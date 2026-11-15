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Emrah'ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan'dı! Ebru Oğuz'un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...
Emrah'ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan'dı! Ebru Oğuz'un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...
1985 yapımı "Boynu Bükükler" filminde Emrah'ın kardeşi küçük Gülcan'a hayat vererek hafızalara kazınan Ebru Oğuz, yıllar sonra ortaya çıkan gerçek meslekleriyle şaşırttı. Çocuk yaşta kamera karşısına geçen Oğuz'un, oyunculuğun yanı sıra icra ettiği meslekler herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 15.11.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 13:38