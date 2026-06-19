Ece İrtem’in vefatı sonrası merak konusu oldu! Sektör, oyuncuların kalp sağlığını nasıl tehdit ediyor?

Genç yaşında hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in ölümü hepimizi derinden üzdü. Her ölüm erkendir ama şairin de dediği gibi 'daha yolun yarısı'nda gitmesi çok zamansız oldu. İrtem'in ölümü, oyunculuk sektörünün parıltılı sahnelerinin arkasında gizlenen ağır çalışma koşullarını ve bunun sağlık üzerindeki hayati risklerini de yeniden tartışmaya açtı.