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Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!
Ege manzarasında lüks yaşam! Yeşilçam’ın usta jönü Salih Güney’in Çeşme’deki evini görenler büyülendi!
Yeşilçam'ın usta isimlerinden ünlü oyuncu Salih Güney, evinin kapılarını açtı. İzmir'in Çeşme ilçesinde tatilini sürdüren Salih Güney, evi ve evinin manzarasıyla görenleri büyüledi. İşte Salih Güney'in villası!
Giriş Tarihi: 11.10.2026 19:10
Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 19:20