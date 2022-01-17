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Ece Seçkin’in fuşya renkli ayakkabıları göz kamaştırdı! Fiyatı dudak uçuklatan ayakkabılar küçük bir servet değerinde…

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, 15 Eylül tarihinde dünyaevine girdi. Muratlarına eren Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez çifti, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündem oluyorlar. Mini etek ve ceket takımının altına giydiği fuşya renkli ayakkabısı ile dikkat çeken şarkıcı Ece Seçkin'in, bu ayakkabılara ödediği para ile gündem oldu. Ece Seçkin göz kamaştıran ayakkabılarına küçük bir servet ödedi…

Giriş Tarihi: 17.01.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 10:15
Ece Seçkin’in fuşya renkli ayakkabıları göz kamaştırdı! Fiyatı dudak uçuklatan ayakkabılar küçük bir servet değerinde…

Mini etek ve ceket takımının altına giydiği fuşya renkli ayakkabısı ile dikkat çeken şarkıcı Ece Seçkin'in, bu ayakkabılara 14 bin 500 lira ödediği öğrenildi.

Ece Seçkin’in fuşya renkli ayakkabıları göz kamaştırdı! Fiyatı dudak uçuklatan ayakkabılar küçük bir servet değerinde…

Ozan Doğulu'nun 50'nci doğum günü partisine popçu Ece Seçkin de katıldı.

Ece Seçkin’in fuşya renkli ayakkabıları göz kamaştırdı! Fiyatı dudak uçuklatan ayakkabılar küçük bir servet değerinde…

Seçkin'in hem kıyafeti hem de ayakkabıları adeta göz aldı.

Ece Seçkin’in fuşya renkli ayakkabıları göz kamaştırdı! Fiyatı dudak uçuklatan ayakkabılar küçük bir servet değerinde…

AYAKKABISI IŞIL IŞIL PARLADI

Mint yeşili mini etek ve ceket takımının altına fuşya renkli ayakkabı tercih eden Ece Seçkin, doğum gününün en dikkat çeken isimlerinden oldu.

Ece Seçkin’in fuşya renkli ayakkabıları göz kamaştırdı! Fiyatı dudak uçuklatan ayakkabılar küçük bir servet değerinde…

14 BİN 500 LİRA VERDİ

Ayakkabının fiyatı ise dudak uçuklattı.

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