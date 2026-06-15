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Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, kızlarıyla birlikte Ankara'ya sürpriz bir aile ziyaretine gitti. Kobal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve Lalin'in babaannesiyle tezgah başına geçtiği o samimi anlar, kısa sürede izleyenlerin içini ısıttı.

Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:34
Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

Bir döneme damga vuran Selena dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Sinem Kobal ile meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında hayatını birleştirdi.

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşlarak anne ve baba olmanının da mutluluğuna vardı.

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

Bir süredir oyunculuk projelerine ara veren Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor.

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Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

İki çocuk annesi Kobal, bu kez takipçilerini eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi Ankara'ya, samimi bir aile ziyaretine götürdü. Ünlü çift, kısa sürede baba ocağında köy hayatının keyfini çıkardı.

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

Köy ortamına kısa sürede ayak uyduran büyük kızları Lalin ise ziyaretin en neşeli ismi oldu. Küçük Lalin, oklava ve merdaneyi kapıp tezgahın başına geçti.

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

Sinem Kobal'ın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydettiği ve Lalin'in babaannesiyle birlikte büyük bir hevesle yufka açtığı o samimi anlar, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görerek izleyenlerin içini ısıttı.

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

Öte yandan mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelen çift, örnek aile yaşantısıyla da hayranlarının kalbini kazanıyor.

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri...

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

BENSU SORAL-HAKAN BAŞ

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

Eline merdaneyi aldı, Sinem Kobal o anları paylaştı! Kızı Lalin babaannesiyle bakın nasıl yufka açtı…

BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN