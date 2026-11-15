Trend Galeri Trend Magazin Emrah'ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan'dı! Ebru Oğuz'un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

Emrah'ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan'dı! Ebru Oğuz'un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

1985 yapımı "Boynu Bükükler" filminde Emrah'ın kardeşi küçük Gülcan'a hayat vererek hafızalara kazınan Ebru Oğuz, yıllar sonra ortaya çıkan gerçek meslekleriyle şaşırttı. Çocuk yaşta kamera karşısına geçen Oğuz'un, oyunculuğun yanı sıra icra ettiği meslekler herkesi şaşırttı.

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Giriş Tarihi: 15.11.2026 13:21 Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 13:38
Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

1985 yapımı "Boynu Bükükler" filminde Emrah'ın kardeşi küçük Gülcan'a hayat vererek hafızalara kazınan Ebru Oğuz, yıllar sonra ortaya çıkan gerçek meslekleriyle şaşırttı.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

Çocuk yaşta kamera karşısına geçen Oğuz'un, oyunculuğun yanı sıra sinema ve edebiyat dünyasında üstlendiği o görevler dikkat çekti.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ DRAMI: BOYNU BÜKÜKLER

1985 yılında vizyona giren ve Türk sinemasının en bilinen dram filmleri arasında yer alan Boynu Bükükler, dönemin genç yıldızı Emrah'ın başrol performansıyla geniş kitlelere ulaştı. Yönetmen koltuğunda Ümit Efekan'ın oturduğu yapım; yoksulluk, aile bağları ve hayatta kalma mücadelesi üzerine kurulu hikayesiyle izleyicilerin hafızasında derin izler bıraktı.

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Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

Filmde Emrah'ın canlandırdığı karakterin kız kardeşi küçük Gülcan rolüne ise çocuk oyuncu Ebru Oğuz hayat verdi. Duygusal sahnelerdeki doğal performansıyla dikkat çeken Oğuz, yapımın yayınlandığı dönemden itibaren sinemaseverlerin aklında bu unutulmaz karakterle yer edindi.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

ÇOCUK OYUNCULUKTAN KAMERA ARKASINA

Küçük yaşta sinema setleriyle tanışan ve "Boynu Bükükler" ile geniş bir kitle tarafından tanınan Ebru Oğuz, ilerleyen yıllarda kariyer yolculuğunu ekran önünden ziyade üretimin mutfağına yönlendirdi.Oyunculuk deneyiminin ardından sinema ve anlatı sanatlarının farklı disiplinlerine odaklanan Oğuz'un mesleki kimliği, çocuk yıldız imajının ötesine geçti.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

EBRU OĞUZ'UN GERÇEK MESLEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yıllar sonra kariyer detaylarıyla yeniden gündeme gelen Ebru Oğuz'un, oyunculuğun dışında kamera arkasında ve edebiyat alanında profesyonel çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. Çocukluk yıllarındaki set tecrübesini ilerleyen dönemde yaratıcı üretim süreçlerine taşıyan Oğuz, meslek hayatını yönetmen, senarist ve yazar olarak sürdürüyor.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

DİĞER İSİMLERİN EK İŞLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

ZEYNEP ÖZKAYA

Televizyon dünyasına küçük yaşta adım atan ve sevimli halleriyle milyonların sevgilisi olan Zeynep Özkaya, yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun yıllardır dijital platformlarda ürettiği moda, güzellik ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Özkaya, sosyal medyadaki gücünü ticari alana da taşıdı.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

SİHİRLİ ANNEM İLE HAYATIMIZA GİRDİ

Televizyon ekranlarının unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem'in sevimli Çilek'i Zeynep Özkaya, çocuk yaşta adım attığı şöhret basamaklarını sağlam adımlarla tırmanmaya devam ediyor.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

İTÜ MEZUNU OLDU

Eğitim hayatında gösterdiği azimle dikkat çeken Zeynep Özkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü'nden başarıyla mezun olarak mühendislik diplomasını eline aldı. Mezuniyetinin ardından diplomasıyla yetinmeyen genç isim, girişimci ruhunu ortaya koyarak moda sektörüne adım attı.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

Solestra Studio adını verdiği özel abiye ve elbise kiralama stüdyosunu kuran Özkaya, böylece dijital projelerinin yanında kendi markasının da başına geçerek ticari hayatta patronluk koltuğuna oturdu.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

İnfluencer arkadaşları tarafından da destek gören ve reklam yapan Zeynep Özkaya, bu yeni işiyle de sosyal medyanın göz önünde kalmaya devam ediyor.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

