Elvin Levinler ekranları neden bıraktı? Yıllardır hayalini kurduğu hayatın perde arkasını anlattı...

EŞİMLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK HEM ZOR HEM EĞLENCELİ

Elvin Levinler, uzun yıllardır eşi Bülent Bey ile birlikte çalışıyor. Bu durumun eğlenceli olduğu kadar zor olduğunu da söyleyen ünlü oyuncu, şöyle konuştu:

"Eşimle sürekli birlikteyiz, birlikte iş yapıyoruz tabii ki geriliyoruz. Birlikte çalışmak hiç kolay değil. Ancak çok güzel yanları da var. Birlikte seyahat edip geziyorsun ve işini yapıyorsun. Bütün bunların yanında eşinle birliktesin, bu bana verilmiş en güzel hediye. Ama zor. Ben 'Sabah 8'de işe gidiyorum, akşam 6'da geleceğim ve artık iş konuşmayacağım' deme lüksün yok. Her zaman hemfikir olamıyorsun fikir ayrılıkları yaşıyorsun. Bazen diyorlar ki 'Eee siz ne iş yapıyorsunuz ki? Bülent ne yapıyor ki?' Aslında bu işin Bülent'in koştuğu, hiç görülmediği ve benim hiç ilgilenmediğim ve çok sıkıcı olan bir kısmı var. Birlikte içerik üretmemiz yetmiyormuş gibi bir de birlikte marka kurduk. Ama tüm zorluklarına rağmen yine aynı şekilde olmayı seçerdim."