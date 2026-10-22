Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'tan üzen itiraf! "Dünya bana karşı nefret dolu"

"MAZUR GÖRÜLEMEZ, TALİHSİZ BİR OLAYDI"

Spears'ın temsilcisi, "Mazur görülemez, talihsiz bir olaydı. Britney doğru adımları atacak ve yasalara uyacak. Umarım bu, Britney'in hayatında gerçekleşmesi gereken geç kalmış değişimin ilk adımı olur. Umarım bu zor dönemde ihtiyacı olan yardım ve desteği alabilir" ifadelerini kullandı.

Spears'ın oğullarıyla daha çok zaman geçirdiği belirtilirken şarkıcı Instagram sayfasını da kapattı.