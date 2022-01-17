Ece Seçkin’in fuşya renkli ayakkabıları göz kamaştırdı! Fiyatı dudak uçuklatan ayakkabılar küçük bir servet değerinde…

Mini etek ve ceket takımının altına giydiği fuşya renkli ayakkabısı ile dikkat çeken şarkıcı Ece Seçkin'in, bu ayakkabılara 14 bin 500 lira ödediği öğrenildi.

Ozan Doğulu'nun 50'nci doğum günü partisine popçu Ece Seçkin de katıldı.

Seçkin'in hem kıyafeti hem de ayakkabıları adeta göz aldı.

AYAKKABISI IŞIL IŞIL PARLADI Mint yeşili mini etek ve ceket takımının altına fuşya renkli ayakkabı tercih eden Ece Seçkin, doğum gününün en dikkat çeken isimlerinden oldu.