Cooke Maroney ile birliktelik yaşamaya başladı.

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu!

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, Şubat 2019'da nişanlandı. Çift, ekim ayında Rhode Island'da evlendi.

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu!

İLK ÇOCUKLARINI 2021 YILINDA DÜNYAYA GETİRDİ

Eylül 2021'de Lawrence, Maroney'den ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu!

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU!

Ünlü çift, bugün ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini açıkladı. Bu haber hayranlarına sürpriz oldu.

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu!

JENNİFER LAWRENCE KİMDİR?

Jennifer Shrader Lawrence (d. 15 Ağustos 1990), Amerikalı oyuncu ve yapımcı. Lawrence, hem aksiyon filmi serilerinde hem de bağımsız dramalarda başrol oynadı ve filmleri dünya çapında 6 milyar dolardan fazla hasılat elde etti.