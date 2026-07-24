Efsane Antrenör Tanjevic’in tüm mal varlığına el konuldu! Usulsüz tebligat skandalı

USÜLSÜZ BULUNDU

Diyarbakır 1. İcra Hukuk Mahkemesi yapılan işlemleri tek tek inceledi. Tebligatı yapan görevlinin adreste yaptığı araştırmanın ve görüştüğü kişilerin beyanlarının kurallara uygun şekilde tutanağa geçirilmediği tespit edildi. Mahkeme, adrese yapılan ilk tebligat işlemleri usulsüz olduğu için muhtara bırakılan ve kapıya yapıştırılan sonraki evrakların da hukuken geçerli sayılamayacağı kararını verdi.