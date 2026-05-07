Ebru Güneş ve Ajda Pekkan’ı vefasızlıkla suçlamıştı! Yılmaz Morgül ‘hodri meydan’ dedi! “Konuşursam sokağa çıkamazlar”

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, geçmişte Ebru Gündeş ve Ajda Pekkan hakkında dile getirdiği vefasızlık suçlamalarını bu kez çok daha kritik bir noktaya taşıdı. Kendisine yapılanları açıkça söylemekten çekinmediğini belirten Morgül, dev isimlere adeta meydan okudu! İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 07.05.2026 09:02
Türk sanat müziğinin dikkat çeken ismi Yılmaz Morgül, geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarını ve sektördeki dev isimlerle olan bitmek bilmeyen hesabını yeniden açtı. Ünlü şarkıcı, özellikle Ebru Gündeş ve Ajda Pekkan'a yönelik sert ifadeleriyle magazin gündemini sarstı.

"VEFASIZLIK" VE "ENGEL" SUÇLAMALARIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

Ünlü isim, daha önce kariyerinin başında elinden tuttuğu Ebru Gündeş'i ağır bir dille eleştirmişti. Gündeş'in ilk sahne tecrübesinde payı olduğunu hatırlatan Morgül, "İlk sahne tuvaletini bile ben diktirdim. Ben assolist olunca savaş başladı" diyerek Gündeş'i vefasızlıkla suçlamış ve hakkını helal etmediğini vurgulamıştı.

"HAYALLERİMİ YIKTINIZ"

Sadece Gündeş değil, "Süperstar" Ajda Pekkan da Morgül'ün hedefindeki bir diğer isimdi. Türkiye'nin en önemli tenorlarından biri olduğunu savunan Morgül, yolunun hep kesildiğini iddia ederek Pekkan'a şu sözlerle sitem etmişti: "Keşke annenizin sevgi kırıntısı sizde olsaydı da beni biraz sevseydiniz. Hayallerimi yıktınız."

"HODRİ MEYDAN"

Son olarak 2. Sayfa'nın kendisine yönelttiği sorular üzerine adeta ateş püsküren Yılmaz Morgül, bu kez vites yükselterek her iki isme de doğrudan meydan okudu.

"CESARETLERİ VARSA KONUŞURLAR"

Geçmişinde skandal ve sansasyon barındırmadığını, sadece kendisine yapılan haksızlıkları dile getirdiğini belirten ünlü sanatçı, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Hepsine hodri meydan! Onlara sorun, konuşabilecek güçleri varsa konuşsunlar. Arkası yarın olur çünkü ben konuşmaya devam edersem. Siz benim bu kadar sanat yaşantımda nasıl dobra bir insan olduğumu biliyorsunuz.

"SOKAĞA ÇIKAMAZLAR"

Benim geçmişimde skandallarım yok, sansasyonlarım yok ama bana yapılanları ben açık açık söylüyorum. Cesaretleri varsa konuşurlar ama bunun arkasından Yılmaz Morgül ikinci bölüm gelir. O zaman sokağa çıkamazlar"

Morgül'ün "sokağa çıkamazlar" çıkışı, sanat dünyasında hangi gizli defterlerin açılacağı sorusunu akıllara getirdi.

Gözler şimdi, bu ağır suçlamalar karşısında Ebru Gündeş ve Ajda Pekkan cephesinden gelecek olası yanıtlara çevrildi.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA YAPAY ZEKAYA MEYDAN OKUMUŞTU...

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, iskelet desenli dikkat çekici bir kostüm giyerek elinde "Türkiye–Dünya Yapay Zekâya Hayır" yazılı pankart tuttuğu fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı.

Morgül, bu çarpıcı görüntü eşliğinde yayımladığı mesajında yapay zekânın kontrolsüz gelişimine karşı sert ifadeler kullanarak, teknolojinin insanlık ve sanat dünyası üzerinde oluşturabileceği tehlikelere dikkat çekmişti.

Morgül, paylaşımında insan aklının kendi ürettiği teknolojiyle adeta kendi sonunu hazırladığını savunarak, yapay zekânın insani değerlerden uzak şekilde gelişmesinin büyük bir tehdit olduğunu ifade etmişti.

İnsan zekâsının, mantık sınırları içinde kaldığı sürece fayda sağlayabileceğini belirten Morgül, teknolojinin özellikle tıp alanında insanlığa hizmet edecek şekilde kullanılmasının önemine vurgu yapmıştı. Ancak yapay zekânın amaçsız, sınırsız ve kontrolsüz bir biçimde ilerlemesinin hem toplum düzenine hem de sanatın varlığına zarar vereceğini dile getirmişti.

Sanatkarların emeğinin, yaratıcılığının ve özgünlüğünün yapay zekâ karşısında gölgede kalabileceğini belirten Morgül, "Teknoloji devleri ve ülkeler yapay zekâ çalışmalarını en düşük seviyeye indirmelidir. Çünkü bu gelişim insanı, insanlığı ve sanat dünyasını altüst edebilir" diyerek çağrıda bulunmuştu.

Yapay zekânın kötüye kullanımının bütün insanlığın en büyük düşmanı haline gelebileceğini söyleyen ünlü sanatçı, bunun sadece bir teknoloji tartışması değil, aynı zamanda bir gelecek meselesi olduğunu vurgulamıştı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI!

Zaman zaman açıklamalarıyla gündeme gelen ünlü sanatçı Yılmaz Morgül geçtiğimiz aylarda da sevenlerini korkutmuştu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Morgül hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Yayınladığı videoda, 3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor." diyen ünlü sanatçı sevenlerinden dua istemişti.

Birçok takipçi Yılmaz Morgül'e 'geçmiş olsun' yorumları yapmıştı.

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri alan ve 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başlayan Yılmaz Morgül, "Elveda İstanbul" adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya sürdü.

"Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla tanınmıştır. Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı.

7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuştu. 2016 yılında katıldığı Survivor isimli yarışma programında, kendisine rahatsızlığından dolayı sakal tıraşı için özel izin verildi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör