Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı!
Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, 64’üncü yaş gününü Arnavutköy’de bir mekanda arkadaşlarıyla kutladı. Emel Müftüoğlu, mekana girmeden hemen önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.
