Duyanlar şaştı kaldı! Ferhat Göçer’in bu hobisini kimse bilmiyordu: Uğruna ölmek bile istemiş...

"HALI SAHADA ÖLMEK İSTİYORUM"

Mesleğine olan bağlılığıyla bilinen Göçer halı saha maçlarına olan tutkusunu dile getirerek, "Halı saha maçları. Çünkü gerçekten çılgınlık. Sakatlanma olasılığınız çok yüksek. Ve ben maçları 17-18 yaşındaki çocuklarla yapıyorum. Delilik bu yani, açık söyleyeyim size! Ama benim temennilerimden bir tanesi ya sahnede ya da halı sahada ölmek" ifadelerini kullandı.