Trend Galeri Trend Magazin Duyanlar şaştı kaldı! Ferhat Göçer'in bu hobisini kimse bilmiyordu: Uğruna ölmek bile istemiş...

Çeşitli şarkılardan oluşan geniş repertuarıyla kulakların pasını silen şarkıcı Ferhat Göçer, yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Ünlü sanatçının hobisini duyanlar oldukça şaşırdı. Öyle ki Göçer, bu hobisi için ölmek bile istemiş!

Giriş Tarihi: 21.12.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:18
Şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesi bulunan Ferhat Göçer, kariyeriyle sıklıkla adından söz ettiriyor.

Güçlü sesi ve sempatik kişiliğiyle dikkat çeken Göçer, zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı son olarak yaptığı bir itirafla sosyal medyada ses getirdi.

Hürriyet'e röportaj veren Ferhat Göçer, "Bizi şaşırtabilecek bir hobiniz var mı?" sorusuna bomba bir cevap verdi.

"HALI SAHADA ÖLMEK İSTİYORUM"

Mesleğine olan bağlılığıyla bilinen Göçer halı saha maçlarına olan tutkusunu dile getirerek, "Halı saha maçları. Çünkü gerçekten çılgınlık. Sakatlanma olasılığınız çok yüksek. Ve ben maçları 17-18 yaşındaki çocuklarla yapıyorum. Delilik bu yani, açık söyleyeyim size! Ama benim temennilerimden bir tanesi ya sahnede ya da halı sahada ölmek" ifadelerini kullandı.

PEKİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN, HOBİLERİNİ, TAKINTILARINI VE KORKULARINI DAHA ÖNCE DUYMUŞ MUYDUNUZ?

ALTAY BİBER

2000'li yıllarda adım attığı müzik kariyerinde güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Altay, özellikle 2013 yılında çıkardığı "Berduş" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı.

Uzun yıllardır müzik yolculuğunu istikrarlı bir şekilde sürdüren ünlü şarkıcı, magazin dünyasından genellikle uzak durmayı tercih ediyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçen Altay, daha çok sahne performansları ve kariyerine dair projeleriyle gündeme geliyor. Ancak ünlü şarkıcı bu kez, bugüne kadar çok fazla bilinmeyen bir alışkanlığıyla dikkatleri üzerine çekti.

BANDANASIZ KONSERE ÇIKMIYOR!

Altay'ın konserlerinde vazgeçilmezi haline gelen bandanası, adeta onun sahne ritüelinin bir parçası.

Ünlü şarkıcının sahneye bandanasız çıkmadığı öğrenilirken, bu alışkanlığın ardındaki sebep de merak konusu oldu.

"BİR NEVİ BENİM UĞURUM"

Katıldığı bir konserde konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Altay, bandananın kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getirerek, "Bandanam sahneye çıkarken hep var. Aslında bir nevi benim uğurum. İsteyen tüm dostlarıma da hediye ediyorum"
ifadelerini kullanmıştı.

Başarılı şarkıcının ortaya çıkan bu takıntısı, kısa sürede sosyal medyada ses getirdi.

SEMİRAMİS PEKKAN

"HER ŞEY UYUMLU OLACAK"

Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, mutfaktaki detaylara verdiği önemi şöyle açıklamıştı:
"Yeşil fasulyeyi mavi tabağa koymayalım Selma. Her gün bir de böyle bir derdimiz var. Bende biraz da kaçıklık olduğu için. Her şeyin rengi uyumlu olacak. Mutfakta da öyle olacak."

Semiramis Pekkan hiç bilinmeyen mutfak takıntısını açıkladı! "Ben de biraz kaçıklık olduğu için…" | Video

Pekkan, videoda yemekleri tabaklara koyarken yardımcısı Selma ile birlikteydi. Tabak seçiminde titiz davrandığını belirten sanatçı, Selma'ya dikkat çekici bir uyarıda bulundu:
"Hayır Selma, o tabak olmaz. Beyaz tabağa koyalım."

Sanatçının bu açıklamaları, takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı ve video hızla sosyal medyada paylaşıldı.

TAKİPÇİLERDEN İLGİ ÇEKEN YORUMLAR

Semiramis Pekkan'in videoları, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Paylaşıma yapılan yorumlar da dikkat çekti. Bir kullanıcı, "Ama tabak da çok önemli 😉 Sunum bence de çok önemli ☺️" derken, bir diğer takipçi "Kesinlikle katılıyorum size Semiramis Hanım 👍😍 Beyaz tabakta daha güzel olur 😍" ifadelerini kullandı.

PEKİ KADİR İNANIR'IN İNANILMAZ TAKINTISINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Sert mizacıyla tanınan Kadir İnanır başarılı kariyeri kadar özel yaşantısıyla da merak ediliyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Kadir İnanır, kariyerine fotoromanlarla adım attı. 1967'de Ses dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kalan İnanır, ertesi yıl Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nda birinci oldu.

Sinemadaki asıl çıkışını ise 1970 yapımı "Kara Gözlüm" filmiyle gerçekleştirdi. Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı bu yapım, İnanır'ı Yeşilçam'ın en çok aranan oyuncularından biri haline getirdi.

Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Kadir İnanır'ın özel yaşantısındaki kurbağa sevgisi ise duyanları şaşırtıyor.

İnanır'ın, kurbağalara karşı büyük bir sevgi beslediği ve hatta evinde kurbağa figürlerinden oluşan geniş bir koleksiyona sahip olduğu öğrenildi.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN KORKUSU DA İLGİNÇ!

Öte yandan hayat verdiği rollerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, her daim magazine bomba gibi düşüyor. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında hayatını birleştirdi.

Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri sarışın oğulları dünyaya geldi.