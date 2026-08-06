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"Emine Hanım'ın çalışmalarını takip ediyorum" Karadağ Başbakanı'nın eşi projelere hayran kaldı

2026 NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderlerden biri de Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'ti. Spajic'in eşi Milena Spajic de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen lider eşleri programında verdiği mesajlarla öne çıktı.

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 06.08.2026 07:29 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 07:32
Emine Hanım’ın çalışmalarını takip ediyorum Karadağ Başbakanı’nın eşi projelere hayran kaldı

Çocukların dijital dünyada güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, "Çocuklar, fiziksel ve dijital dünya arasında ayrım yapamıyor. Onlar için tek bir dünya var. Bizim sorumluluğumuz da o dünyayı güvenli kılmak" sözleriyle teknolojinin merkezinde insanı unutmayan bir bakış açısı sundu. Çocukların geleceğine, dijital güvenliğe ve uluslararası dayanışmaya dair güçlü bir izlenim bıraktı.

Emine Hanım’ın çalışmalarını takip ediyorum Karadağ Başbakanı’nın eşi projelere hayran kaldı

Milena Spajic'in kamuoyundaki profili de tam olarak bu çizgide ilerliyor. Gösterişten uzak, sakin ama etkili… Sosyal sorumluluk başlıklarında görünür olmayı tercih ediyor. Karadağ'da verdiği mesajlarda da aile, dayanışma, sevgi ve toplumsal birlik duygusunu sık sık öne çıkarıyor. "Bizi her gün sevgiye, iyi insanlara olan inanç ve çocuklarımız için daha güzel bir geleceğe olan umut yönlendirsin" sözleri, onun kamuoyuna yansıyan duruşunu özetleyen cümlelerden biri oldu. Ankara ziyareti ise bu yaklaşımın uluslararası alandaki yansımasıydı.
NATO Zirvesi'nin yoğun diplomasi trafiğinde Milena Spajic, First Lady Emine Erdoğan'ın davetlisi olarak farklı ülkelerin lider eşleriyle bir araya gelirken, Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk köprüsüne de zarif bir katkı sundu.

Emine Hanım’ın çalışmalarını takip ediyorum Karadağ Başbakanı’nın eşi projelere hayran kaldı

Başbakan Milojko Spajic ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki resmi resepsiyona katılan Milena Spajic, iki ülke arasındaki sıcak ilişkilerin sembolik yüzlerinden biri olarak dikkat çekti.

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Emine Hanım’ın çalışmalarını takip ediyorum Karadağ Başbakanı’nın eşi projelere hayran kaldı

Milena Spajic, zirve sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'yi, insanlarını ve tatil destinasyonlarını çok sevdiğini açıkladı. Fırsat buldukça sık sık ülkemize tatile gelen Spajic'in First Lady Emine Erdoğan'ın çalışmalarını da yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Emine Hanım’ın çalışmalarını takip ediyorum Karadağ Başbakanı’nın eşi projelere hayran kaldı

Spajic, Emine Hanım'ın aile ve toplum dayanışması vizyonu başta olmak üzere sıfır atık kapsamında sürdürülebilir moda anlayışını çok yakından takip ederek beğendiğini ve Karadağ'da da bu konuyla ilgili çalışmalar yapmak istediğini belirtti.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör