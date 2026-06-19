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Ece İrtem'in vefatı sonrası merak konusu oldu! Sektör, oyuncuların kalp sağlığını nasıl tehdit ediyor?
Ece İrtem'in vefatı sonrası merak konusu oldu! Sektör, oyuncuların kalp sağlığını nasıl tehdit ediyor?
Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatı, dizi ve sinema sektöründeki yoğun çalışma temposunun sağlık üzerindeki etkilerini yeniden gündeme taşıdı. Uzun çalışma saatleri, stres ve düzensiz yaşam koşullarının özellikle kalp sağlığı üzerindeki olası riskleri tartışılırken, konuyu Prof. Dr. Teoman Kılıç, Tuba Kalçık'a değerlendirdi. Kılıç, sektörün görünmeyen yüklerinin kalp sağlığına etkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 19.06.2026 06:48
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 08:00