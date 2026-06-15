Trend
Galeri
Trend Magazin
Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…
Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, kızlarıyla birlikte Ankara'ya sürpriz bir aile ziyaretine gitti. Kobal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve Lalin'in babaannesiyle tezgah başına geçtiği o samimi anlar, kısa sürede izleyenlerin içini ısıttı.
Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:34