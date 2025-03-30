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Elinde gitarıyla bu küçük erkek çocuğunu tanıdınız mı? Doğum gününde hayranlarına sürpriz yaptı: Şarkılar iyi ki var!

Bu fotoğraftaki ünlü ismi tanıyabildiniz mi? Elinde boyundan büyük gitar, kulağında ise kulaklık. Küçük erkek çocuğu herkesin tanıdığı ve beğeniyle dinlediği bir şarkıcı. Bu ünlü şarkıcı, sosyal medyada doğum gününe özel bir paylaşım yaparak hayranlarını şaşırttı. İşte o ünlü şarkıcı!

Giriş Tarihi: 30.03.2025 20:24 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 20:24
Elinde gitarıyla bu küçük erkek çocuğunu tanıdınız mı? Doğum gününde hayranlarına sürpriz yaptı: Şarkılar iyi ki var!

Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları hayranları tarafından beğeniyle takip ediliyor.

Elinde gitarıyla bu küçük erkek çocuğunu tanıdınız mı? Doğum gününde hayranlarına sürpriz yaptı: Şarkılar iyi ki var!

BU ÜNLÜ İSMİ TANIYABİLDİNİZ Mİ?

Bu kez ünlü bir şarkıcı, doğum gününde kendi küçüklük fotoğrafını paylaştı. Peki siz bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?

Elinde gitarıyla bu küçük erkek çocuğunu tanıdınız mı? Doğum gününde hayranlarına sürpriz yaptı: Şarkılar iyi ki var!

O ünlü isim şarkıcı Yalın'dan başkası değil!

Elinde gitarıyla bu küçük erkek çocuğunu tanıdınız mı? Doğum gününde hayranlarına sürpriz yaptı: Şarkılar iyi ki var!

Sosyal medyada doğum gününe özel bir paylaşım yapan Yalın, "Şarkılar neden var? Bunun cevabı çoktur elbet…
Kendimce, çocukluğumdan beri endişelerimden, korkularımdan, mutsuzluklarımdan uzak durmak, daha iyi hissetmek için yazdım, söyledim. En karanlık zamanlarımın kurtarıcısı hep yeni bir şarkı oldu… Ve siz… Şarkılarımın bana hediyesi! Bir salon dolusu, bir stadyum dolusu siz! Şarkılar sadece bu sebeple bile iyi ki var! Ve siz iyi ki varsınız!" ifadelerini kullandı.

Elinde gitarıyla bu küçük erkek çocuğunu tanıdınız mı? Doğum gününde hayranlarına sürpriz yaptı: Şarkılar iyi ki var!

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Onlardan biri de şimdilerin çok ünlü bir ismi...