Trend Galeri Trend Magazin Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

Türk müziğinin ve sinemasının usta ismi Hülya Avşar, Yeniköy sahilinde köpeği ile yürüyüş yaparken, basın mensuplarını görünce beklenmedik bir tavır sergiledi. Eliyle yüzünü kapatan ünlü sanatçı, sokak röportajlarına dair aldığı radikal kararı açıkladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 03.11.2026 09:27 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 09:45
Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Hülya Avşar, geçtiğimiz pazar gününü Boğaz havası alarak değerlendirdi.

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

Yeniköy sahilinde köpeği "Güllü" ile yürüyüşe çıkan ünlü sanatçı, kendisini görüntüleyen gazetecileri fark edince dikkat çeken tepkiler verdi.

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

"ARTIK KONUŞMAYACAĞIM!"

Sahilde köpeğini gezdirirken basın mensuplarının kadrajına girdiğini anlayan Avşar kızı, ilk anda eliyle yüzünü kapattı. Sokak üstü sohbetlerine ara verdiğini belirten ünlü sanatçı, muhabirlere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Artık sokakta ayaküstü konuşmayacağım, haberiniz olsun."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

"BENİ RAHATSIZ ETMEYİN ÇOCUKLAR"

Gazetecilerin "Biz sizi seviyoruz, röportaj yapmak istiyoruz" diyerek ısrar etmesi üzerine neşeli ve sitemli tavrını koruyan Hülya Avşar, "Beni rahatsız etmeyin çocuklar" karşılığını verdi.

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

Köpeği Güllü ile yürüyüşüne kaldığı yerden devam eden ünlü sanatçı, sahil boyunca Boğaz'ın tadını çıkardı.

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

DAHA ÖNCE DE GAZETECİLERİ GÖRÜNCE BAKIN NE YAPMIŞTI...

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, İstanbul Tarabya sahilinde gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında magazin muhabirleriyle karşı karşıya gelmişti.

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

Kameraların kayıtta olduğunu fark eden Avşar'ın basın mensuplarına karşı takındığı tavır dikkat çekmişti.

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

Objektiflerin kendisine yöneldiğini gören ünlü isim, ilk olarak ilerlediği güzergahı değiştirmişti. Ardından caddenin karşı tarafına geçen Avşar, el hareketleriyle çekim yapılmamasını rica etmişti.

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

Basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan sanatçı, adımlarını hızlandırarak bölgeden uzaklaşmıştı. Rutin yürüyüşleri sırasında karşılaştığı muhabirlerle selamlaşması ve uzun süreli sohbetleriyle bilinen Hülya Avşar'ın, bu kez sergilediği mesafeli duruş şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

KIZI ZEHRA HAKKINDA EVLİLİK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Öte yandan Avşar geçen günlerde Kızı Zehra'nın evleneceği haberlerine açıklık getirmişti. Ünlü isim, "Ben yorum yapmayayım, gençler kendileri karar versin. Biz onların mutluluğuna ortak olalım" demişti.

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde Yeniköy Sahili'nde yürüyüş yaptığı sırada objektiflere takılarak muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

Günlük rutinini aksatmadığını belirten Çilingiroğlu, keyifli halleriyle dikkat çekerken özel hayatından annesinin müzik çalışmalarına kadar merak edilen birçok konuda samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

"FİT HALİMİ YÜRÜYÜŞE BORÇLUYUM"

Hemen hemen her gün sahilde yürümeye özen gösterdiğini dile getiren Çilingiroğlu, formunu koruma sırrını paylaşarak "Fit halimi yürüyüş ve düzgün beslenmeye borçluyum. Sağlıklı yaşam önemli" demişti.

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

EVLİLİK SORUSUNA YANIT VERDİ

Mürsel Kaya ile gözlerden uzak bir beraberlik sürdüren Çilingiroğlu, muhabirlerin yönelttiği "Evlilik yakın mı?" sorusunu da cevapsız bırakmamıştı.

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmediğini vurgulayan genç isim, "Şu anlık her şey yolunda. Öyle bir şey olursa haberiniz olur zaten. Özel hayatımla ilgili konuşmak pek tarzım değil ama her şey güzel, yolunda ilerliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

"ANNEM ÇOK BAŞARILI VE ÇOK GÜZEL BİR KADIN"

Annesi Hülya Avşar'ın 28 yıl önce seslendirdiği "Ah Be Güzelim" şarkısının remix versiyonuyla yeniden gündeme gelmesi hakkında da konuşan Çilingiroğlu, annesine övgüler yağdırmıştı.

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

Şarkının çıkış yılı ile kendi yaşı arasındaki benzerliğe değinen Çilingiroğlu, "Annem çok başarılı, çok güzel bir kadın. Onu tebrik ediyorum. 28 yıl önce söylediği 'Ah Be Güzelim' şarkısı remix versiyonuyla birlikte geri döndü. Şarkı resmen benimle aynı yaşta, ne denir bilemiyorum. Bu zamanda yapılmıyor böyle şarkılar. Gelen tepkiler de bildiğim kadarıyla çok iyi yönde" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

Muhabirlerin annesiyle bir düet projesinde yer alıp almayacağı yönündeki sorusunu gülümseyerek karşılayan Çilingiroğlu, kendi mesleğine odaklandığını belirterek "Ben iç mimarım, müzikle ilgili bir olayım maalesef yok. Bütün yaz tatil yapamadım, yeni bir stüdyo kurdum kendime. İşimle ilgili onun üzerinde gittim geldim. Sesime pek güvenmiyorum" dedi ve yürüyüşüne kaldığı yerden devam etmişti.

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

Peki siz diğer ünlü isimlerin annelerini gördünüz mü?

İŞTE İREM HELVACIOĞLU'NUN ANNESİ AYSUN HELVACIOĞLU

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

MELİSA URAL-SİBEL CAN

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Eliyle yüzünü kapatıp resti çekti! Yürüyüşü yarıda kalan Hülya Avşar radikal kararını açıkladı...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN