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'Eltisini kıskandı' yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'den tartışılan kıyafet seçimi...
'Eltisini kıskandı' yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'den tartışılan kıyafet seçimi...
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Kadir Ezildi'nin erkek kardeşinin nikah törenine ünlü sunucunun eşi Gamze Türkmen damga vurdu. İstanbul'da gerçekleşen düğünde eltisinin yanındaki görüntüsüyle eleştiri oklarının hedefi olan Türkmen'in kıyafet seçimi kullanıcıları ikiye böldü.
Giriş Tarihi: 07.06.2026 16:34
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 16:41