Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu!

JENNİFER LAWRENCE KİMDİR?

Jennifer Shrader Lawrence (d. 15 Ağustos 1990), Amerikalı oyuncu ve yapımcı. Lawrence, hem aksiyon filmi serilerinde hem de bağımsız dramalarda başrol oynadı ve filmleri dünya çapında 6 milyar dolardan fazla hasılat elde etti.