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Efsane Antrenör Tanjevic'in tüm mal varlığına el konuldu! Usulsüz tebligat skandalı

Efsane antrenör Bogdan Tanjevic, banka hesaplarına ve mal varlıklarına konulan hacizle şok yaşadı. Yıllardır İtalya'da yaşayan ünlü koç, Türkiye'deki adrese gönderilen usulsüz tebligat sonrası mahkemeye başvurdu. İcra dosyasının herhangi bir tarafı olmamasına rağmen hacizle burun buruna gelen Tanjevic'in açtığı dava sonucu hacizlerin kaldırılmasına ve takibin durdurulmasına karar verildi.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 24.07.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 06:44
Efsane Antrenör Tanjevic’in tüm mal varlığına el konuldu! Usulsüz tebligat skandalı

Türk basketboluna damga vuran, A Milli Takım'ı 2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyaya taşıyan efsane antrenör Bogdan Tanjevic, bu kez parkelerde değil mahkemede mücadele verdi.

Efsane Antrenör Tanjevic’in tüm mal varlığına el konuldu! Usulsüz tebligat skandalı

Diyarbakır'daki bir icra dosyası kapsamında hiçbir tarafı olmamasına rağmen Tanjevic'e haciz ihbarnameleri gönderildi.

Efsane Antrenör Tanjevic’in tüm mal varlığına el konuldu! Usulsüz tebligat skandalı

TEBLİGAT GERİ DÖNDÜ
Ünlü koçun yıllardır İtalya'nın Trieste kentinde yaşamasına rağmen evraklar, Türkiye'de nüfus kayıtlarında görünen İstanbul'daki adrese çıkarıldı.

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Efsane Antrenör Tanjevic’in tüm mal varlığına el konuldu! Usulsüz tebligat skandalı

Tanjevic'e gönderilen bazı evrakları teslim etmek için adrese gitti. Ancak adreste kimse bulunamadı ve İlk tebligatlar bu gerekçelerle geri döndü.

Efsane Antrenör Tanjevic’in tüm mal varlığına el konuldu! Usulsüz tebligat skandalı

İHBARNAME MUHTARA BIRAKILDI
Bunun üzerine sonraki haciz ihbarnameleri mahalle muhtarına bırakıldı ve kapıya haber kâğıdı yapıştırıldı. Bu şekilde tebliğ edildiği kabul edilerek işlemlere devam edildi. Tanjevic, banka hesaplarına ve mallarına haciz konulmasıyla durumdan haberdar oldu.

Efsane Antrenör Tanjevic’in tüm mal varlığına el konuldu! Usulsüz tebligat skandalı

Harekete geçen Tanjevic'in avukatı Dr. Candaş Gürol, ünlü koçun bu adreste sürekli yaşamadığını ve icra takibinden haberdar olmadığını, usulsüz olduğunu belirterek dava açtı.

Efsane Antrenör Tanjevic’in tüm mal varlığına el konuldu! Usulsüz tebligat skandalı

USÜLSÜZ BULUNDU
Diyarbakır 1. İcra Hukuk Mahkemesi yapılan işlemleri tek tek inceledi. Tebligatı yapan görevlinin adreste yaptığı araştırmanın ve görüştüğü kişilerin beyanlarının kurallara uygun şekilde tutanağa geçirilmediği tespit edildi. Mahkeme, adrese yapılan ilk tebligat işlemleri usulsüz olduğu için muhtara bırakılan ve kapıya yapıştırılan sonraki evrakların da hukuken geçerli sayılamayacağı kararını verdi.

Efsane Antrenör Tanjevic’in tüm mal varlığına el konuldu! Usulsüz tebligat skandalı

RESMİ KAYITLARLA ORTAYA ÇIKTI
Dava süresince Tanjevic'in Türkiye'ye giriş ve çıkış kayıtları da incelendi. Emniyetten gelen bilgilere göre ünlü koçun Türkiye'de sürekli ikamet etmediği, ülkeye yalnızca birkaç günlük veya bir haftalık ziyaretler yaptığı ortaya çıktı.

Efsane Antrenör Tanjevic’in tüm mal varlığına el konuldu! Usulsüz tebligat skandalı
Efsane Antrenör Tanjevic’in tüm mal varlığına el konuldu! Usulsüz tebligat skandalı
Haber Girişi Aybike Şahin - Editör