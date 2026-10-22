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Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'tan üzen itiraf! "Dünya bana karşı nefret dolu"

Dünyanın kendisine karşı nefret dolu davrandığını söyleyen dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, yaşadığı zorluklara rağmen ayakta kalmaya devam ettiğini belirterek, "Ben hâlâ ayakta duruyorum" dedi.

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PINAR EFE
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:26 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 11:44
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

Britney Spears, Instagram hesabından paylaştığı yeni videoyla gündeme geldi. 44 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, paylaşımının açıklama bölümünde yaptığı değerlendirmede, dünyanın kendisine karşı nefret dolu bir tutum sergilediğini dile getirdi.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

Spears, tüm yaşadıklarına rağmen ayakta kalmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, "Dünya bana karşı nefret dolu davrandı ve ben hâlâ ayakta duruyorum, yaşıyorum ve hayal kuruyorum" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

"BANA YALAN SÖYLEMEYİ ÖĞRETEBİLECEK HARİKA BİR KIZ ARKADAŞA İHTİYACIM VAR"

Dünyanın artık sahte bir yere dönüştüğünü belirten ünlü şarkıcı, içten ve samimi insanların nefretle karşılaşmasını üzücü bulduğunu ifade etti. Çevresindeki insanların kendisine sahte davranmayı öğütlediğini söyleyen Spears, "Bana yalan söylemeyi öğretebilecek harika bir kız arkadaşa ihtiyacım var" sözleriyle dikkat çekti.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

GÖZALTINA ALINDI

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz mart ayında ABD'nin California eyaletinde gözaltına alınmıştı. Britney Spears'ın alkollü araç kullandığı için gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

"MAZUR GÖRÜLEMEZ, TALİHSİZ BİR OLAYDI"

Spears'ın temsilcisi, "Mazur görülemez, talihsiz bir olaydı. Britney doğru adımları atacak ve yasalara uyacak. Umarım bu, Britney'in hayatında gerçekleşmesi gereken geç kalmış değişimin ilk adımı olur. Umarım bu zor dönemde ihtiyacı olan yardım ve desteği alabilir" ifadelerini kullandı.

Spears'ın oğullarıyla daha çok zaman geçirdiği belirtilirken şarkıcı Instagram sayfasını da kapattı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

AİLEVİ PROBLEMLER YAŞAMIŞTI

Şarkıcı daha önce babasıyla da mahkemelik olmuştu. Spears, babasının 13 yıldır vasisi olmasını kötüye kullandığını dile getirmişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

"YAŞAMAYA HAKKIM VAR"

Ünlü şarkıcı mahkemede yaptığı duygusal ifadede "Bu vasiliği durumuma bakılmaksızın sonlandırmak istiyorum. Hayatımı yaşamaya hakkım var. Bütün hayatımca çalıştım. İki üç yıl ara vermeyi hak ediyorum" şeklinde konuşmuştu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

İşte sizler için derlediğimiz ailesiyle sorun yaşayan diğer ünlü isimler...

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki kriz her geçen gün daha da büyüyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

Ahmet Tatlses son olarak sosyal medya hesabında imalı bir paylaşım yaparak dikkat çekti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

"İNSAN KENDİ DURUŞUNU KORUYACAK"

Tatlıses paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Şimdinin devrinde dostluk gölge gibi. Sözünde duran da gece kadar az. O yüzden kimseye fazla yaslanmayacaksın. İnsan önce kendine güvenecek. Kendi duruşunu koruyacak. Çünkü bu devirde ışığı bile kendi içinde yakmayanın yolu karanlıkta kalır. İyi haftalar. Bu devrin en büyük yanılgısı da budur. İnsanlar söz verir, duruşu yetmez."

