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Ekranda ağlatan anlar, kamera arkasında kahkahalar! Güneşin Doğduğu Yer'den eğlenceli kareler
Ekranda ağlatan anlar, kamera arkasında kahkahalar! Güneşin Doğduğu Yer'den eğlenceli kareler
ATV ekranlarının iddialı yapımı "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinde milyonların yüreğini ağzına getiren o nefes kesici dere sahnesinin perde arkasından beklenmedik görüntüler! Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin sırılsıklam olduğu gerilim dolu kurtarma mücadelesinin kamera arkasında yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. Ekranda izleyiciyi gözyaşlarına boğan o dramatik anların setinde meğer kahkahalar havada uçuşuyormuş!
Giriş Tarihi: 24.10.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 12:19