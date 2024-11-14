Ebru Şallı'nın yakışıklı oğlu Beren Tan ile müstakbel gelinine beğeni yağdı! Genç aşıklar birbirlerine çok yakıştırıldı...

Son olarak boşanma haberi ile gündeme gelen deneyimli manken Ebru Şallı, 2019 yılında evlendiği Uğur Akkuş ile yollarını ayırma kararı almıştı. Uğur Akkuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile boşanma kararını duyurdu. 47 yaşındaki Ebru Şallı'nın aksine 20 yaşındaki oğlu Beren Tan'ın şu sıralar aşktan ayakları yerden kesiliyor. Ebru Şallı geçtiğimiz günlerde oğlu Beren Tan ve müstakbel gelinini evinde ağırlamıştı. Ebru Şallı'nın yakışıklı oğlu Beren Tan ile müstakbel gelinine beğeni yağdı. "Gelin-kaynana güzelliği" yorumları yağan paylaşım büyük ilgi gördü... İşte Ebru Şallı'nın müstakbel gelini...