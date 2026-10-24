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Ekranda ağlatan anlar, kamera arkasında kahkahalar! Güneşin Doğduğu Yer'den eğlenceli kareler

ATV ekranlarının iddialı yapımı "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinde milyonların yüreğini ağzına getiren o nefes kesici dere sahnesinin perde arkasından beklenmedik görüntüler! Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin sırılsıklam olduğu gerilim dolu kurtarma mücadelesinin kamera arkasında yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. Ekranda izleyiciyi gözyaşlarına boğan o dramatik anların setinde meğer kahkahalar havada uçuşuyormuş!

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Giriş Tarihi: 24.10.2026 11:47 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 12:19
Ekranda ağlatan anlar, kamera arkasında kahkahalar! Güneşin Doğduğu Yer’den eğlenceli kareler

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin altıncı bölümüne damga vuran kurtarma sahnesinin kamera arkasından özel kareler paylaşıldı.

Ekranda ağlatan anlar, kamera arkasında kahkahalar! Güneşin Doğduğu Yer’den eğlenceli kareler

Kenan ve Leyla'nın, dereye düşen oğulları Emir'i kurtarmak için verdiği mücadele izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, sahnenin çekimleri sırasında objektiflere eğlenceli anlar yansıdı.

Emir, balonu almak isterken dereye düşüyor | Güneşin Doğduğu Yer 6. Bölüm

Ekranda ağlatan anlar, kamera arkasında kahkahalar! Güneşin Doğduğu Yer’den eğlenceli kareler

YAĞMUR DA NEŞELERİNİ BOZMADI!

Emir'in doğum gününde balonunu almak isterken dereye düşmesi, Kenan ve Leyla'ya büyük korku yaşattı. Oğullarını kurtarmak için düşünmeden suya atlayan ikili, akıntının içinde Emir'e ulaşmak için büyük mücadele verdi.

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Ekranda ağlatan anlar, kamera arkasında kahkahalar! Güneşin Doğduğu Yer’den eğlenceli kareler

Ekranda gerilim dolu anlara sahne olan sekansın kamera arkasında ise keyifli bir atmosfer hâkimdi. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin rol aldığı sahnenin çekimlerinde ekip de suya girerek oyunculara eşlik etti.

Ekranda ağlatan anlar, kamera arkasında kahkahalar! Güneşin Doğduğu Yer’den eğlenceli kareler

Zorlu koşullara rağmen neşeli anların yaşandığı sette, gün içinde başlayan yağmur da oyuncuların ve ekibin enerjisini düşürmedi. Çekimlerden paylaşılan özel kareler, sahnenin kamera arkasındaki eğlenceli anlarını gözler önüne serdi.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör