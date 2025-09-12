Semiramis Pekkan hiç bilinmeyen mutfak takıntısını açıkladı! "Ben de biraz kaçıklık olduğu için…" | Video

Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, sosyal medyada paylaştığı son video ile kısa sürede viral oldu. Mutfakta geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan Pekkan, hiç bilinmeyen bir mutfak takıntısını da gözler önüne serdi. Video, özellikle renk uyumuna verdiği önemle büyük ilgi gördü.