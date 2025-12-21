Trend
Duyanlar şaştı kaldı! Ferhat Göçer'in bu hobisini kimse bilmiyordu: Uğruna ölmek bile istemiş...
Çeşitli şarkılardan oluşan geniş repertuarıyla kulakların pasını silen şarkıcı Ferhat Göçer, yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Ünlü sanatçının hobisini duyanlar oldukça şaşırdı. Öyle ki Göçer, bu hobisi için ölmek bile istemiş!
Giriş Tarihi: 21.12.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:18