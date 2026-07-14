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'Elite' dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!
'Elite' dizisinin İspanyol yıldızları Türkiye’de: Ateş etrafında o Türk şarkısıyla dans ettiler!
'Elite' dizisinin başrol oyuncuları, soluğu Muğla'nın eşsiz koylarında aldı. Yakın arkadaş grubuyla birlikte deniz ve güneşin tadını çıkaran İspanyol yıldızların akşam saatlerinde ateş başında yaptıkları sürpriz Türk müziği dansı ise sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 09:46