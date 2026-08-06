"Emine Hanım'ın çalışmalarını takip ediyorum" Karadağ Başbakanı'nın eşi projelere hayran kaldı

Milena Spajic'in kamuoyundaki profili de tam olarak bu çizgide ilerliyor. Gösterişten uzak, sakin ama etkili… Sosyal sorumluluk başlıklarında görünür olmayı tercih ediyor. Karadağ'da verdiği mesajlarda da aile, dayanışma, sevgi ve toplumsal birlik duygusunu sık sık öne çıkarıyor. "Bizi her gün sevgiye, iyi insanlara olan inanç ve çocuklarımız için daha güzel bir geleceğe olan umut yönlendirsin" sözleri, onun kamuoyuna yansıyan duruşunu özetleyen cümlelerden biri oldu. Ankara ziyareti ise bu yaklaşımın uluslararası alandaki yansımasıydı.

NATO Zirvesi'nin yoğun diplomasi trafiğinde Milena Spajic, First Lady Emine Erdoğan'ın davetlisi olarak farklı ülkelerin lider eşleriyle bir araya gelirken, Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk köprüsüne de zarif bir katkı sundu.