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Ed Sheeran’ın turnesinden çıkarılmıştı! Macklemore konser gelirinin 1 milyon dolarını Filistin’e bağışlıyor
Ed Sheeran’ın turnesinden çıkarılmıştı! Macklemore konser gelirinin 1 milyon dolarını Filistin’e bağışlıyor
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesinden Filistin'e yönelik destek açıklamaları nedeniyle çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore'dan dikkat çeken bir adım geldi. Ünlü rapçi, turne kapsamında elde ettiği konser gelirlerinin 1 milyon dolarını Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıkladı.
Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 09:51