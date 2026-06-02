Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Callum Turner’le evlenmişti! Yeni kareler sosyal medyaya damga vurdu!

Bir konsept arayışında olan çiftin, bölgenin en köklü ve lüks tarihi otellerinden biriyle dirsek temasında olduğu iddia edildi. İddiaların odağındaki bir diğer çarpıcı detay ise, ikilinin 2026 Eylül ayının ilk haftası için otelde davetlilerine özel bütün bir kat süit rezervasyonu yaptırmış olması.

Ancak magazin kulislerinde bu hamlenin ana düğün mekanından ziyade, konukların ağırlanacağı konforlu bir "konaklama alanı" olabileceği de konuşulanlar arasında.