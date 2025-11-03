Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı! "Tedavi olmak zorundayım" | Video

03.11.2025 | 09:16

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından sevenlerini korkutan bir paylaşım yaptı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz Morgül, 'Tedavi olmak zorundayım' sözleriyle endişe yarattı.