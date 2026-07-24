Efsane Antrenör Tanjevic'in tüm mal varlığına el konuldu! Usulsüz tebligat skandalı
Efsane antrenör Bogdan Tanjevic, banka hesaplarına ve mal varlıklarına konulan hacizle şok yaşadı. Yıllardır İtalya'da yaşayan ünlü koç, Türkiye'deki adrese gönderilen usulsüz tebligat sonrası mahkemeye başvurdu. İcra dosyasının herhangi bir tarafı olmamasına rağmen hacizle burun buruna gelen Tanjevic'in açtığı dava sonucu hacizlerin kaldırılmasına ve takibin durdurulmasına karar verildi.
Giriş Tarihi: 24.07.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 06:44