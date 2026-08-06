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'Emine Hanım'ın çalışmalarını takip ediyorum' Karadağ Başbakanı'nın eşi projelere hayran kaldı
"Emine Hanım'ın çalışmalarını takip ediyorum" Karadağ Başbakanı'nın eşi projelere hayran kaldı
2026 NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderlerden biri de Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'ti. Spajic'in eşi Milena Spajic de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen lider eşleri programında verdiği mesajlarla öne çıktı.
Giriş Tarihi: 06.08.2026 07:29
Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 07:32