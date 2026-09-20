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Elvin Levinler ekranları neden bıraktı? Yıllardır hayalini kurduğu hayatın perde arkasını anlattı...
Elvin Levinler ekranları neden bıraktı? Yıllardır hayalini kurduğu hayatın perde arkasını anlattı...
'Alemin Kıralı' dizisiyle tanınan ve kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakan Elvin Levinler, sosyal medyada imrenilerek takip edilen seyahat dolu hayatının perde arkasını samimi bir şekilde gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 20.09.2026 07:25
Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 07:27