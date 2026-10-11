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Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Yeşilçam'ın usta isimlerinden ünlü oyuncu Salih Güney, evinin kapılarını açtı. İzmir'in Çeşme ilçesinde tatilini sürdüren Salih Güney, evi ve evinin manzarasıyla görenleri büyüledi. İşte Salih Güney'in villası!

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Giriş Tarihi: 11.10.2026 19:10 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 19:20
Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Türk sinemasının bir dönemine damga vuran, yakışıklılığı ve oyunculuğuyla hafızalara kazınan Salih Güney, bu kez rol aldığı filmlerle değil, Çeşme'deki eviyle gündeme geldi.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu, İzmir'in sevilen tatil beldelerinden Çeşme'de sürdürdüğü yaşamıyla dikkat çekti.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Evinin içinden ve çevresinden görüntüler, deniz manzarası eşliğinde sakin bir yaşamın nasıl göründüğünü gözler önüne serdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Salih Güney'in Çeşme'deki evi, sade dekorasyonu ve ferah görünümüyle öne çıkıyor.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Çeşme'de bulunan ev, görenleri manzarasıyla da büyüledi.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Salih Güney evinin kapılarını ilk kez açtı.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Beyaz koltuklar, ahşap detaylar, kitaplarla dolu raflar ve evin farklı köşelerine yerleştirilen büyük saksı bitkileri, yaşam alanına samimi bir hava kazandırdı.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Evin pencerelerinden görülen deniz ve marina manzarası ise görüntülerin en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Salih Güney'in Çeşme'deki evi, sade dekorasyonu ve ferah görünümüyle öne çıkıyor.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Gösterişli mobilyalar yerine daha yalın parçaların tercih edildiği yaşam alanında, evin doğal dokusunu tamamlayan ayrıntılar dikkat çekiyor.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Usta oyuncunun evinden paylaşılan görüntülerde mutfak da dikkat çekiyor. Ahşap tonlarındaki üst ve alt dolaplar, açık renk tezgâhla bir araya gelerek klasik ve kullanışlı bir tasarım ortaya koyuyor.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Salih Güney'in Çeşme'deki evini öne çıkaran en önemli ayrıntılardan biri ise dışarıdan görülen manzara. Turkuaz renkli deniz, marinada sıralanan tekneler ve kıyı boyunca uzanan yerleşim alanları, Ege'nin kendine özgü güzelliğini ortaya koyuyor.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Manzarada denizin farklı tonları dikkat çekerken teknelerin oluşturduğu görüntüye kıyıdaki yapılar ve yeşil tepeler eşlik ediyor. Özellikle açık havada denizin mavisiyle gökyüzünün birleşmesi, fotoğraflara ferah bir görünüm kazandırıyor.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

İşte ünlü isimlerlerin süper lüks evleri...

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dillere destan bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran ünlü çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ın doğumuyla anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Aile mutlulukları ise 2023 yılında dünyaya gelen ikinci oğulları Kerem ile katlanarak büyüdü.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Başarılı kariyerleri ve uyumlu evlilikleriyle yıllardır ilgi odağı olmayı sürdüren ikili, mutlu aile yaşantılarıyla da adlarından söz ettiriyor.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Ünlü çift son olarak lüks eviyle gündeme geldi. Fahriye Evcen, zaman zaman evinden paylaşım yaparak zevkini gözler önüne seriyor.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN AŞK YUVASI...

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, merak konusu oluyor.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİ!

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

SAFİYE SOYMAN

Her daim enerjik halleri, dillere pelesenk olan şarkıları ve yakın dostları ile olan eğlenceli diyaloglarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Safiye Soyman, bu kez yaşam alanıyla adından söz ettirdi. İstanbul'daki lüks evinin kapılarını açan ünlü sanatçı, muazzam Boğaz manzarası ve zevkle döşenmiş detaylarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

İÇİNDEN HUZUR FIŞKIRIYOR!

Renkli kişiliğini evinin her köşesine yansıtan Safiye Soyman'ın saray yavrusunu andıran konutu, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Şık detayların, ışıltılı aksesuarların ve büyüleyici deniz manzarasının hakim olduğu eve hayran kalan takipçileri yorum yağdırdı.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

Ünlü ismin paylaşımına, "Harika bir ev", "Bu evde insanın ömrü uzar, huzur bulur", "Tam Safiye Soyman'ın tarzı, çok güzel döşenmiş" şeklinde binlerce övgü dolu yorum geldi.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

SEDA SAYAN

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, hem projeleriyle, hem de özel hayatıyla magazin manşetlerini süslemeyi başarıyor. Ünlü şarkıcı Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le 24 Nisan 2022 yılında hayatını birleştirdi.

Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!

4 MİLYON DOLARLIK VİLLASI GÜNDEME OTURDU!

Ünlü şarkıcının genç eşiyle yaşadığı 4 milyon dolarlık lüks villası görenleri büyüledi.