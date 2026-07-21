Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’dan sürpriz Türkiye hamlesi: Ankara Havalimanı’nı sosyal medyadan takibe aldı!

RİHANNA KİMDİR?

Tam adı Robyn Rihanna Fenty, Barbadoslu beyaz bir babanın Ronald Fenty ve Guyanalı siyah bir annenin Monice Fenty'in en büyük kızları olarak dünyaya geldi. Rorrey ve Rajad adında iki erkek kardeşi vardır. İlkokulu kendi ülkesinde, Charles F. Broome Memorial Okulu'nda tamamladı. Çocukluğu Barbados da bulunan Caribbean Adasında sade bir ada kızı olarak geçti.