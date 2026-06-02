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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, geçtiğimiz günlerde oyuncu Callum Turner'la Londra'da dünyaevine girdi. Dua Lipa'nın sade şıklığı sosyal medyada da oldukça beğenilmişti. Ünlü şarkıcı, nikah sonrası ilk defa paylaşımlarda bulundu. İşte Dua Lipa'nın nikah paylaşımları!
Giriş Tarihi: 02.06.2026 20:53
Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 20:59