Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

Başarılı oyuncu Ebru Şahin, son olarak Instagram hesabından eşi Cedi Osman ile ayna karşısında çekildikleri bu romantik kareyi paylaşarak kural bozmadı. İkilinin uyumu ve aşk dolu bakışları dikkat çekerken, Şahin'in bu paylaşımı kısa sürede hayranları tarafından büyük ilgi gördü.