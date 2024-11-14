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Ebru Şallı'nın yakışıklı oğlu Beren Tan ile müstakbel gelinine beğeni yağdı! Genç aşıklar birbirlerine çok yakıştırıldı...

Son olarak boşanma haberi ile gündeme gelen deneyimli manken Ebru Şallı, 2019 yılında evlendiği Uğur Akkuş ile yollarını ayırma kararı almıştı. Uğur Akkuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile boşanma kararını duyurdu. 47 yaşındaki Ebru Şallı'nın aksine 20 yaşındaki oğlu Beren Tan'ın şu sıralar aşktan ayakları yerden kesiliyor. Ebru Şallı geçtiğimiz günlerde oğlu Beren Tan ve müstakbel gelinini evinde ağırlamıştı. Ebru Şallı'nın yakışıklı oğlu Beren Tan ile müstakbel gelinine beğeni yağdı. "Gelin-kaynana güzelliği" yorumları yağan paylaşım büyük ilgi gördü... İşte Ebru Şallı'nın müstakbel gelini...

Giriş Tarihi: 14.11.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:29
Ebru Şallı’nın yakışıklı oğlu Beren Tan ile müstakbel gelinine beğeni yağdı! Genç aşıklar birbirlerine çok yakıştırıldı...

Deneyimli manken Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan ile sevgilisi Laçin Terlemez sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ebru Şallı’nın yakışıklı oğlu Beren Tan ile müstakbel gelinine beğeni yağdı! Genç aşıklar birbirlerine çok yakıştırıldı...

Deneyimli manken Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve pilates denince de akla ilk gelen isimlerden oluyor. Paylaşımları ilgi ile takip edilen Ebru Şallı'dan son olarak sürpriz kare geldi...

Ebru Şallı’nın yakışıklı oğlu Beren Tan ile müstakbel gelinine beğeni yağdı! Genç aşıklar birbirlerine çok yakıştırıldı...

47 yaşındaki güzel anne geçtiğimiz günlerde Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 20 yaşındaki oğlu Beren Tan ve müstakbel gelinini evinde ağırladı.

Ebru Şallı’nın yakışıklı oğlu Beren Tan ile müstakbel gelinine beğeni yağdı! Genç aşıklar birbirlerine çok yakıştırıldı...

Onlara lezzetli yemekler yapan Ebru Şallı oğlu ve gelini ile paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Ebru Şallı’nın yakışıklı oğlu Beren Tan ile müstakbel gelinine beğeni yağdı! Genç aşıklar birbirlerine çok yakıştırıldı...

Ebru Şallı'nın müstakbel gelini Laçin Terlemez de sosyal medya hesabından kayınvalidesinin kendileri için hazırladığı sofrayı takipçileriyle paylaştı.

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