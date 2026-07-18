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Ekran Başında Saç Baş Yoldurdular: Türk Televizyon Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Karakteri

Kimi güç uğruna dünyayı yaktı, kimi bencil hırsları için ailesini yıktı, kimi de saf gaddarlığıyla travma sebebi oldu. Objektif kriterlerle hazırladığımız, Türk televizyon tarihine damga vuran en kötü 15 karakteri derledik. Zirvedeki isim şaşırtmayacak...

Giriş Tarihi: 18.07.2026 10:59 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 11:52
Ekran Başında Saç Baş Yoldurdular: Türk Televizyon Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Karakteri

Türk dizi tarihi, sadece hafızalara kazınan kahramanları ve unutulmaz aşk hikayelerini değil, aynı zamanda kötülükte sınır tanımayan, ekrana her çıktığında seyircinin nefesini kesen karakterleri de yazdı. Bazıları çocukluk travmalarının arkasına saklandı, bazıları intikam yeminiyle gözünü kararttı; bazıları ise hiçbir meşru gerekçesi olmadan, sadece saf kötülükten beslendi.

Ekran Başında Saç Baş Yoldurdular: Türk Televizyon Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Karakteri

Yarattıkları psikolojik yıkımın derinliği ve toplumsal hafızada bıraktıkları izler hala duruyor. İşte, nostaljik yapımlardan günümüzün en popüler dizilerine uzanan geniş bir yelpazede; adalet duygusunu ve vicdanı tamamen hiçe sayarak Türk televizyon tarihinin en karanlık sayfalarını oluşturan o isimler...

Ekran Başında Saç Baş Yoldurdular: Türk Televizyon Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Karakteri

1. Halil Güneşli (Üvey Baba)

Türk televizyon tarihinin en acımasız ve psikopat karakterlerinden biridir. Şemsi İnkaya'nın canlandırdığı Halil, üvey kızı Lamia'ya ve çevresindekilere yaptığı amansız işkenceler, bitmek bilmeyen kötülükleriyle tüm jenerasyonun kabusu olmuştur.

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Ekran Başında Saç Baş Yoldurdular: Türk Televizyon Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Karakteri

2. İkbal Karahan (Aliye)

Geleneksel ve manipülatif kaynana figürünün zirve noktasıdır. Oğlu Sinan'ın hayatını kontrol etme arzusu ve Aliye'ye olan köklü düşmanlığı yüzünden bir aileyi darmadağın etmiştir. Torunlarını annelerinden koparmak için çevirdiği entrikalar ve soğuk, kibirli duruşuyla izleyicinin nefretini kazanmıştır.

Ekran Başında Saç Baş Yoldurdular: Türk Televizyon Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Karakteri

3. Kenan Birkan (Ezel)

Zekası, şıklığı ve muazzam planlarıyla tam bir mastermind kötüdür. Ramiz Karaeski'ye olan saplantılı düşmanlığı ve Selma Hünel aşkı uğruna, etrafındaki herkesi bir satranç tahtasındaki piyon gibi harcamıştır. İhaneti ve intikamı bir sanat gibi işlemesi onu en tehlikeliler arasına sokar.

Ekran Başında Saç Baş Yoldurdular: Türk Televizyon Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Karakteri

4. Ali Kaptan (Öyle Bir Geçer Zaman Ki)

Aile içi şiddetin, narsisizmin ve psikolojik işkencenin ekrandaki en net tanımıdır. Yeni bir aşk uğruna karısını ve dört çocuğunu sokağa atacak kadar vicdanını kaybetmiş, parayı bir tehdit unsuru olarak kullanarak ailesine hayatı zindan etmiştir.

Ekran Başında Saç Baş Yoldurdular: Türk Televizyon Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Karakteri

5. Mukaddes Ketenci (Fatmagül'ün Suçu Ne?)

Fiziksel bir şiddet uygulamasa da psikolojik şiddetin ve fırsatçılığın kitabını yazmıştır. Yaşanan büyük bir trajediyi bile kendi maddi çıkarları için kullanmaya çalışmış, bitmek bilmeyen dedikoduları ve vicdansız hamleleriyle mağdur bir kadının hayatını defalarca zorlaştırmıştır.

Ekran Başında Saç Baş Yoldurdular: Türk Televizyon Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Karakteri

6. Ferhunde Güven (Yaprak Dökümü)

Deniz Çakır'ın muazzam oyunculuğuyla hayat bulan Ferhunde, Ali Rıza Bey'in ailesini içten içe kemiren bir kötülüğün sembolüdür. Bencilliği, paraya olan tutkusu ve bitmek bilmeyen entrikalarıyla koca bir ailenin çöküşünü hazırlamıştır.

Ekran Başında Saç Baş Yoldurdular: Türk Televizyon Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Karakteri

7. Vedat Sayar (Sen Anlat Karadeniz)

Mehmet Ali Nuroğlu'nun canlandırdığı Vedat, ekranların gördüğü en tehlikeli narsist ve psikopatlardandır. Nefes'e yıllarca uyguladığı ağır işkenceler, saplantılı sevgisi ve kadın düşmanı hamleleriyle seyircinin sinir uçlarıyla oynamıştır.

Ekran Başında Saç Baş Yoldurdular: Türk Televizyon Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Karakteri

8. Vartolu Sadettin / Salih Koçovalı (Çukur)

İlk sezonlarındaki acımasızlığı, intikam hırsı ve Çukur mahallesine getirdiği yıkımla listeyi sonuna kadar hak ediyor. Kendi iç hesaplaşmaları ve çocukluk travmaları arkasına sığınarak bir şehri kana bulamaktan ve masumların canını yakmaktan çekinmemiştir.

Ekran Başında Saç Baş Yoldurdular: Türk Televizyon Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Karakteri

9. Eyşan Tezcan (Ezel)

Cansu Dere'nin hayat verdiği Eyşan, Türk dizi tarihinin en büyük ihanetine imza atmıştır. Kendisini deliler gibi seven Ömer'i hapse attırarak hayatını çalmış, sonrasında da gücün ve paranın olduğu tarafa savrulmaktan geri durmamıştır. Sadakatsizliğin ekran yüzüdür.

Ekran Başında Saç Baş Yoldurdular: Türk Televizyon Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Karakteri

10. Yekta Tilmen (Yargı)

Listenin son dönem popüler ve en nevi şahsına münhasır kötülerindendir. Bir avukat olarak hukuku, adaleti ve insanları manipüle etme gücü muazzamdır. Kendi çıkarları, itibarı ve oğlu uğruna delil karartmaktan, katilleri savunmaktan ve adaletin tecellisini engellemekten asla geri durmamıştır.

Ekran Başında Saç Baş Yoldurdular: Türk Televizyon Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Karakteri

Bonus: Şerif Furtuna (Taşacak Bu Deniz)

Hayatı bir satranç tahtası gibi gören, kazanmak için yalanı, tehdidi ve ihaneti mubah sayan tam bir modern dönem kötüsüdür. Esme'den boşanmamak için çevirdiği kumpaslar bir yana, intikam ve güç uğruna koskoca köyün suyunu zehirleyecek, depoları patlatacak ve insanları ölüm tuzaklarına çekecek kadar gözü dönmüştür.

Bu dizide kötülük yapmaktan geri durmayan pek çok karakter olsa da dizinin en kötü karakteri olarak Şerif Furtuna listede bonus karakter olmaya hak kazanıyor!