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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’dan sürpriz Türkiye hamlesi: Ankara Havalimanı'nı sosyal medyadan takibe aldı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’dan sürpriz Türkiye hamlesi: Ankara Havalimanı'nı sosyal medyadan takibe aldı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın sosyal medyadaki son adımı Türk takipçilerinin gözünden kaçmadı. Yıldız ismin Instagram hesabından Ankara Havalimanı'nı takibe alması 'Türkiye'ye mi geliyor?' sorularını beraberinde getirdi.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 13:54