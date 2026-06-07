’Eltisini kıskandı’ yorumları havada uçuştu! Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’den tartışılan kıyafet seçimi...

Yalnızca sağlık sorunları ve kazalarla değil, özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Helvacıoğlu, Kasım ayında eşi Ural Kaspar ile anlaşmalı boşanma kararı aldığına dair haberlerle de gündeme gelmişti. Yıl içinde boyun fıtığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve zor günler geçiren oyuncu, kız kardeşiyle verdiği bu pozla adeta "Tüm fırtınalara rağmen ailemle ayaktayım" mesajı verdi. Güzelliğiyle büyüleyen kız kardeşin fotoğrafı ise "Ablasına çekmiş" yorumlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.