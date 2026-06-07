Trend Galeri Trend Magazin 'Eltisini kıskandı' yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'den tartışılan kıyafet seçimi...

'Eltisini kıskandı' yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'den tartışılan kıyafet seçimi...

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Kadir Ezildi'nin erkek kardeşinin nikah törenine ünlü sunucunun eşi Gamze Türkmen damga vurdu. İstanbul'da gerçekleşen düğünde eltisinin yanındaki görüntüsüyle eleştiri oklarının hedefi olan Türkmen'in kıyafet seçimi kullanıcıları ikiye böldü.

Giriş Tarihi: 07.06.2026 16:34 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 16:41
’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

Sosyal medya dünyasının ve televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kadir Ezildi, kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

Son dönemde eşi Gamze Türkmen ile yaptığı eğlenceli ve samimi sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören ünlü sunucu, bu kez ailesinde yaşanan büyük bir mutlulukla adından söz ettirdi. Kadir Ezildi'nin erkek kardeşi Kerem Ezildi, hayatını Işıl Özkorucuklu ile birleştirerek dünyaevine girdi. İstanbul'da gerçekleşen görkemli nikah töreni kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, geceye damga vuran detay ise herkesi şaşırttı.

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

DÜĞÜN EVİNDE KIYAFET KRİZİ

Türkmen'in, eltisinin düğününde beyaz renkli bir kıyafet tercih etmesi tören alanında ve sosyal medyada şok etkisi yarattı. Gelinin en mutlu gününde, hemen yanında beyaz elbiseyle boy gösteren ünlü ismin bu tercihi eleştiri oklarının hedefi oldu.

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’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

SOSYAL MEDYA "DÜŞÜNCESİZLİK" DİYEREK AYAĞA KALKTI

Gamze Türkmen'in nikah törenindeki kıyafet seçimi kısa sürede eleştirilerin hedefi haline geldi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından birçok kullanıcı bu tercihi "uygunsuz seçim" olarak yorumladı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan karelerin altına "Eltisini kıskanmış", "Ya düğünde bu giyilir mi ayıp" ve "Büyük düşüncesizlik" şeklinde sert yorumlar yağdı.

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

Öte yandan siz diğer ünlü isimlerin kardeşlerini görmüş müydünüz?

İrem Helvacıoğlu sır gibi sakladığı kız kardeşinin doğum gününü kutladığı kareyi paylaşınca takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncu, kardeşiyle yan yana geldiği samimi fotoğrafa duygusal bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

Helvacıoğlu paylaşımında; "Benim küçük papatyam teyzeliğinin ilk doğum gününü kutluyor. İyi ki doğdun prensesim. Her zaman yanımda olamasa da o hep yanımda... Seni çok seviyorum Sora'nın teyzesi" ifadelerini kullandı.

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

İŞTE O POZ!

Bu mesaj, hem kardeşine olan sevgisini hem de kızı Sora'ya olan düşkünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

2025 YILI İREM İÇİN FIRTINALI GEÇTİ

Bu duygusal kutlama, İrem Helvacıoğlu'nun hem büyük mutluluklar hem de büyük sınavlar verdiği 2025 yılının bir özeti gibiydi. Hatırlanacağı üzere güzel oyuncu, geçtiğimiz Ekim ayında kızı Sora'yı kucağına alarak anne olma sevincini yaşamıştı. Ancak bu mutluluğun hemen ardından Bağdat Caddesi'nde kucağında bebeğiyle yürürken üzerine savrulan bir motosiklet nedeniyle ölümden dönmüş, kazayı ucuz atlatmıştı.

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

Yalnızca sağlık sorunları ve kazalarla değil, özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Helvacıoğlu, Kasım ayında eşi Ural Kaspar ile anlaşmalı boşanma kararı aldığına dair haberlerle de gündeme gelmişti. Yıl içinde boyun fıtığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve zor günler geçiren oyuncu, kız kardeşiyle verdiği bu pozla adeta "Tüm fırtınalara rağmen ailemle ayaktayım" mesajı verdi. Güzelliğiyle büyüleyen kız kardeşin fotoğrafı ise "Ablasına çekmiş" yorumlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

BURÇUN ÖZÇİVİT - BURAK ÖZÇİVİT

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞLERİ

NEŞE, AYŞEN VE DEMET

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

PINAR DENİZ VE KARDEŞLERİ

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

PINAR DENİZ'İN ABLASI HURİ DENİZ

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

BENSU HANDE VE BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

AYTAÇ ŞAŞMAZ-İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

DEMET EVGAR VE KARDEŞİ YİĞİT EVGAR

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ

’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER