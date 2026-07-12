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Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman'la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

Oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya hesabından eşi Cedi Osman ile birlikte yer aldığı romantik bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin aşk pozu kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 12.07.2026 14:14 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 14:16
Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

Oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz 2022'de Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde düzenlenen törenle dünyaevine girmiş, ardından 7 Temmuz'da ise Çeşme'de görkemli bir düğün yapmıştı.

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

Başarılı oyuncu Ebru Şahin, son olarak Instagram hesabından eşi Cedi Osman ile ayna karşısında çekildikleri bu romantik kareyi paylaşarak kural bozmadı. İkilinin uyumu ve aşk dolu bakışları dikkat çekerken, Şahin'in bu paylaşımı kısa sürede hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

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Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

HANİFE GÜRDAL-OKAN KURT

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR- HAKAN AYSEV

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

ERDAL ÖZYAĞCILAR- GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

CENK TOSUN - ECE TOSUN

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

FEDON KALYONCU VE EŞİ

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Ebru Şahin eşiyle aşka geldi: Cedi Osman’la paylaştığı o kareye beğeni yağdı!

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT