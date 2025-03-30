Elinde gitarıyla bu küçük erkek çocuğunu tanıdınız mı? Doğum gününde hayranlarına sürpriz yaptı: Şarkılar iyi ki var!

Sosyal medyada doğum gününe özel bir paylaşım yapan Yalın, "Şarkılar neden var? Bunun cevabı çoktur elbet…

Kendimce, çocukluğumdan beri endişelerimden, korkularımdan, mutsuzluklarımdan uzak durmak, daha iyi hissetmek için yazdım, söyledim. En karanlık zamanlarımın kurtarıcısı hep yeni bir şarkı oldu… Ve siz… Şarkılarımın bana hediyesi! Bir salon dolusu, bir stadyum dolusu siz! Şarkılar sadece bu sebeple bile iyi ki var! Ve siz iyi ki varsınız!" ifadelerini kullandı.