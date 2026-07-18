Ekran Başında Saç Baş Yoldurdular: Türk Televizyon Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Kötü 10 Karakteri

Bonus: Şerif Furtuna (Taşacak Bu Deniz)

Hayatı bir satranç tahtası gibi gören, kazanmak için yalanı, tehdidi ve ihaneti mubah sayan tam bir modern dönem kötüsüdür. Esme'den boşanmamak için çevirdiği kumpaslar bir yana, intikam ve güç uğruna koskoca köyün suyunu zehirleyecek, depoları patlatacak ve insanları ölüm tuzaklarına çekecek kadar gözü dönmüştür.

Bu dizide kötülük yapmaktan geri durmayan pek çok karakter olsa da dizinin en kötü karakteri olarak Şerif Furtuna listede bonus karakter olmaya hak kazanıyor!