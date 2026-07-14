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'Elite' dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!  

'Elite' dizisinin başrol oyuncuları, soluğu Muğla'nın eşsiz koylarında aldı. Yakın arkadaş grubuyla birlikte deniz ve güneşin tadını çıkaran İspanyol yıldızların akşam saatlerinde ateş başında yaptıkları sürpriz Türk müziği dansı ise sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:37 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 09:46
’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Türkiye, doğal güzellikleri ve gözde tatil beldeleriyle bu yaz da dünyanın dört bir yanından ünlü isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Son olarak, 'Elite' dizisiyle uluslararası şöhrete kavuşan İspanyol oyuncular Georgina Amorós ve Manu Rios, yaz tatili için rotalarını Marmaris'e çevirdi.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Yakın arkadaş gruplarıyla birlikte Ege'nin sakin koylarında yorgunluk atan İspanyol oyuncular, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Doğayla baş başa tatil yapmayı tercih eden ikili, keyifli anlarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Ünlü oyuncuların Türkiye tatilindeki en dikkat çeken anlar ise akşam saatlerinde yaşandı.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Kamp ateşi etrafında arkadaşlarıyla toplanan ikili, çalan Türk müziklerine kayıtsız kalamadı.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Manu Rios ve Georgina Amorós'un, Murat Kurşun'un "Mardinli Güzel Yarim" şarkısı eşliğinde ateş başında yaptığı dans, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

TÜRKİYE'NİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNE HAYRAN KALAN BİR DİĞER KİŞİ ÜNLÜ OYUNCUNUN AİLESİ OLMUŞTU!

İngiliz oyuncu Aaron Taylor- Johnson, ailesinin artık Türkiye'de yaşadığını açıklamıştı.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Bir röportajda özel hayatından bahseden Johnson, "Türkiye'de olmayı seviyorum. Ailem Bodrum ve Göcek'e kaçtı. Orada yaşıyorlar. Ben de güney sahilini gezdim çok güzeldi.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

İstanbul ise harika. Hamam ve çarşı gezmeye bayılıyorum. Fuze adlı filmimin bir bölümünü de İstanbul'da çekmiştik" demişti.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Türkiye hayranı bir diğer ünlü isim de Yuki Tsunoda.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

2021'de son olarak ülkemize gelen Formula 1,5 yıl aradan sonra İstanbul'da takip edilebilecek. 5 yıllık anlaşmanın yapıldığı haberi, Japon sürücü Yuki Tsunoda'nın katıldığı törenle duyurulmuştu.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Tsunoda, "Önceki sefer İstanbul'u gezme fırsatım olmamıştı. En son 2021'de gelmiştim. Bu kez hem şehri gezdim, hem de güzel yemekler yedim" demişti.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

TÜRKİYE HAYRANLIĞINI EMMY ÖDÜLLÜ YÖNETMEN DE DİLE GETİRMİŞTİ!

Emmy ödüllü Amerikalı yönetmen Travis Fox, eşi Michelle Fox'la birlikte, Aksaray'ın Eskil ilçesinin belediye başkanı Mustafa Zavlak'ın özel davetlisi olarak Eskil'e gelmişti.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Tuz Gölü'ne giden ve tuz odalarını ziyaret eden çift, bu doğal yapıların hem tarihine hem de şifa özelliklerine hayran kaldıklarını dile getirdi. Karı-koca bir ara ayaklarını suya sokarak dinlenmişti.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Travis Fox, Tuz Gölü'nün bembeyaz yüzeyinin, büyüleyici manzarasının ve kendine özgü ekosisteminin üzerinde derin etki bıraktığını söyledi. Fox, yöresel yemeklere de hayran kalmıştı.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

TÜRKİYE'NİN BİR BAŞKA DOĞAL GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALAN İSİM: FELİPE MELO

Bir dönem Galatasaray'da fırtınalar estiren Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, geçtiğimiz hafta eşi Roberta Nagel ile Türkiye'ye gelmişti. "İkinci evime geldim" diyen Melo, eşiyle birlikte önce Kapadokya'da romantik bir tatil yapmıştı.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Roberta Nagel, bu seyahatte korkularıyla da yüzleşmişti. Peri Bacalarını gezip yöresel lezzetlerin tadına bakan çift, ertesi gün de balona binmek istedi. Ancak Nagel'in yükseklik korkusu vardı. Eşinin de desteğiyle korkusuyla yüzleşen Nagel, balona binmeyi kabul etti. Balon yükselirken önce yere oturan ünlü yıldız, ardından telefonuyla oynayıp dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ardından Felipe Melo'nun da ısrarıyla tüm cesaretini topladı ve ayağa kalktı. Nagel, gördüğü Kapadokya manzarası karşısında büyülendi. Eşine sarılıp etrafı izleyen Roberta Nagel ardından hatıra fotoğrafları çekip yükseklik korkusunu unuttu.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Roberta, yaşadığı unutulmaz anıyı şöyle anlatmıştı: "Korku her zaman sizi küçük tutmaya çalışır. Ama gerçek inanç onu alt etmenizi sağlar! Kapadokya'da, sıcak hava balonunun içinde, en büyük korkularımdan biri olan yükseklikle yüzleştim. Ve bu sadece yolculukla ilgili değildi, aynı zamanda bir karar verme meselesiydi. Çünkü bir noktada şunu anlıyorsunuz: Ya gerçekle yüzleşirsiniz ya da hissettiklerinizle sınırlı bir şekilde yaşamaya devam edersiniz.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Cesaret, korkunun yokluğu değil, ona boyun eğmemeyi seçmektir. Korku, oraya ulaşamayacağınıza sizi ikna etmeye çalışacaktır. Sizi felç etmeye çalışan hiçbir şeyle pazarlık etmeyin! Bugün bir yüksekliği aştım. Ama en önemlisi, yapamayacağımı düşündüğüm bir benliğimi alt ettim. Siz de geri çekilmeyin ve ileriye adım atmayı tercih edin."

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Roberta ve eşi Melo, Kapadokya'dan güzel anılarla döndü. Roberta ise yükseklik korkusuyla yüzleşmek için en doğru adreslerden birini seçmiş oldu. Çift ömür boyu unutmayacakları bir seyahat yaptı. Kapadokya'yı hem albümlerine hem de gönüllerine kazıdıklarına eminim...

ARKADAŞLARINA HEDİYELER ALDI
Roberta Nagel ve Felipe Melo, İstanbul'da kısa bir tura çıkmayı da ihmal etmedi. Her turistin İstanbul'daki ilk durağı olan Kapalıçarşı'ya da gitti. Nagel, "Türk baharatlarını görmek ve satın almak isteyen herkes için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ben de fırsatı değerlendirerek sevdiklerim için hediyeler ve ikramlıklar aldım" dedi. Çift, alışveriş ardından kebap yemeyi de ihmal etmedi.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN DİĞER İSİM DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU JASON STATHAM OLMUŞTU

2010 yılından beri İngiliz model ve oyuncu Rosie Huntington ile birlikte olan dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, tatil için Antalya'yı tercih etmişti.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Çekimlerinin büyük kısmı Antalya'da yapılan Servet Operasyonu filmi için bir dönem Serik'in Belek bölgesinde konaklayan Jason Statham, bölgeye olan ilgisini sürdürmeye devam etmişti.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Aksiyon filmlerinin sevilen yıldızı, bu kez tatil anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Ünlü oyuncu, kaldığı otelin mağara konseptli havuzunda çocuğuyla birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

’Elite’ dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!

Jason Statham'ın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, binlerce beğeni ve yorum almıştı.