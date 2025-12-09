Trend Galeri Trend Magazin Efsanevi jön İzzet Günay'dan Yeşilçam'ın ünlü isimleri hakkında samimi itiraflar! "Birlikte çalıştığı oyunculara aşık olurdu"

Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu İzzet Günay, otobiyografik romanı 'Delikanlı'nın ilk imza gününde D&R Bağdat Caddesi mağazasında hayranlarıyla buluştu. 92 yaşındaki usta sanatçı Yeşilçam'ın ünlü isimleri hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 07:28 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 07:31
Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu İzzet Günay, otobiyografik romanı 'Delikanlı'nın ilk imza gününde D&R Bağdat Caddesi mağazasında hayranlarıyla buluştu. 92 yaşındaki usta sanatçı için mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Yeşilçam'ın efsanevi jönü ile tanışmak ve kendi yaşamından izler taşıyan kitabını imzalatmak isteyen sevenleri, sanatçıyı çiçekler ve dev posterlerle karşıladı. Joker kartı koleksiyonu yapan ünlü oyuncuya, koleksiyoncu hayranları joker kartlarından hediye etti.

"Bugün sevdiklerimle bir arada olduğum için çok mutluyum. Sevilmek, sayılmak çok güzel bir şey" diyen Günay, Yeşilçam'ın ünlü isimleri hakkında da samimi değerlendirmelerde bulundu: "Cüneyt Arkın çok yakışıklı ve en fazla aşık olan kişiydi, aynı zamanda en öfkelisiydi. En romantiği ve komiği bendim. Ben hep komik jönleri oynadım. Yeşilçam'ın en güzeli ise Türkan Şoray'dı.

Engin Çağlar en yakışıklımızdı. Yeşilçam'ın en duygusalı Ülkü Erakalın'dı. Birlikte çalıştığı oyunculara aşık olurdu. Ayhan Işık en havalısıydı. Çok severdim kendisini. Erken bir kayıp oldu hepimiz için. Çok beyefendi biriydi, dedikodusu olmayan, mert bir insandı.

En iyi arkadaşım Ekem Bora idi. Ekrem Bora, Ediz Hun, Cüneyt Arkın ile ailece görüşürdük." 92 yaşındaki usta oyuncu, gençlere de şu mesajı verdi "Gençlik başka bir şey. Kitapta da söyledim; ne kadar uzun yaşadığın değil nasıl yaşadığın önemli. Benim güzel bir hayatım oldu. Şikayetim yok. Umarım bana hayran olan bugünün gençleri de iyi bir hayat yaşarlar. Hepsine başarılar ve sağlıklı bir ömür diliyorum."

Öte yandan geçen aylarda Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği 1968 yılı yapımı unutulmaz "Vesikalı Yarim" filmi, Atlas 1948 Sineması'nda izleyicilerle buluştu.

Türkan Şoray, bu filmle 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödül alırken, yapılan anketlerde 'Vesikalı Yarim' en beğenilen film listesinde yer almıştı.

57 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Türkan Şoray ve en yakışıklı jönlerinden İzzet Günay, "Vesikalı Yarim" için düzenlenen özel gösterimde tam 57 yıl sonra bir araya geldi.

Türkan Şoray ve İzzet Günay, 57 yıl sonra "Vesikali Yarim" filmi için bir araya geldi | Video

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDILAR...

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşen bu gösteride uzun zaman sonra bir araya gelen Şoray, Günay ve izleyiciler duygu dolu dakikalar yaşadı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlanan 'Bağımsız Hikâyeler' başlıklı seçkisi kapsamında Vesikalı Yârim'i izleyicilere sunuldu. Gösterim sonrasında, başrol oyuncuları Türkan Şoray ve İzzet Günay dakikalarca ayakta alkışlandı.

"TÜRKİYE SİNEMASININ EN DEĞERLİ AŞK FİLMLERİNDEN BİRİDİR"

Mikrofonu alan Türkan Şoray, filmde canlandırdığı 'Sabiha' karakterinin imkansız aşkı ve toplumsal bir dışlanmayı anlattığını söylerken, "Vesikalı Yarim, Türkiye sinemasının en değerli aşk filmlerinden biridir" dedi.

Aynı zamanda Yeşilaçam'ın usta oyuncusu, filmle özdeşleşen 'Kalbimi Kıra Kıra' şarkısının "Vesikalı Yarim'e" özel yazıldığını ve daha sonrasında meşhur olduğunu belirtti.

Filimde 'Halil' karakterine hayat veren usta oyuncu İzzet Günay ise gösterimde "Vesikalı Yarim'in" değerli bir film olduğunu söyleyerek, "Sizinle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bu etkinliği tertipleyen arkadaşlara, dostlara yürekten teşekkür ediyorum.

Bugün çok anlamlı bir etkinlikte birlikteyiz. Vesikalı Yârim, sinema tarihimizdeki en değerli filmlerden biri. Lütfi Ö. Akad'a ve Türkan Şoray'a teşekkür ediyorum. Bu film, hem bizim için hem de sinemamız için çok özel." şeklinde devam etti.

Öte yandan Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray'ın ikonik makyaj tarzı; 'Türk Lokumu Makyajı' adıyla son dönemlerde trend oldu. Birçok fenomen ve ünlü isim, bu makyaj trendini denedi.

Son zamanlarda Türkan Şoray'la özdeşleşen 'Türk Lokumu Makyajı' akımına Emel Sayın da yorum yapmıştı.

Sayın'a son günlerde sosyal medyada popüler olan Türkan Şoray makyajı hakkında ne düşündüğü soruldu. Ünlü sanatçı, "Ben bilmiyordum, hemen arayacağım Türkan'ı. Birazdan bakacağım" dedi.

Birçok ünlü isim sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşıyor. Bazı ünlü isimler hiç değişmemiş, bazı isimlerin ise eski halinden eser kalmamış.

Emel Sayın da, yıllar önce saçında beyaz tokası, üstünde okul önlüğü ve yanağında karakteristik beniyle böyle poz vermiş.

Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor...

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Ezo Sunal- Ali Sunal

Ezo Sunal

Petek Dinçöz

Barış Manço

Ara Güler

Sibel Can

Hayko Cepkin