SİHİRLİ ANNEM ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Sihirli Annem yapımıyla ve oyuncularıyla çocukluk yıllarından bu yana kopmayan güçlü bağlarını koruyan güzel fenomen, oyuncu arkadaşlarıyla sık sık bir araya gelerek neşeli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ve dizisi setinden eski anılarını anlatmaya da devam ediyor.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

PİLOT SEVGİLİSİ İLE EVLENDİ

Özel hayatındaki gelişmelerle de gündemden düşmeyen Zeynep Özkaya, yaklaşık 8 yıldır birlikte olduğu pilot sevgilisi Oğulcan Can'dan Ağustos 2024'te romantik bir evlilik teklifi almıştı.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

Kasım 2024'te aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan çift, Mayıs 2025'teki bekarlığa veda partisinin ardından düğün maratonunu tamamlayarak 2025 yılının ortasında nikah masasına oturdu.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

YAPTIĞI EK İŞİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER İSİM DE CEM BELEVİ

Cem Belevi, birçok hayranını şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu Kariyer yolculuğunda yaptığı ek işler hemen herkesi dumur edecek kadar ilginç.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

Belevi pop müzik çalışmalarını sürdürdüğünü ve yeni şarkılar üzerinde çalıştığını söylediği esnada buralara kolay gelmediğini hayranlarına anlatmıştı.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

Cem Belevi, kariyer yolculuğunda önemli bir yere sahip olan Osman Sınav ile ilgili dikkat çeken bir anısını da paylaşmıştı. Oyunculuk konusunda kendisinden tavsiye aldığını anlatan Belevi, Sınav'ın kendisine "Mafyatik rollere çok girme, sen sade giyinsen bile zengin duruyorsun" dediğini esprili bir dille anlatmıştı. Ünlü isim, bu sözleri hâlâ gülümseyerek hatırladığını ifade etmişti.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

BARİSTALIK, TAKSİCİLİK...

Cem Belevi, çocukluk yıllarından bu yana müziğin hayatının merkezinde olduğunu söyledi. İzmir'de büyüdüğünü ve küçük yaşlarda enstrümanlarla tanıştığını anlatan Belevi, üniversite eğitimi için Londra'ya gittiğini ve burada uluslararası ticaret okuduğunu ifade etmişti.

Öğrencilik döneminde hayatını kazanmak için farklı işlerde çalıştığını belirten sanatçı, bir yandan da sahne alarak müzikten hiç kopmadığını dile getirmişti.

Belevi, uluslararası ticaret eğitimi aldığını; öğrencilik yıllarında baristalık, taksicilik ve farklı işlerde çalışırken bir yandan sahne almaya devam ettiğini belirtmişti.

Türkiye'ye döndükten sonra kendi imkânlarıyla albüm hazırladığını ve ardından oyunculuk kariyerine adım attığını söylemişti.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

SİBEL TURNAGÖL

Yeşilçam'ın altın yıllarında birçok filmde rol alan ve mankenliğiyle adından söz ettiren Sibel Turnagöl, yıllar içinde sanat dünyasında özel bir yer edindi. 1980'ler ve 90'larda pek çok projede boy gösteren ünlü isim, hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle izleyicilerin kalbinde taht kurdu.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

Mankenler kraliçesi olan tescilli güzel Sibel Turnagöl, Yeşilçam filmlerinin yanı sıra bir dönem TV'de de boy göstermişti. Turnagöl, Kerem Alışık ile yaşadığı büyük aşkla da hafızalarda yer edinmişti.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

Oyuncu ve manken Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendikten sonra elini eteğini camiadan çekmişti. Kerem Alışık ile evliliğinden Sadri adını verdiği bir oğlu olan Sibel Turnagöl, elinin lezzetine güvendi bambaşka bir işe girişti.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

Kariyerinde köklü bir değişikliğe giden Turnagöl'ün oto sanayide restoran açtığı ortaya çıktı.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

Restoranında hem mutfağa girip yemek pişiren hem de siparişleri servis eden Turnagöl'ü görenler, onun bu yeni haline şaşırmadan edemiyor.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

Sibel Turnagöl kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıp servis yapıyor, masaları toplayıp siliyor.

Emrah’ın Boynu Bükükler filminde küçük Gülcan’dı! Ebru Oğuz’un mesleği bambaşka çıktı: Meğer perde arkasının yıldızıymış...

Turnagöl, işine olan aşkıyla müşterilerinden takdir topluyor.