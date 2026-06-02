Trend Galeri Trend Magazin Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, geçtiğimiz günlerde oyuncu Callum Turner'la Londra'da dünyaevine girdi. Dua Lipa'nın sade şıklığı sosyal medyada da oldukça beğenilmişti. Ünlü şarkıcı, nikah sonrası ilk defa paylaşımlarda bulundu. İşte Dua Lipa'nın nikah paylaşımları!

Giriş Tarihi: 02.06.2026 20:53 Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 20:59
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, sahnede olduğu kadar özel hayatıyla da olay olmayı sürdürüyor. Dua Lipa, ocak 2024 yılından itibaren birlikte olduğu oyuncu Callum Turner'la mutluluğa 'evet' dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

Dua Lipa ve Callum Turner, yaklaşık 2 senelik ilişkilerini ileriye taşıdı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

ÜNLÜ ÇİFT EVLENDİ

Callum Turner ve Dua Lipa, Londra'daki Old Marylebone Town Hall'da evlenip çıktıkları anlar magazinde gündemde yer aldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

NİKAHTAN POZLARINI PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, evlendikten sonra ilk kez paylaşımlarda bulundu ve nikahtan pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

SADE AMA ŞIK SEÇİM!

Dua Lipa'nın sade kıyafeti de sosyal medya takipçileri tarafından beğenildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü şarkıcı, paylaşımların bazılarını siyah- beyaz paylaşarak nostaljik olmasını istedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

İşte ünlü çiftin düğünden o pozları!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

LONDRA'DA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER!

Ünlü çift, evlendikten sonra ilk kez Londra'da el ele yürürken görüntülendi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

Nikahı sade yapan ünlü çift, düğünü ise tamamen farklı bir konsepte planlıyor.

SİCİLYA'DA LÜKS REZERVASYON: DÜĞÜN MÜ, KONAKLAMA MI?

Aşklarını nikah masasına taşımaya hazırlanan ünlü çiftin, düğün lokasyonu olarak İtalya'yı seçtiği öne sürüldü. Kulislerden sızan bilgilere göre ikili, geçtiğimiz yaz birlikte tatil yaptıkları Sicilya adasını, özellikle de tarihi atmosferiyle büyüleyen Palermo'yu gözüne kestirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

Bir konsept arayışında olan çiftin, bölgenin en köklü ve lüks tarihi otellerinden biriyle dirsek temasında olduğu iddia edildi. İddiaların odağındaki bir diğer çarpıcı detay ise, ikilinin 2026 Eylül ayının ilk haftası için otelde davetlilerine özel bütün bir kat süit rezervasyonu yaptırmış olması.

Ancak magazin kulislerinde bu hamlenin ana düğün mekanından ziyade, konukların ağırlanacağı konforlu bir "konaklama alanı" olabileceği de konuşulanlar arasında.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

YILDIZLAR GEÇİDİ LİSTEYE "PLUS-ONE" FRENİ

Dua Lipa ve Callum Turner'ın geniş çevreleri, davetli listesini de şimdiden bir hayli görkemli kılıyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

Sızan iddialara göre listenin ağır topları arasında Sir Elton John, Mark Ronson, Charli XCX, BLACKPINK üyeleri Rosé ve Jennie, Donatella Versace ve Simon Porte Jacquemus gibi dünya starları yer alıyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

Ancak İngiliz basınının güçlü temsilcisi The Sun'a konuşan kaynaklar, çiftin bu özel günü devasa bir şova dönüştürmekten kaçındığını belirtiyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

"GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜN OLMAYACAK"

Haberde, "En yakın çevreleri yanlarında olacak ama bu gösterişli bir düğün olmayacak. En sevdikleri insanlar davetli olacak ancak bazı sürpriz isimler listede yer almayabilir" ifadelerine yer verilirken, bazı konukların eşlikçi (plus-one) haklarına da sınırlama getirildiği iddia ediliyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi projelerdeki başarısıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan müjdeli haber geldi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

ANNE OLUYOR

Magazin kulislerinde konuşulan sürpriz iddiaya göre güzel oyuncu hamile. Söylentiler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da büyük heyecan yaşadı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

2022 yılında Emir Ersoy ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun anne olmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

Kulislere yansıyan bilgilere göre ünlü oyuncunun eşi Emir Ersoy ile büyük bir mutluluk yaşadığı öne sürüldü.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

Akif Yaman'ın haberine göre çifte yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Gökçe Bahadır'ın hamileliğinin henüz çok başında olduğu öğrenildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

Sosyal medyada hızla yayılan haber sonrası hayranlardan tebrik mesajları gelirken, gözler çiftten gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

GÖKÇE BAHADIR KAÇ YAŞINDA?

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu 44 yaşında.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

"Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı "Törpü Yeliz" karakteriyle geniş kitlelerce tanınmış, ardından "Yaprak Dökümü", "Aramızda Kalsın", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi birçok başarılı yapımda rol almıştır. Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema, tiyatro ve dijital projelerde de yer alarak kariyerini farklı alanlarda sürdürmüştür.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti, mutlu evlilikleriyle sık sık örnek gösteriliyordu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU