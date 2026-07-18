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Ekran Başında Saç Baş Yoldurdular: Türk Televizyon Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Karakteri
Ekran Başında Saç Baş Yoldurdular: Türk Televizyon Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Karakteri
Kimi güç uğruna dünyayı yaktı, kimi bencil hırsları için ailesini yıktı, kimi de saf gaddarlığıyla travma sebebi oldu. Objektif kriterlerle hazırladığımız, Türk televizyon tarihine damga vuran en kötü 15 karakteri derledik. Zirvedeki isim şaşırtmayacak...
Giriş Tarihi: 18.07.2026 10:59
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 11:52