Trend Galeri Trend Magazin Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, 64'üncü yaş gününü Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşlarıyla kutladı. Emel Müftüoğlu, mekana girmeden hemen önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Giriş Tarihi: 16.10.2025 20:24
Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, geçtiğimiz gün 64'üncü yaş gününü kutladı.

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

Emel Müftüoğlu, Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

Oktay Kaynarca, Deniz Seki ve Ercan Saatçi birçok ünlü isim bu gecede buluştu.

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

Ünlü şarkıcı, mekana girmeden hemen önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

Ünlü şarkıcı, "Doğum günü kutlamayı hiç sevmiyorum. Çünkü bence aptalların işi. Ne o öyle 'biraz daha yaklaştık ölüme hadi bakalm' der gibi olur mu öyle şey! Üzülmek ağıt yakmak lazım" ifadelerini kullandı.

Emel Müftüoğlu 'biraz daha yaklaştık ölmeye' diyerek yeni yaşını kutladı!

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

İşte diğer ünlü isimlerin doğum tarihleri...

Türk müziğinin altın dönemine damga vuran, sesi ve güzelliğiyle yıllarca sahnelerin aranan ismi olan Gönül Yazar, 1950'li yıllardan bu yana sanat dünyasının en parlak yıldızlarından biri olarak anılıyor.

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

"Taş Bebek" lakabıyla hafızalara kazınan Yazar, hem sahne duruşuyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geldi.

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

Son olarak 'taş bebek' lakaplı Gönül Yazar, 89. yaşını kutladı.

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

Arkadaşlarının düzenlediği doğum günü partisine neşesiyle damga vuran Yazar, ilginç isteği ile dikkat çekti.

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

Daha önce 6 kere evlenen Gönül Yazar, pastasındaki mumları ise "Çok zayıfladım, biraz kilo almak istiyorum. Yeni yaşımda belki koca da olur" diyerek üfledi.

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

Usta sanatçı ayrıca hakkında çıkan hastalık haberlerini ise "Hepsi yalan dolan. Hakan, güzel bir proje hazırlarsa sahneye bile çıkarım" diyerek yalandı.

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

Peki siz günümüzde bile hala 'taş bebek' olarak anılan Gönül Yazar'ın doğum tarihini biliyor musunuz?

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

Yazar, 12 Ağustos 1936 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

İşte diğer ünlü isimlerin doğum tarihleri...

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

AJDA PEKKAN

12 Şubat 1946

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

BÜLENT ERSOY

9 Haziran 1952

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

BANU AKLAN

1 Nisan 1958

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

CEYDA ATEŞ

14 Ekim 1988

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

DEMET AKALIN

23 Nisan 1972

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

MEHMET ASLANTUĞ

25 Eylül 1961

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

YILDIZ TİLBE

16 Temmuz 1966

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

KENAN İMİRZALIOĞLU

18 Haziran 1974

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 Aralık 1947

Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!

EBRU ŞALLI

15 Ocak 1977