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Elinde gitarıyla bu küçük erkek çocuğunu tanıdınız mı? Doğum gününde hayranlarına sürpriz yaptı: Şarkılar iyi ki var!
Elinde gitarıyla bu küçük erkek çocuğunu tanıdınız mı? Doğum gününde hayranlarına sürpriz yaptı: Şarkılar iyi ki var!
Bu fotoğraftaki ünlü ismi tanıyabildiniz mi? Elinde boyundan büyük gitar, kulağında ise kulaklık. Küçük erkek çocuğu herkesin tanıdığı ve beğeniyle dinlediği bir şarkıcı. Bu ünlü şarkıcı, sosyal medyada doğum gününe özel bir paylaşım yaparak hayranlarını şaşırttı. İşte o ünlü şarkıcı!
Giriş Tarihi: 30.03.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 20:24