Türkan Şoray ve İzzet Günay, 57 yıl sonra "Vesikali Yarim" filmi için bir araya geldi | Video
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği 1968 yapımı "Vesikalı Yarim", Atlas 1948 Sineması'nda izleyicilerle buluştu.
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