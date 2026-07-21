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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’dan sürpriz Türkiye hamlesi: Ankara Havalimanı'nı sosyal medyadan takibe aldı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın sosyal medyadaki son adımı Türk takipçilerinin gözünden kaçmadı. Yıldız ismin Instagram hesabından Ankara Havalimanı'nı takibe alması 'Türkiye'ye mi geliyor?' sorularını beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 13:36 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 13:54
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’dan sürpriz Türkiye hamlesi: Ankara Havalimanı’nı sosyal medyadan takibe aldı!

Müzik dünyasındaki başarılarının yanı sıra iş kadını kimliğiyle de küresel bir ikon haline gelen Rihanna, sosyal medyadaki en küçük adımıyla bile gündeme gelmeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’dan sürpriz Türkiye hamlesi: Ankara Havalimanı’nı sosyal medyadan takibe aldı!

Dijital platformlardaki her hamlesi milyonlarca hayranı tarafından anbean takip edilen dünyaca ünlü yıldız, bu kez Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir sürprizle gündeme geldi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’dan sürpriz Türkiye hamlesi: Ankara Havalimanı’nı sosyal medyadan takibe aldı!

Milyonların sevgilisi Rihanna'nın, sosyal medya hesabından Ankara Havalimanı'nın profilini takibe aldığı ortaya çıktı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’dan sürpriz Türkiye hamlesi: Ankara Havalimanı’nı sosyal medyadan takibe aldı!

Dikkatli Türk takipçilerin gözünden kaçmayan bu flaş gelişme, kısa sürede sosyal medyada adeta fırtına estirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’dan sürpriz Türkiye hamlesi: Ankara Havalimanı’nı sosyal medyadan takibe aldı!

Yıldız ismin bu sürpriz takibi, "Rihanna Türkiye'ye mi geliyor?" ve "Ankara'da gizli bir proje mi var?" sorularını beraberinde getirirken, yapılan hamle magazin kulislerini de hareketlendirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’dan sürpriz Türkiye hamlesi: Ankara Havalimanı’nı sosyal medyadan takibe aldı!

Pop ikonunun bu adımı hangi amaçla attığı henüz bilinmezliğini korusa da, sosyal medyada şimdiden günün en çok konuşulan olayı haline geldi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’dan sürpriz Türkiye hamlesi: Ankara Havalimanı’nı sosyal medyadan takibe aldı!

RİHANNA KİMDİR?

Tam adı Robyn Rihanna Fenty, Barbadoslu beyaz bir babanın Ronald Fenty ve Guyanalı siyah bir annenin Monice Fenty'in en büyük kızları olarak dünyaya geldi. Rorrey ve Rajad adında iki erkek kardeşi vardır. İlkokulu kendi ülkesinde, Charles F. Broome Memorial Okulu'nda tamamladı. Çocukluğu Barbados da bulunan Caribbean Adasında sade bir ada kızı olarak geçti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’dan sürpriz Türkiye hamlesi: Ankara Havalimanı’nı sosyal medyadan takibe aldı!

Burada babasının kokain bağımlılığı ve ailesinin boşanması ile büyük sıkıntılar çekti. Ailesi boşandığında 14 yaşında idi. 16 yaşının sonuna doğru adadaki İngiliz Combermere Dil okuluna gitti. 16 yaşında 2004 yılında Miss Combermere güzellik yarışmasında birinci oldu ve "Combermere Okulu'nun Renkleri" gösteride sahne alarak Mariah Carey'nin "Hero" adlı şarkısını seslendirdi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör