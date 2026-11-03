Trend
Galeri
Trend Magazin
Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...
Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...
Türk müziğinin ve sinemasının usta ismi Hülya Avşar, Yeniköy sahilinde köpeği ile yürüyüş yaparken, basın mensuplarını görünce beklenmedik bir tavır sergiledi. Eliyle yüzünü kapatan ünlü sanatçı, sokak röportajlarına dair aldığı radikal kararı açıkladı.
Giriş Tarihi: 03.11.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 09:45