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

VESAYET DAVASI AÇMIŞTI

Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığından şüphe ettiğini öne sürerek vesayet davası açmıştı. Ancak mahkeme, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in akli ve fiziki sağlığının yerinde olduğuna karar vermişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

"SERVETİMİ SORGULAMAK KİMSENİN HAKKI DEĞİLDİR"

İbrahim Tatlıses ise avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek,

"Akıl sağlığım yerindedir. Kendi işimi kendim yürütüyorum. Hayatım boyunca emeğimle kazandığım servetimi sorgulamak kimsenin hakkı değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Son günlerde davanın İbrahim Tatlıses'in lehine sonuçlandığı iddiaları ortaya atılınca, Ahmet Tatlıses'in avukatı sessizliğini bozarak konuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek davanın hala devam ettiğini açıkladı. Aynı zamanda yapılan açıklamada İbrahim Tatlıses'in mal varlığını kötü yönettiği, savurgan davrandığı, alkol ve kumar bağımlılığı bulunduğu ve genel güvenliği tehlikeye soktuğu öne sürüldü. Bu nedenlerle vesayet altına alınmasının talep edildiği, ancak vasi olarak Ahmet Tatlıses'in değil, tarafsız bir kişinin atanmasının istendiği ifade edildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

İşte Ahmet Tatlıses'in avukatı tarafından yapılan açıklama...

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

İşte Ahmet Tatlıses'in avukatı tarafından yapılan açıklama...

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

İşte Ahmet Tatlıses'in avukatı tarafından yapılan açıklama...

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

"BİR EVLAT BABAYA BÖYLE YAPAR MI?"

Baba-oğul arasında yaşanan bu gerginliğin ardından İbrahim Tatlıses, sahne aldığı bir konserde de sessizliğini bozmuştu. Usta sanatçı, oğlu Ahmet Tatlıses'e sert sözlerle yüklendi. "Bir evlat babasına böyle yapar mı?" diyerek tepkisini dile getiren Tatlıses, sahnede şunları söylemişti: "Bir baba da evladı için bebektir. Belli bir yaştan sonra bebeğe dönüşür. Hele o ilk bebek var ya, ilk bebek... İlk bebeği yaptık, dedi ki 'Babamın akli melekesi yerinde değil'. Hakime ne dedim biliyor musunuz?

'Sayın hakimim, benim ne zaman akli melekem yerinde değildi biliyor musunuz; bunu annesiyle yaptığım zaman.' Akli melekem o zaman yerinde değildi. Olsaydı zaten yapmazdım. Bir evlat babaya böyle yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim."

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

BABASINA CEVABI GECİKMEDİ

İbrahim Tatlıses'in bu açıklamalarının hemen ardından Ahmet Tatlıses'in cevabı gecikmedi. Ahmet Tatlıses, sosyal medyada alıntıladığı bir paylaşımla adından söz ettirmişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

"SEN UNUTSAN DA BEN UNUTMAM"

Ahmet Tatlıses'in paylaşımında, "Ey Rabbim... Benim gördüklerimi sen de gördün, duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum... Yol senin, hiza senin, kul senin, ceza senin. Bak Yaradan ne diyor: 'Ne åh et, ne isyan et. Sen her şeyi ve herkesi bana havale et.. Sen unutsan da kanadının nerede kırıldığını ben unutmam!" ifadeleri yer almıştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

NELER OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses, oğluna uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

İddiaya göre; Mahkeme, Ahmet'e babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' kararı verdi. Karar gereği, Ahmet'e elektronik kelepçe takıldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de 'elektronik izleme cihazı' teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet, babasına yaklaşırsa ekipler anında haberdar olacak.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

SOSYAL MEDYADAN İDDİALARA YANIT VERDİ

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet, bugün sosyal medyadan bir paylaşım yaparak iddialara cevap verdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

"BABAM BİR KARAR ALMIŞ SAYGI DUYUYORUM"

Ahmet Tatlıses sosyal medya hesabında paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben Ahmet Tatlıses. Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum. Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum.

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’tan üzen itiraf! Dünya bana karşı nefret dolu

"TEK AMACIM KARDEŞLERİMİ AİLEMİ KORUMAKTI"

Ayrıca, "Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı."