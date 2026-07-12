Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

Oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz 2022'de Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde düzenlenen törenle dünyaevine girmiş, ardından 7 Temmuz'da ise Çeşme'de görkemli bir düğün yapmıştı. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Başarılı oyuncu Ebru Şahin, son olarak Instagram hesabından eşi Cedi Osman ile ayna karşısında çekildikleri bu romantik kareyi paylaşarak kural bozmadı. İkilinin uyumu ve aşk dolu bakışları dikkat çekerken, Şahin'in bu paylaşımı kısa sürede hayranları tarafından büyük ilgi gördü. İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler… HANİFE GÜRDAL-OKAN KURT ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR- HAKAN AYSEV ERDAL ÖZYAĞCILAR- GÜZİN ÖZYAĞCILAR NAZLI BULUM- DORUK KAYA DUA LİPA-CALLUM TURNER OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN CENK TOSUN - ECE TOSUN AYLİN KONTENTE-ALPER KUL GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU NURİ ALÇO - BURCU ALÇO NURİ ALÇO - BURCU ALÇO NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR FEDON KALYONCU VE EŞİ FEDON KALYONCU VE EŞİ IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER TAMER LEVENT- SENAN LEVENT HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