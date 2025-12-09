Efsanevi jön İzzet Günay'dan Yeşilçam'ın ünlü isimleri hakkında samimi itiraflar! "Birlikte çalıştığı oyunculara aşık olurdu"

En iyi arkadaşım Ekem Bora idi. Ekrem Bora, Ediz Hun, Cüneyt Arkın ile ailece görüşürdük." 92 yaşındaki usta oyuncu, gençlere de şu mesajı verdi "Gençlik başka bir şey. Kitapta da söyledim; ne kadar uzun yaşadığın değil nasıl yaşadığın önemli. Benim güzel bir hayatım oldu. Şikayetim yok. Umarım bana hayran olan bugünün gençleri de iyi bir hayat yaşarlar. Hepsine başarılar ve sağlıklı bir ömür diliyorum."